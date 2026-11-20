La "tasa forward", que mide la diferencia entre el bono que vence en 2028 y el que paga en 2027, sube a un inédito 40% por la incertidumbre electoral

Uno de los efectos del "viernes negro" de los mercados es la voladura de uno de los indicadores más mirados por los analistas: el diferencial de tasa entre los bonos en dólares que vencen antes de la elección presidencial y los que vencen un año después.

Ese dato es conocido en la jerga financiera como "tasa forward", y suele ser interpretado como el termómetro del miedo de los inversores ante un cambio de régimen económico luego de las elecciones de 2027. El hecho de que dos bonos idénticos tengan un rendimiento tan disímil puede ser el reflejo de que quienes tengan que cobrar en 2028 vean un riesgo alto de default, reperfilamiento o pesificación compulsiva.

Se trata de dos bonos emitidos por el Tesoro, nominados en dólares bajo ley local y destinados a los inversores argentinos. Ofrecen el pago de un cupón mensual y devuelven el capital al final. La única diferencia es que uno -el AO27. vence en octubre del año próximo, todavía con Milei en la Casa Rosada, y el otro -AO28- paga al año siguiente, ya con el nuevo presidente.

Hace apenas dos meses, esa "tasa forward" era de 20%, un nivel que ya se consideraba muy alto, y una señal indiscutible de nerviosismo en el mercado, dado que en agosto había estado en 16% y en julio en 12%.

Pero en estos últimos días, junto con el agravamiento del riesgo país y con la escapada del dólar "contado con liquidación", este diferencial de los bonos saltó primero al escalón del 30% y el viernes tocó el inédito nivel de 40%.

El indicador que muestra el temor político que tiene el mercado

El rendimiento del AO27 llegó el viernes a 5,2% anual, mientras que el AO28 llegó a un 21,6%. En otras palabras, el bono que devuelve el capital tras las elecciones es percibido como mucho más riesgoso que el que paga antes del comicio. Para hacer la cuenta de la "tasa forward" se hace la comparación entre la rentabilidad -un reflejo del riesgo percibido- que ofrecen los dos bonos en el mercado secundario.

¿Cómo se hace la cuenta? El capital más el interés del bono (105,2, en el caso del bono más corto) se eleva a la potencia 1, porque paga dentro de un año. Es decir, queda sin cambios. El otro bono, se eleva a la potencia 2, porque paga dentro de dos años, en 2028. Es decir, 121,6 elevado a la dos, da una tasa de 47,7%. Luego se divide la tasa del bono largo sobre la del corto: 147,7 dividido 105,2, da una tasa de 40,3%. Ese número debe elevarse a la potencia 1, que es la diferencia de plazo de ambos bonos. O sea, queda sin cambios en 40,3%.

Hay analistas que hacen el cálculo utilizando el dólar "contado con liqui" y no el oficial. En ese caso, la tasa de rendimiento del AO27 es más alta, en torno de 11%. En ese caso también se genera una tasa forward elevada, aunque no tanto como en el ejemplo anterior, en el orden del 38%.

Mala noticia para Caputo

En todo caso, la caída abrupta en el precio del bono que vence después de las elecciones no tiene apenas un efecto que atañe a especuladores ni se limita a ser un dato para el análisis de los politólogos: por el contrario, trae consecuencias concretas ahora mismo para las finanzas del Tesoro.

Ocurre que esta "tasa forward" le da al ministro Toto Caputo una señal sobre qué tasa de interés le pediría el mercado si quisiera volver a emitir un bono en dólares para fondear al Tesoro. Y se trataría de una tasa impagable, en torno del 20%.

De hecho, Caputo ya suspendió hace tres meses la emisión del AO29, por el cual esperaba captar u$s2.000 millones que lo ayudaran a pagar los vencimientos de la deuda externa. Al principio, el mercado se contentaba con una tasa de 8%, pero rápidamente se vio una desmejora en el humor de los inversores, algo que el propio Caputo no dudó en atribuir al "riesgo kuka".

Lo extraño del caso es que el ministro, al presentar su plan financiero para hacer frente al exigente calendario de vencimientos de deuda -u$s24.000 millones para el año próximo-, calculó que contaría con u$s5.000 millones procedentes de la emisión de dólares para colocar en el mercado local. Los economistas dan por descontado que ese ingreso no estará disponible, y eso es lo que llevó a las críticas sobre la famosa "bazooka de dólares" que el gobierno afirma tener para disuadir cualquier ataque especulativo contra el peso durante el año electoral.

Inversiones bajo la lupa: ¿el mercado exagera el riesgo electoral?

El debate del momento entre los analistas es si esta "tasa forward" en 40% debe considerarse un fenómeno pasajero o si, por el contrario, será la tónica de los próximos meses, cuando el clima de campaña electoral se haga más notorio.

Los del primer bando afirman que esa tasa resulta un castigo excesivo, porque prácticamente está dando por hecho un default para 2028, y eso no se condice con el saldo comercial récord, que está garantizando un potente flujo de divisas durante el año próximo.

La expectativa para fin de 2026 es que haya un superávit comercial de u$s36.000 millones, y que el año próximo pueda mantenerse y hasta incrementarse dado que, aun cuando haya una merma en los precios del petróleo y de los productos agrícolas- eso se verá compensado por un mayor volumen de exportación.

Para quienes ven una exageración en esta reacción del mercado, el motivo por el cual se disparó el indicador de riesgo es externo: la devaluación del real brasileño, junto con un sacudón en las finanzas globales por motivos geopolíticos.

Del otro lado, el bando de los pesimistas afirma que lo que está ocurriendo es simplemente que el mercado se adelantó a lo que ocurre que será el escenario político del año que viene. Es decir, los rendimientos de los bonos reflejan un recorte en las probabilidades de reelección de Javier Milei.

Y, como apoyo de ese argumento, recuerdan que el año pasado, en los turbulentos meses previos a la elección legislativa, también se había producido un brusco aumento de la "tasa forward" entre los Bopreal -bonos nominados en dólares, emitidos por el Banco Central-.

Claro que hay un componente de subjetividad que corre por cuenta de cada inversor: es posible que alguien no dude sobre que el próximo gobierno tenga la capacidad financiera de honrar las deudas pero dude de su voluntad política para cumplir con los pagos tal como fueron pactados.