Hubo una fuerte reacción de los mercados tras el "viernes negro". El BCRA lleva comprados pocos dólares este mes y las reservas son la preocupación

Acumulación de dólares BCRA es mínima y preocupa a inversores.

Rebote bursátil es leve. Falta de reservas BCRA es la gran amenaza.

El rebote de Wall Street en el inicio de la semana, que incluyó a los activos argentinos, puede darle un respiro al Gobierno en medio de la disparada del riesgo país. Eso sí: por sí sólo no alcanza para despejar la principal amenaza que enfrenta el programa económico, a los ojos de los financistas de la City y los grandes bancos de inversión internacionales.

Después del terremoto financiero del viernes, los inversores empezarán a mirar con lupa un dato que será decisivo para determinar si la Argentina está preparada para resistir una nueva turbulencia internacional: cuántos dólares consigue acumular el Banco Central.

La gran preocupación de los inversores es que la Argentina vuelva a quedar expuesta a un shock externo sin suficientes reservas para defender su estabilidad financiera.

Y los últimos números no son precisamente tranquilizadores.

En noviembre, el BCRA lleva comprados u$s343 millones, un promedio de u$s28,5 millones diarios. Un monto que contrasta con los u$s66 millones diarios de octubre y, mucho más todavía, con los u$s103 millones que había conseguido durante julio.

El dato más inquietante apareció sobre el cierre de la semana pasada, cuando la tensión financiera alcanzó su punto máximo. El Banco Central terminó el viernes sin sumar dólares en el mercado cambiario, después de intervenciones compradoras de apenas u$s3 millones y u$s11 millones en las jornadas anteriores.

El contraste es evidente: justo cuando el mercado necesita señales de fortaleza, la principal fuente de acumulación de reservas pierde potencia.

La lectura del mercado es que Luis Caputo sigue privilegiando el ancla cambiaria y la desinflación por encima de otra variable, incluyendo a la actividad económica.

Wall Street rebota, pero el riesgo argentino sigue presente

El regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia, después de su traumática salida, fue la base para una fuerte reacción de los papeles de la empresa. Las acciones de la compañía tecnológica treparon 32% y arrastraron al Nasdaq a una recuperación del 7,2%.

Los activos argentinos también aprovecharon el mejor clima financiero. Los ADR que cotizan en Nueva York registraron avances de hasta el 8,4%, mientras que los bonos soberanos recuperaron terreno. El riesgo país retrocedió desde los 1.070 puntos alcanzados el viernes, aunque permaneció por encima de las 1.000 unidades (1.027).

Sin embargo, el rebote internacional no resuelve las vulnerabilidades propias de la economía argentina. Y la principal es la escasez de reservas disponibles para enfrentar una eventual salida de capitales o una nueva corrida hacia el dólar.

Del resfrío a la neumonía

El último informe semanal de Econviews, la consultora dirigida por Miguel Kiguel, sintetizó el problema con una frase contundente: "El mundo se resfrió y nosotros nos agarramos una neumonía", planteó.

La advertencia apunta a una diferencia fundamental: mientras otros países pueden absorber las turbulencias internacionales con mayores reservas y acceso al financiamiento, la Argentina enfrenta esas mismas dificultades con un margen de maniobra considerablemente menor.

Las reservas del BCRA, en el centro de todas las miradas

Según Econviews, las reservas netas rondan los u$s10.000 millones, frente a necesidades financieras cercanas a los u$s20.000 millones para el año que viene.

La diferencia expone una de las principales debilidades del programa económico. El Gobierno mantiene ordenadas las cuentas fiscales pero todavía no logró construir un colchón de divisas suficientemente sólido.

El diagnóstico también aparece en las evaluaciones de los bancos internacionales, como Barclays, que ponen el foco en la capacidad de la Argentina para sostener la estabilidad cambiaria y afrontar sus compromisos financieros.

En ese contexto, las compras del Banco Central adquieren una importancia que excede ampliamente los movimientos cotidianos del mercado de cambios.

Econviews calculò que, entre enero y octubre, el intercambio de bienes generó u$s26.600 millones, pero los gastos en servicios y la compra de divisas para atesoramiento absorbieron u4s28.300 millones.

La acumulación de reservas fue posible, fundamentalmente, gracias al ingreso de capitales financieros: u$s14.300 millones de préstamos y colocaciones de empresas y provincias, además de una expansión cercana a u$s7.800 millones del crédito en dólares.

Con el riesgo país nuevamente por encima de los 1.000 puntos, esos flujos encuentran mayores dificultades para sostenerse.

La brecha cambiaria enciende otra señal de alarma

La tensión de la semana pasada también quedó reflejada en las cotizaciones del dólar.

El viernes, el mayorista terminó en $1.580, mientras que el contado con liquidación rozó los $1.800. Una brecha del 13,9%.

En noviembre, el dólar mayorista acumulaba una suba del 3%, frente a un salto del 8,8% del contado con liquidación.

Esa divergencia revela que los inversores están dispuestos a pagar un precio considerablemente mayor para dolarizar sus carteras a través del mercado financiero.

Y también introduce un problema adicional para el Banco Central.

Cuando la brecha aumenta, los exportadores encuentran incentivos para postergar liquidaciones, mientras que los importadores pueden intentar adelantar pagos. Esa combinación reduce la oferta de divisas y aumenta las dificultades para acumular reservas.

La prueba que viene para Luis Caputo y Javier Milei

Argentina tiene elementos favorables que no deberían minimizarse. Econviews destaca que las exportaciones alcanzaron u$s87.328 millones en los primeros diez meses del año, con un crecimiento interanual del 22,1%.

El superávit comercial acumulado llegó a u$s24.568 millones, impulsado por el agro y la energía, especialmente Vaca Muerta.

Pero existe una diferencia decisiva entre generar dólares comerciales y conseguir que esos dólares terminen fortaleciendo las reservas del Banco Central.

El Gobierno deberá demostrar que puede transformar el buen desempeño exportador en una acumulación sostenida de divisas, incluso en un contexto de incertidumbre financiera y electoral.

Y el mercado acaba de recordarle que, cuando el mundo se complica, la diferencia entre resistir una tormenta y quedar a merced de ella puede medirse en los dólares que guarda el Banco Central.