El petróleo crudo desplazó a productos históricos del sector agropecuario como la harina de soja, el maíz en grano, el aceite y el poroto de soja y se consolidó este año como el principal producto de exportación de la Argentina, de acuerdo a lo que se viene registrando desde enero y consolidado durante los primeros nueve meses de 2026.

De acuerdo con los datos oficiales del Intercambio Comercial Argentino (ICA) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas externas de aceites crudos de petróleo alcanzaron los u$s7.752,5 millones entre enero y septiembre, superando los u$s6.971 millones generados por la harina y los pellets de soja en el mismo período, con una suba interanual del 7,4%.

El segundo lugar correspondió al aceite de soja en bruto, que aportó u$s5.050 millones con un crecimiento del 6,8%, en tanto que los porotos de soja (excluidos para siembra) sumaron u$s1.738 millones, con una caída interanual del 42,4%. Aunque el complejo sojero en su conjunto totalizó envíos por u$s14.835 millones, sus componentes individuales quedaron por debajo de los u$s7.752,5 millones facturados por los aceites crudos de petróleo.

A su vez, por fuera de la soja, pero como un histórico del sector primario, el maíz en grano se posicionó con fuerza en el comercio exterior, completando el mapa de los grandes productos agropecuarios por debajo de los u$s7.752,5 millones facturados por los aceites crudos de petróleo.

Este desempeño explicado por el fuerte desarrollo de los recursos de Vaca Muerta y su creciente capacidad de evacuación hacia los puntos de exportación, modifica la estructura histórica del comercio exterior nacional por primera vez en más de dos décadas.

La consolidación del liderazgo exportador petrolero

Esta transformación en la matriz exportadora no constituye un fenómeno repentino del tercer trimestre, sino que iProfesional viene informando la consolidación del liderazgo petrolero desde promediando el primer semestre del año.

Ya con las estadísticas oficiales correspondientes a abril y mayo, se advirtió que los aceites crudos de petróleo encabezaban el listado de ventas al exterior con una participación del 9,3% sobre el total exportado en los primeros cinco meses, relegando en aquel entonces al maíz en grano (8,7%) y a la harina de soja (8,1%).

Por entonces, se puntualizó además que solo en mayo el sector energético aportó el 43,2% del superávit comercial total del país, anticipando el cambio de liderazgo que ahora ratifican las cifras acumuladas al cierre de septiembre, y todo anticipa que se consolidará al finalizar el año.

El desglose del informe del Indec correspondiente a septiembre de 2026 confirma esa nueva configuración del podio exportador argentino sobre un total general de ventas externas de bienes por u$s77.267 millones en nueve meses, lo que representa un incremento interanual del 21,6%.

En el primer lugar del ranking se ubican los aceites crudos de petróleo con una suba interanual del 58,6% respecto de los u$s4.888,8 millones registrados en igual tramo de 2025, concentrando el 10% del total de las exportaciones nacionales.

Récord histórico de superávit en el sector energético

El desempeño del complejo hidrocarburífero permitió que el rubro de Combustibles y Energía alcanzara el mayor superávit comercial de toda su historia para un período de nueve meses. Entre enero y septiembre, el sector acumuló un saldo exportador positivo de u$s9.427 millones, una cifra que por sí sola ya supera el superávit energético obtenido durante todo el año 2025.

Este resultado surge de exportaciones totales del rubro energético por u$s12.452 millones —que equivalen al 16,1% de las ventas externas totales de la Argentina y exhibieron una expansión interanual del 53,6%— frente a importaciones de combustibles y lubricantes que se ubicaron en u$s3.025 millones en el acumulado de los primeros nueve meses.

De este modo, la energía explicó cerca de la mitad del superávit comercial global de la economía argentina, que cerró septiembre con un saldo acumulado de u$s21.198 millones.

Solo en septiembre, las exportaciones totales de bienes marcaron un récord nominal mensual al ubicarse en u$s10.036 millones, con un crecimiento interanual del 23,5%. Dentro de ese desempeño mensual, el rubro de combustibles y energía registró un salto interanual del 89,1% al facturar u$s1.781 millones.

En el desagregado por productos durante el noveno mes del año, los aceites crudos de petróleo volvieron a liderar con despachos por u$s1.127 millones —casi duplicando los u$s605 millones de septiembre de 2025—, superando a la harina y pellets de soja (u$s1.006 millones) y al maíz en grano (u$s833 millones).

Factores locales e internacionales detrás del salto exportador

Detrás del salto en las ventas externas de crudo convergen factores vinculados tanto a la expansión de la oferta local como a la coyuntura internacional. En el plano doméstico, el desarrollo de la formación Vaca Muerta llevó la producción nacional de petróleo al umbral del millón de barriles diarios, apalancada por la puesta en marcha de obras de infraestructura midstream y la ampliación de los oleoductos troncalizados hacia el puerto de Bahía Blanca y la terminal de exportación en la costa rionegrina.

En el frente externo, los precios internacionales de referencia acompañaron la mayor disponibilidad de saldos exportables, con una cotización promedio del crudo Brent que se ubicó un 23% por encima de los registros de 2025 tras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el cierre temporal del Estrecho de Ormuz.

Por el contrario, el complejo sojero enfrentó un escenario internacional de mayor competencia y presión bajista sobre las cotizaciones. Si bien las cantidades despachadas por la agroindustria argentina mantuvieron un flujo constante, el aumento de la oferta global de harina de soja limitó la capacidad de expansión en valores nominales frente al dinamismo de los hidrocarburos.

En términos regionales, el impacto de esta nueva dinámica consolidó a la Patagonia como el principal motor del crecimiento exportador, concentrando el 67,7% de los envíos de combustibles y energía de septiembre con despachos por u$s1.191 millones y un alza interanual del 85,5%, mientras que Estados Unidos, Chile y Brasil se posicionaron como los principales destinos de los envíos energéticos argentinos.