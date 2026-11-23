La reacción del mercado impulsó a gigantes tecnológicos tras un fuerte respaldo político que devolvió optimismo a la industria de chips en baja

Las acciones de Nvidia repuntaron 32%, en una jornada que marcó el regreso triunfal de Jensen Huang al comando del gigante de los chips. La recuperación rompe una racha de siete días consecutivos de pérdidas y llega después de que el presidente de EEUU Donald Trump pidiera públicamente su reincorporación.

De la mano de Nvidia y otras empresas vinculadas con la firma, como AMD y Broadcom, el índice tecnológico Nasdaq sube más del 7% en el arranque de la rueda en Wall Street.

El desplome previo había sido brutal. El sector de semiconductores vivió su peor semana desde 2001, con caídas generalizadas que sacudieron a toda la industria tecnológica.

La junta directiva de Nvidia confirmó el regreso de Huang antes de la apertura formal de Wall Street. La empresa informó que el directorio votó por unanimidad tras reunirse con Huang y recibir aportes de funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense, concluyendo que su regreso no supone un riesgo para la seguridad nacional.

La crisis que sacudió a Nvidia y el mercado tecnológico

Huang había renunciado el 12 de noviembre sin que Nvidia diera explicaciones públicas. Su salida ocurrió en medio de informaciones sobre dos supuestas aventuras extramatrimoniales.

Una de ellas involucraba a una mujer sospechada por la inteligencia estadounidense de tener vínculos con el Gobierno chino. Las alarmas de seguridad nacional se encendieron de inmediato.

Funcionarios estadounidenses aclaran que no concluyeron que ella espiara para China. Beijing rechaza las acusaciones. Pero el daño ya estaba hecho.

Nvidia informó que un comité de directores independientes, con asesoría legal externa, investiga las informaciones sobre que Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. Huang apoya activamente esa investigación.

Qué dijo Huang tras asumir nuevamente como CEO

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso", declaró Huang en el comunicado oficial. Sus palabras buscan cerrar un capítulo turbulento.

Harvey Jones, presidente del directorio, respaldó con fuerza la decisión. Aseguró que la junta cree que Huang "es la persona adecuada para dirigir Nvidia".

La empresa destacó estar satisfecha con la "franqueza" de Huang y su capacidad para liderar en momentos críticos. El cofundador de la compañía había dimitido tras informaciones de prensa sobre una relación personal con una mujer que habría mantenido contactos con un oficial del servicio de inteligencia chino.

El efecto dominó en Wall Street: quiénes más repuntaron

La recuperación de Nvidia arrastró a todo el sector de semiconductores. Las acciones de AMD y Broadcom repuntaron 4% cada una, después de desplomarse en porcentajes de dos dígitos la semana pasada.

Arm Holdings también subió en las operaciones previas a la apertura del mercado. El diseñador de chips anunció que su director ejecutivo, René Haas, renovó su contrato para permanecer en la compañía hasta 2033.

Según trascendió, Haas figuraba entre los nombres que Nvidia consideró como posible sucesor de Huang tras su renuncia a principios de mes. Su decisión de quedarse en Arm despeja dudas sobre movimientos en la cúpula del sector.

El fabricante de chips de memoria Micron Technology subió 5%. Su competidor SK Hynix trepó 9% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que fabrica los chips de Nvidia, sumó 6%. El fabricante de equipos ASML también aumentó 6%.

Por qué el mercado había entrado en pánico con la IA

La caída generalizada en el sector de la IA siguió al sólido debut bursátil de Anthropic. Las acciones del desarrollador de IA se mantuvieron prácticamente sin cambios el lunes por la mañana, después de cerrar con una caída del 9% el viernes.

"Los inversores se preguntan si las enormes sumas destinadas a los centros de datos de IA generarán suficientes beneficios para justificar el gasto", indicó Yahoo Finance. Las valoraciones de algunas empresas de IA y sus modelos de negocio siguen siendo motivo de preocupación, mientras crece la duda sobre el retorno real de la inversión en infraestructura tecnológica.

La preocupación por una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal suma presión. La inestabilidad en el liderazgo de Nvidia y una posible desaceleración del gasto en IA tras las elecciones de mitad de mandato en EEUU aumentaron la incertidumbre.

La suba de Nvidia de este lunes se produce tras una caída de más del 40% en sus acciones durante el último mes. La recuperación marca un punto de inflexión, pero los analistas advierten que la volatilidad en el sector tecnológico llegó para quedarse.