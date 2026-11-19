El saldo del intercambio internacional alcanzó máximos inéditos en octubre mientras la demanda de bienes importados mantuvo su declive

Las exportaciones argentinas alcanzaron u$s10.061 millones en octubre, marcando un récord histórico absoluto. El dato representa un aumento del 26,4% respecto al mismo mes del último año y desplaza el techo anterior de septiembre pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó las cifras a través de su informe sobre Intercambio Comercial Argentino (ICA). Los números muestran un quiebre claro en la dinámica del comercio exterior.

El superávit comercial llegó a u$s3.394 millones en octubre, cuadruplicando el resultado del mismo mes del año anterior (u$s813 millones). Se trata del mes 35 consecutivo de balanza comercial positiva.

Este desempeño marca un punto de inflexión porque combina dos fenómenos simultáneos: las exportaciones tocan su máximo histórico mientras las importaciones caen por segundo mes consecutivo, profundizando el superávit comercial.

Combustibles y agro empujaron el récord de exportaciones

El rubro Combustibles y Energía lideró el crecimiento de las ventas al exterior. Las exportaciones de este sector aumentaron 94% interanual y totalizaron u$s1.734 millones en octubre.

Los Productos primarios sumaron u$s2.328 millones, con un alza de 22,3%. Las Manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron u$s3.314 millones (18,8%).

Las Manufacturas de origen industrial (MOI) completaron el panorama con u$s2.685 millones y un incremento de 13,1%. Todos los rubros principales mostraron crecimiento simultáneo.

La combinación de estos cuatro sectores impulsó las ventas totales por encima de la barrera de los u$s10.000 millones. El récord anterior databa apenas de septiembre, con u$s10.036 millones.

Las importaciones encadenaron dos meses de caída

Las compras al exterior marcaron su segundo mes consecutivo en baja, con una contracción de 6,7% interanual. El total de importaciones alcanzó u$s6.668 millones en octubre.

Se trata de la tercera mayor caída del año. Solo superan este retroceso los registros de febrero (-11,9%) y enero (-12,1%).

La persistencia de la caída en las importaciones refleja tanto la contracción del consumo interno como la estrategia oficial de acumular reservas: menos dólares que salen fortalecen la posición del Banco Central en un contexto de restricciones cambiarias.

Entre los rubros que crecieron, las compras de Bienes intermedios sumaron u$s2.416 millones (1,9%). Los Bienes de capital totalizaron u$s1.378 millones (2,9%).

Los sectores en descenso fueron más numerosos:

Piezas y accesorios para bienes de capital: u$s1.158 millones (-17,3%)

Bienes de consumo: u$s1.059 millones (-11,3%)

Vehículos automotores de pasajeros: u$s413 millones (-24,2%)

Combustibles y lubricantes: u$s134 millones (-33,2%)

El intercambio comercial total (exportaciones más importaciones) aumentó 10,7% respecto al mismo mes del año anterior. El monto alcanzó u$s16.729 millones en el décimo mes del año.

Chile se consolidó como el principal socio comercial del mes

El país trasandino lideró la balanza comercial argentina en octubre con un saldo favorable de u$s534 millones. Las exportaciones hacia Chile crecieron 41,6% y sumaron u$s626 millones.

Las importaciones desde ese país aumentaron 13,7% y totalizaron u$s92 millones. El desempeño chileno superó ampliamente al de otros socios tradicionales.

El resultado con Chile marca un cambio en la geografía comercial argentina: mientras Brasil y China muestran saldos negativos, el socio trasandino aparece como el principal destino de exportaciones con balanza positiva del mes.

La Unión Europea registró un intercambio comercial de u$s277 millones. Las exportaciones hacia el bloque sumaron u$s1.142 millones (+23,2%) y las importaciones u$s864 millones (-13,7%).

Estados Unidos mostró un intercambio de u$s250 millones, con u$s820 millones en exportaciones (-4,9%) y u$s570 millones en importaciones (+4,7%).

Brasil presentó un saldo negativo de u$s156 millones. Las exportaciones hacia el gigante vecino cayeron 2,7% a u$s1.269 millones, mientras las importaciones bajaron 10,9% a u$s1.425 millones.

China completó el panorama con un intercambio de -u$s400 millones. Las ventas al gigante asiático crecieron 12,3% a u$s1.326 millones, pero las compras desde ese país cayeron 7,3% a u$s1.726 millones.