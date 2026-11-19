El costo de la canasta básica revela marcadas diferencias entre provincias, profundizando la brecha de poder adquisitivo en todo el país

El costo de llenar el changuito del supermercado presenta diferencias entre las provincias, incluso cuando se consideran exactamente los mismos productos, marcas y cantidades. Así lo indica el último relevamiento del índice Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica con datos de octubre de 2026, que registró una brecha de $130.453 entre la jurisdicción más cara y la más económica.

El informe toma como referencia una canasta mensual de alimentos y bebidas destinada a una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores, y mantiene constantes las marcas, las presentaciones y las cantidades de cada producto en todas las jurisdicciones.

De acuerdo con los resultados, Santa Cruz encabeza el ranking de las provincias más caras, con un costo de $1.079.160. Le siguen:

Chubut, con $1.075.832

Tierra del Fuego, con $1.051.989

Río Negro, con $1.039.667

Neuquén, con $1.032.662

En el otro extremo se encuentra San Luis, donde completar la misma compra cuesta $948.707. Le siguen Mendoza, con $949.745, y San Juan, con $960.404. De esta manera, Cuyo concentra algunos de los valores más bajos del relevamiento.

En los principales centros urbanos también se registran diferencias. En el conurbano bonaerense, la canasta cuesta $978.182, mientras que en el interior de la provincia de Buenos Aires alcanza los $982.864. En Córdoba llega a $980.575 y en Santa Fe, a $984.414. En la Ciudad de Buenos Aires, el valor es de $948.729.

Por qué el supermercado es más caro en algunas provincias

Analytica vincula las diferencias regionales con la estructura de costos y los niveles de ingresos de cada jurisdicción. Uno de los factores señalados es la distancia respecto de los principales centros de producción y distribución de alimentos.

En la Patagonia, los mayores costos de transporte inciden sobre los precios finales de los productos. A esto se suma que la región registra salarios promedio más elevados que otras zonas del país, una condición que, según el análisis de la consultora, facilita el traslado de esos costos a los valores de venta.

Santa Cruz, que tiene la canasta más cara, también cuenta con el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, solamente por detrás de Neuquén.

Sin embargo, cuando se compara el precio del changuito con los ingresos, el orden de las provincias cambia. En octubre, el costo de la canasta representó el 13,6% de la suma de dos salarios promedio en Neuquén, el 15,5% en Santa Cruz y el 18,2% en Chubut.

En el norte argentino, la proporción fue considerablemente mayor:

En Santiago del Estero, la compra equivalió al 39,4% de dos salarios promedio

En Tucumán, al 39,1%

En Misiones, al 37,7%

La consultora también realizó el ejercicio tomando como referencia los salarios del comercio minorista, uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores.

Con esa medición, el peso de la canasta aumenta: alcanza el 44,2% de dos salarios de comercio en Santiago del Estero, el 42,7% en La Rioja y el 42,5% en Catamarca. En Neuquén representa el 28,5%, mientras que en Santa Cruz llega al 31%.

La comparación muestra que utilizar los salarios promedio del sector privado registrado puede ofrecer una imagen diferente de la capacidad de compra de los trabajadores. Cuando se toma como referencia el ingreso del comercio minorista, la proporción destinada al changuito aumenta en todas las regiones, aunque el norte continúa presentando los valores más elevados.

En qué provincias aumentaron más los precios del supermercado

La evolución interanual de los precios también muestra diferencias regionales. Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, las mayores subas se concentraron en el noreste argentino.

Misiones encabezó el ranking, con un incremento del 32,4%, seguida por Formosa, con el 32,1%, y Chaco, con el 31,5%. También superaron el 30%:

Jujuy (31,2%)

Santiago del Estero (30,6%)

Interior de la provincia de Buenos Aires (30,2%)

Salta (30%)

En otras jurisdicciones, los aumentos fueron menores: Corrientes registró una variación del 29,9%; CABA, del 29,8%; y Córdoba y Neuquén, del 29,5%.

En contraste, las menores variaciones interanuales se registraron en San Luis, con el 23%; Mendoza, con el 24,7%; y Córdoba, con el 25,4%.

Si se observa únicamente la evolución mensual, Jujuy presentó el mayor aumento en octubre, con el 3,7%. Le siguieron Entre Ríos, con el 3,5%, y Catamarca, con el 3,3%.

También se registraron incrementos en Mendoza (3,1%), La Rioja (3%), Santiago del Estero (2,9%) y Tucumán (2,7%). En la Ciudad de Buenos Aires, la suba fue del 1,8%, al igual que en Salta.

En cambio, tres provincias tuvieron bajas en el costo de la canasta respecto de septiembre: Santa Cruz registró una reducción del 0,9%, Córdoba del 0,4% y Chubut del 0,3%.

Cuánto aumentó el costo del changuito desde agosto

Otra comparación del informe permite observar cuánto cambió el gasto necesario para completar la canasta desde la medición anterior, realizada a fines de agosto.

En términos nominales, La Rioja registró el mayor incremento, con $58.432 adicionales para realizar la misma compra. Le siguieron Catamarca, con $47.158 más, y Tucumán, con un aumento de $42.450.

En el otro extremo, algunas provincias mostraron reducciones en el costo total de la canasta:

San Juan registró una baja de $13.178

Misiones de $4.355

San Luis de $1.627

Estos movimientos permiten distinguir entre la variación porcentual de los precios y el cambio en pesos que representa completar la compra familiar. También muestran que las diferencias regionales no se limitan al valor final del changuito, sino que incluyen distintas trayectorias de precios.

Qué alimentos impulsaron las subas en octubre

El relevamiento de Analytica también identificó los productos que más incidieron en el aumento del costo de la canasta durante octubre.

La cebolla fue uno de los principales factores de presión, con incrementos de entre el 20% y el 50% en la mayoría de las provincias. Sin embargo, en algunas jurisdicciones las subas fueron mayores: en La Rioja alcanzó el 73,3% y en Chaco, el 61,1%. En contraste, en La Pampa el aumento fue del 3,2%.

La papa también registró aumentos importantes, aunque con diferencias según la provincia. En Corrientes subió el 38,6%, en Santiago del Estero el 34,4% y en Santa Fe el 32,2%. En el otro extremo, los incrementos fueron del 5% en San Luis y del 2,2% en Formosa.

Entre los productos envasados, el caldo aumentó en todas las jurisdicciones. Las variaciones se ubicaron mayoritariamente entre el 2% y el 5%, aunque llegaron al 11,1% en La Rioja y al 9% en San Luis.

La gelatina en polvo también registró subas generalizadas. Los mayores incrementos se observaron en Salta (12,6%), San Juan (11,9%) y Catamarca (10,9%).

Por último, las hamburguesas aumentaron entre el 1% y el 6% en casi todo el país, con algunas excepciones. En La Rioja subieron el 7,5% y en San Luis, el 6,6%, mientras que en Chubut registraron una baja del 0,1%.

El impacto real del costo del changuito en los hogares argentinos

Los datos del índice Changuito Federal muestran que el costo nominal de una misma compra no determina por sí solo cuánto representa para los hogares. Mientras la Patagonia concentra las canastas más caras, los menores salarios promedio del norte argentino hacen que el gasto en alimentos absorba una proporción mayor de los ingresos familiares.