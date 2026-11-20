Un informe del CITRA-CONICET-UNMET revela las dificultades laborales de los jóvenes y el limitado alcance de la asistencia estatal

La precariedad laboral de los jóvenes que forman parte de la Economía Popular se refleja tanto en sus ingresos como en las posibilidades de conseguir una ocupación con una carga horaria suficiente. Nueve de cada diez perciben hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), mientras que seis de cada diez trabajan menos horas de las que quisieran.

El panorama también muestra una cobertura pública acotada: apenas el 17,6% de los jóvenes de este universo recibe algún tipo de asistencia económica estatal. Dentro de ese grupo de beneficiarios, el 49% corresponde a asalariados no profesionales que se desempeñan sin registración.

Las cifras pertenecen a un relevamiento del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA / CONICET-UNMET), que examinó la situación de quienes tienen hasta 29 años y participan de este segmento de la actividad económica. Durante el primer trimestre de 2026, ese universo reunía a 846.000 personas, equivalentes al 24,4% de la población económicamente activa (PEA) juvenil.

Ingresos de los jóvenes: cuántos cobran menos de tres salarios mínimos

La dimensión salarial constituye uno de los indicadores más contundentes del relevamiento. Entre los jóvenes de la Economía Popular, el 90,9% percibe ingresos de hasta tres SMVM. En términos absolutos, son aproximadamente 769.000 personas.

La proporción también permite dimensionar el problema sobre el conjunto de trabajadores jóvenes: ese grupo equivale al 74,9% de toda la PEA de hasta 29 años.

La asistencia económica del Estado, en tanto, alcanza a menos de dos de cada diez integrantes de este segmento. Según el informe, el 17,6% recibe alguna prestación o ayuda pública. De quienes cuentan con ese respaldo, casi la mitad son asalariados no profesionales sin registrar.

El cuentapropismo concentra la actividad, pero la desocupación juvenil es mayor

El trabajo por cuenta propia sin calificación profesional y con escaso capital es la principal forma de participación de los jóvenes en la Economía Popular. Esta modalidad reúne al 60,4% del grupo relevado.

Sin embargo, la presencia mayoritaria del cuentapropismo no evita que los menores de 30 años enfrenten mayores obstáculos para acceder a una ocupación. La desocupación llega al 28% entre los jóvenes del sector, mientras que entre los mayores de 30 años se ubica en el 7,5%.

El estudio describe esta diferencia como una característica distintiva de la inserción laboral juvenil: "Entre jóvenes, aunque el cuentapropismo continúa siendo mayoritario, la desocupación adquiere un peso mucho más significativo, dando cuenta de mayores dificultades para acceder a una inserción laboral efectiva dentro de este universo".

La falta de horas de trabajo afecta a seis de cada diez jóvenes

No todos los problemas laborales se relacionan con la falta total de empleo. Una parte importante de quienes consiguen trabajar tampoco logra reunir una cantidad de horas suficiente.

En el primer trimestre de 2026, el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas de la Economía Popular atravesaba una situación de subocupación por insuficiencia horaria. En el extremo opuesto, el 31,2% cumplía jornadas por encima de los niveles habituales de ocupación, mientras que el 8,3% no había trabajado durante la semana de referencia.

La distribución contrasta con la situación de los adultos: entre los mayores de 30 años, la sobreocupación alcanza al 53% y constituye la modalidad predominante. En otras palabras, mientras los trabajadores adultos aparecen más expuestos a jornadas extensas, los jóvenes enfrentan principalmente dificultades para conseguir suficientes horas de actividad.

El informe también identifica diferencias por género y señala que "la insuficiencia de horas de trabajo tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres, mientras que las jornadas extensas son más frecuentes entre personas adultas y varones".

Menos empleo formal y más trabajadores independientes: cómo cambia el mercado laboral

Las dificultades que atraviesan los jóvenes que trabajan en la Economía Popular se inscriben en un escenario laboral más amplio, marcado por la pérdida de puestos asalariados registrados y el avance de distintas modalidades de trabajo independiente. Los indicadores oficiales muestran que estas transformaciones no se limitan a un grupo etario ni a una actividad específica, sino que forman parte de una reconfiguración del mercado de trabajo argentino.

Entre julio de 2025 y julio de 2026, el empleo asalariado privado registrado se redujo en 134.500 puestos. En el mismo período, la cantidad de personas inscriptas en el monotributo general aumentó en 58.800, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo elaborados sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La evolución refleja dos movimientos simultáneos, aunque no permite establecer que quienes perdieron un empleo formal hayan pasado necesariamente a trabajar por cuenta propia.

El fenómeno fue analizado en el artículo de iProfesional Crece el cuentapropismo en Argentina: cuánto ganan los trabajadores independientes, que también recoge experiencias de personas que facturan como monotributistas para empresas o prestan servicios a clientes del exterior. En esos casos, la modalidad puede ofrecer ventajas vinculadas con la flexibilidad, el trabajo remoto o la posibilidad de acceder a ingresos en moneda extranjera, pero también implica resignar protecciones propias de una relación de dependencia.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran, además, que el trabajo por cuenta propia ganó participación entre las personas ocupadas. En el segundo trimestre de 2025 representaba el 23,7% del total; un año después, alcanzó el 25,5%. En sentido contrario, la proporción de asalariados pasó del 72,4% al 70,5% en ese mismo período.

A este escenario se suma el crecimiento de las personas que necesitan combinar distintas actividades para sostener sus ingresos. El avance del pluriempleo y del trabajo por cuenta propia en la Argentina refleja otra de las respuestas que aparecen frente a un mercado laboral con mayores dificultades para garantizar ingresos suficientes a través de una sola ocupación.

La situación también tiene un impacto particular entre los más jóvenes. Un relevamiento presentado en el ámbito empresario advirtió sobre la elevada informalidad laboral en ese segmento, una problemática que condiciona el acceso a ingresos estables, cobertura de salud y aportes jubilatorios. El informe fue abordado en un análisis sobre el alcance de la informalidad entre los trabajadores jóvenes.

En ese contexto, los datos del CITRA-CONICET-UNMET permiten dimensionar una de las expresiones más vulnerables de este proceso: cientos de miles de jóvenes encuentran en la Economía Popular una forma de inserción laboral, pero una parte importante no consigue trabajar las horas que necesita ni alcanzar ingresos equivalentes a tres salarios mínimos. La expansión del trabajo independiente, por sí sola, no garantiza mejores condiciones laborales ni mayor estabilidad.