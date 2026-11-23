La resolución fue adoptada por unanimidad por el directorio, que consideró que Huang sigue siendo la persona indicada para conducir la empresa

Nvidia anunció este lunes la restitución inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, en un giro respecto de la decisión que había comunicado apenas seis días antes, cuando descartó volver a incorporarlo a la conducción de la compañía.

La noticia se confirmó luego de un pedido en redes sociales del propio Donald Trump, quien celebró la decisión: "EE.UU. necesita el liderazgo de Jensen".

La resolución fue adoptada por unanimidad por el directorio, que consideró que Huang sigue siendo la persona indicada para conducir a la empresa y que su regreso responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios comerciales y clientes.

Según el comunicado oficial, los directores mantuvieron una serie de reuniones con el empresario y evaluaron su disposición a colaborar con la investigación interna. También recibieron información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y concluyeron que su reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional.

La decisión tuvo un impacto inmediato en el mercado: las acciones de Nvidia llegaron a subir más de 25% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. Reuters informó que el avance superó el 31%, en una reacción que reflejó la importancia que los inversores asignan a la continuidad de Huang al frente de la compañía.

El mensaje de Donald Trump

El mensaje de Donald Trump tras la decisión de Nvidia de reincorporar a Jensen

Trump celebró la decisión en Truth Social. Felicitó a Nvidia y escribió que la junta "ha tomado la decisión correcta y adecuada" y que el país "necesita el liderazgo de Jensen" para garantizar el éxito de la empresa y de la economía estadounidense. Afirmó que el Gobierno "no tiene motivos para creer" que su regreso suponga un riesgo para la seguridad nacional y que el fiscal general le confirmó que el Gobierno no posee pruebas de que Huang haya incurrido en conducta ilegal alguna. Lo definió como "un gran patriota y un tesoro nacional".

Por separado, pidió a Nvidia que continúe su investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación de EEUU, para garantizar que cumple "su deber patriótico de proteger la seguridad nacional".

Elon Musk también celebró el regreso de Huang al frente de Nvidia: "El error ha sido corregido", escribió el fundador de SpaceX en X.

Días antes, el presidente había dicho que a Huang "le vendría bien una segunda oportunidad" y escribió el domingo por la noche en su red Truth Social: "Espero que el directorio de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la empresa y también para EEUU."

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había dicho horas antes, en el programa "Face the Nation", que "Jensen está afuera ahora". La reincorporación se anunció menos de un día después.

El escándalo que terminó con la salida de Jensen Huang

La crisis comenzó a principios de noviembre, cuando trascendieron informaciones sobre relaciones extramatrimoniales de Huang. Una de ellas involucraba a Alice Huang, una exdirectiva de la compañía tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur.

El caso adquirió una dimensión política y de seguridad nacional porque, según versiones periodísticas basadas en fuentes de inteligencia estadounidenses, la mujer era investigada por sus presuntos vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Las autoridades de Pekín rechazaron esas acusaciones. Por su parte, la controversia también abrió interrogantes sobre las relaciones comerciales de Nvidia con China y los controles sobre la exportación de sus procesadores de inteligencia artificial.

El 12 de noviembre, Huang presentó su renuncia como presidente, CEO y miembro del directorio. El consejo de administración aceptó su salida y designó como CEO interina a Colette Kress, quien hasta entonces se desempeñaba como directora financiera.

La decisión sorprendió al mercado por tratarse del fundador y principal referente de una compañía que se convirtió en uno de los actores centrales del desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la salida no cerró la discusión. Huang manifestó posteriormente su disposición a regresar si el directorio consideraba que era lo mejor para la empresa. La posibilidad generó una campaña de apoyo entre empleados, inversores y socios comerciales.

El 17 de noviembre, durante una comunicación con inversores, el presidente del directorio, Harvey C. Jones, había descartado expresamente esa alternativa y asegurado que Nvidia no tenía previsto reincorporarlo. La decisión anunciada este lunes revirtió esa postura.

Las sospechas sobre China y la investigación que enfrenta Nvidia

La controversia no quedó limitada a la conducta personal del empresario. Las versiones sobre su relación con Alice Huang también pusieron bajo la lupa los negocios de Nvidia en China.

De acuerdo con una investigación de Reuters, las autoridades estadounidenses examinaron posibles conexiones entre la empresaria y operaciones que habrían permitido el acceso de clientes chinos a procesadores de Nvidia cuya exportación está restringida.

La agencia también informó que, tras conocerse el escándalo, algunos clientes chinos comenzaron a cancelar o postergar pedidos, ante la incertidumbre sobre el futuro comercial de la compañía en ese mercado.

En paralelo, el caso provocó cuestionamientos de legisladores estadounidenses, pedidos de audiencias en el Congreso y actuaciones de organismos de control. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el FBI quedaron vinculados a las investigaciones sobre distintos aspectos de la controversia.

Uno de los puntos bajo análisis es si existieron fallas en los controles internos de Nvidia y si los vínculos personales de su entonces CEO pudieron afectar el cumplimiento de las restricciones comerciales estadounidenses.

Las acusaciones sobre espionaje, sin embargo, no equivalen a una comprobación judicial de que Alice Huang haya actuado como agente china ni de que Nvidia haya participado deliberadamente en operaciones ilegales.

Nvidia perdió cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado

La crisis de conducción coincidió con un período de fuertes bajas para las acciones de Nvidia y una liquidación generalizada de activos tecnológicos en Wall Street.

El 10 de noviembre, Reuters informó que la compañía había perdido alrededor de u$s430.000 millones de capitalización bursátil en apenas dos ruedas, en medio de las repercusiones del escándalo y de las dudas sobre sus operaciones vinculadas con China.

Las acciones también sufrieron después de conocerse la renuncia de Huang y las posteriores declaraciones del directorio que descartaban su regreso. La incertidumbre sobre quién conduciría la empresa y la continuidad de su estrategia comercial se sumaron a las preocupaciones de los inversores.

La caída se profundizó durante noviembre. Nvidia llegó al cierre del viernes 20 de noviembre con una baja diaria cercana al 14%, mientras acumulaba un retroceso semanal del 23%, según los datos publicados por Yahoo Finance.

La acción terminó esa jornada en torno a los u$s125,53, muy por debajo del máximo histórico de octubre, cuando había alcanzado los u$s239,24.

El Nasdaq también sufrió el derrumbe de las tecnológicas

El retroceso de Nvidia se produjo en un contexto de ventas generalizadas de empresas tecnológicas y vinculadas con la inteligencia artificial. El Nasdaq Composite cayó 5,28% el viernes 20 de noviembre y terminó en 22.617,73 puntos, con lo que pasó a acumular pérdidas en el balance de 2026.

En esa misma rueda, el S&P 500 retrocedió 3,7% y el Dow Jones perdió 1,9%. Los tres índices atravesaron una semana marcada por fuertes liquidaciones de acciones.

El Nasdaq acumuló una caída cercana al 10% en la semana, la mayor desde marzo de 2020, mientras que Nvidia perdió 23% en ese mismo período. Otros fabricantes de semiconductores también registraron bajas de dos dígitos: AMD cayó 20,5%, Micron retrocedió 13,9% y Broadcom perdió 12,2% el viernes.

El movimiento respondió a varios factores, no solamente a la crisis de Nvidia. Entre ellos se encontraron las dudas sobre las valuaciones de las compañías vinculadas con inteligencia artificial, el volumen de inversiones que requieren los centros de datos y la posibilidad de que los ingresos futuros no justifiquen las cotizaciones alcanzadas por las empresas del sector.

La incertidumbre sobre el financiamiento de los proyectos de inteligencia artificial y las perspectivas de rentabilidad de esas inversiones también contribuyeron a la salida de capitales de las tecnológicas.

Por qué el regreso de Huang es importante para Nvidia

Huang fundó Nvidia en 1993 y condujo su transformación desde una compañía especializada en procesadores gráficos para videojuegos hasta convertirse en el principal proveedor de chips utilizados para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Su papel excede la conducción corporativa: participa directamente en la estrategia tecnológica, las negociaciones con grandes clientes y las relaciones con el Gobierno estadounidense, en un momento en que los controles sobre las exportaciones de semiconductores a China tienen un peso central en el negocio.

La empresa también depende de su capacidad para mantener su posición en un mercado en el que compite con otros fabricantes de procesadores y con desarrollos propios de grandes compañías tecnológicas.

Con su restitución, Colette Kress dejará de ejercer como CEO interina y continuará en su puesto de directora financiera. Huang retomará la conducción ejecutiva en medio de las investigaciones y de un escenario financiero en el que Nvidia deberá recuperar la confianza de los inversores.

La reacción inicial de las acciones muestra que el mercado recibió favorablemente la resolución sobre su liderazgo. Sin embargo, el regreso no elimina las investigaciones ni resuelve las dudas sobre los negocios de la compañía en China y los controles internos que quedaron bajo cuestionamiento.