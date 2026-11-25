Las nuevas escalas agrarias impactan los haberes de quienes trabajan en el sector y RENATRE endurece condiciones del seguro por desempleo

RENATRE acortó el plazo para solicitar la prórroga de la prestación por desempleo. Las escalas salariales rigen hasta mediados de 2027.

El aguinaldo (SAC) vence el 18 de diciembre, equivaliendo al 50% de la mayor remuneración mensual devengada, incluyendo adicionales.

Los salarios rurales de diciembre 2026 se mantienen estables, salvo para el sector olivícola que recibe un nuevo tramo de aumento en sus básicos.

Los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario tienen escalas salariales diferenciadas según la categoría y la actividad. En diciembre, el salario básico del Peón General se mantiene en $1.235.833,53, mientras que los trabajadores de la actividad olivícola reciben un nuevo tramo de aumento. Además, durante ese mes los empleadores deben pagar la segunda cuota del sueldo anual complementario (SAC).

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto remunerativo durante el semestre. Por eso, el importe no necesariamente coincide con la mitad del sueldo básico de diciembre: también deben considerarse los adicionales remunerativos que correspondan a cada trabajador.

En paralelo, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) modificó el plazo para solicitar la prórroga de la prestación por desempleo destinada a trabajadores rurales de 45 años o más.

Cuánto cobra un peón rural en diciembre de 2026

Para el personal permanente de prestación continua, el Peón General tiene un salario básico mensual de $1.235.833,53, al que se agrega una suma no remunerativa de $12.465.

La remuneración correspondiente a diciembre queda conformada de la siguiente manera:

Salario básico mensual: $1.235.833,53

Suma no remunerativa: $12.465

Total de ambos conceptos: $1.248.298,53

Jornal básico: $54.368,02

Suma no remunerativa por jornal: $548,37

Estos importes corresponden a la escala general vigente desde octubre de 2026 y se mantienen sin cambios durante diciembre. El cronograma tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

Escala salarial de UATRE: cuánto cobran las demás categorías

Los salarios básicos mensuales para el personal permanente de prestación continua también continúan sin modificaciones durante diciembre.

Las principales categorías tienen los siguientes valores:

Peón General: $1.235.833,53

Peón Único: $1.267.286,73

Peones de arroz, haras y cabañas: $1.269.906,69

Ovejeros: $1.280.012,44

Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos, panaderos, pintores, quinteros y talabarteros: $1.315.590,52

Ordeñadores en explotaciones tamberas: $1.323.953,65

Ordeñadores que también cumplen funciones de carreros: $1.363.083,96

Otras categorías contempladas en el acuerdo tienen estos básicos mensuales:

Conductores tractoristas y maquinistas de máquinas cosechadoras y agrícolas: $1.371.311,17

Mecánicos tractoristas: $1.439.808,93

Puesteros: $1.357.795,04

Capataces: $1.493.036,48

Encargados: $1.572.503,85

Los montos corresponden a los salarios básicos y no incluyen comida ni sueldo anual complementario. A cada categoría se le agrega la suma no remunerativa prevista en el anexo salarial.

Cuánto cobran los trabajadores de otras actividades rurales

El acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) contempla escalas diferenciadas para distintas actividades. En la mayoría de los casos, los valores establecidos desde octubre continúan vigentes durante diciembre.

Tractoristas y maquinistas de cosecha

Para quienes realizan exclusivamente tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas, incluida la cosecha de arroz, los valores son:

Salario mensual: $1.892.406,17 , más $19.087,40 no remunerativos

, más $19.087,40 no remunerativos Jornal: $83.365,17, más $840,85 no remunerativos

Actividad porcina

Los salarios mensuales para los trabajadores de criaderos porcinos son:

Peón General: $1.265.715,49, más $12.766,40 no remunerativos

Peón Porcino: $1.302.324,33, más $13.135,65 no remunerativos

Peón Porcino Especializado: $1.338.932,93, más $13.504,89 no remunerativos

Encargado: $1.628.273,25, más $16.423,27 no remunerativos

El acuerdo establece que, una vez cumplidos tres meses de desempeño, el Peón General debe ser promovido a la categoría de Peón Porcino, salvo que el empleador le otorgue esa calificación antes.

Aplicación de productos fitosanitarios

Para los trabajadores que realizan tareas de aplicación de productos fitosanitarios, los básicos mensuales son:

Peón Auxiliar: $1.999.956,44, más $20.172,18 no remunerativos

Conductor de equipos autopropulsados: $2.890.011,27, más $29.149,55 no remunerativos

Actividad del cáñamo

Operario de Campo No Calificado: $1.351.719,10

Operario de Campo Calificado: $1.377.852,55

Riego presurizado

Para los trabajadores de riego presurizado en Catamarca y La Rioja, el Operador de Riego Presurizado tiene un básico mensual de $1.422.831,64, más $14.351,12 no remunerativos.

Estas escalas tienen vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

Sueldos de trabajadores rurales olivícolas en diciembre

La actividad olivícola tiene un cronograma salarial diferente al de la escala general. En diciembre comienza un nuevo tramo de aumentos, con modificaciones en los básicos y en las sumas no remunerativas.

Para el Trabajador Calificado de Riego, por ejemplo, el básico mensual pasa de $1.524.017,32 en noviembre a $1.565.369,60 en diciembre. La suma no remunerativa se modifica de $16.700,79 a $15.788,80.

La diferencia en el salario básico es de $41.352,28, equivalente a un incremento de aproximadamente 2,71%.

Escala olivícola de diciembre

Personal jerárquico:

Capataz: $1.608.146,17, más $16.220,26 no remunerativos

Encargado: $1.684.193,42, más $16.987,30

Encargado de calidad: $1.731.722,95, más $17.466,69

Personal de producción y envasado:

Trabajador no calificado: $1.329.805,65, más $13.412,83 no remunerativos

Trabajador semicalificado: $1.394.719,57, más $14.067,57

Trabajador calificado: $1.471.314,36, más $14.840,13

Personal de mantenimiento:

Trabajador no calificado: $1.394.719,57, más $14.067,57

Trabajador semicalificado: $1.477.093,95, más $14.898,43

Trabajador calificado: $1.550.586,96, más $15.639,70

Personal de transporte:

Trabajador calificado: $1.471.314,36, más $14.840,13

Personal auxiliar:

Trabajador semicalificado: $1.471.314,36, más $14.840,13

Personal de riego:

Trabajador calificado: $1.565.369,60, más $15.788,80

Los valores del tramo de diciembre tienen vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027.

Cuánto cobra el personal de Alambrar de Stingl en diciembre

El acuerdo también establece una escala salarial específica para los trabajadores de la empresa Alambrar de Stingl, que desarrollan sus tareas en Chubut y Santa Cruz.

Desde noviembre, el salario básico mensual del Peón quedó fijado en $1.303.096,90, más una suma no remunerativa de $13.143,44. Los importes se mantienen durante diciembre.

La remuneración contempla los siguientes conceptos:

Salario básico: $1.303.096,90

Adicional por trabajo en zona patagónica: $259.348,07

Adicional voluntario remunerativo: $324.185,08

Suma no remunerativa: $13.143,44

Adicional por zona patagónica sobre la suma no remunerativa: $2.615,86

Adicional voluntario remunerativo vinculado a esa suma: $3.269,83

Para la categoría Capataz, el básico mensual asciende a $1.690.136,10, con un adicional por zona patagónica de $336.378,31 y un adicional voluntario remunerativo de $420.472,88.

La remuneración final depende de todos los conceptos previstos para la categoría y de las condiciones de prestación de tareas. Esta escala tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre y cómo se calcula

Los trabajadores rurales tienen derecho a cobrar el segundo medio aguinaldo del año, correspondiente al período comprendido entre julio y diciembre de 2026.

La fecha legal de vencimiento para el pago de esta cuota es el 18 de diciembre, de acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.073.

El SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto remunerativo durante el semestre. Para determinar el importe, se deben considerar los conceptos remunerativos que integran el salario, incluidos los adicionales que correspondan.

En el caso de los trabajadores rurales, esto significa que el cálculo no debe limitarse al básico de la categoría: también pueden incidir la antigüedad, los adicionales remunerativos y otros conceptos salariales que se hayan devengado durante el período.

Las sumas identificadas expresamente como no remunerativas no se incorporan automáticamente a la base de cálculo, salvo que el acuerdo que las establece disponga lo contrario.

Si el trabajador no prestó servicios durante los seis meses completos, el aguinaldo se liquida en forma proporcional al tiempo trabajado. La misma regla se aplica cuando finaliza la relación laboral antes de completar el semestre.

Además, si para pagar el aguinaldo el empleador estima el salario de diciembre y luego el importe efectivo resulta diferente, debe recalcular la cuota e integrar la diferencia al salario de ese mes.

Qué adicionales puede cobrar un trabajador rural

Además de los salarios básicos establecidos por la CNTA, los trabajadores rurales pueden percibir adicionales según su antigüedad y la zona en la que desarrollan sus tareas.

La Ley 26.727 establece una bonificación por antigüedad: hasta diez años de servicio, corresponde un 1% de la remuneración básica de la categoría por cada año trabajado; cuando la antigüedad supera los diez años, el porcentaje asciende al 1,5% por cada año.

También corresponde un adicional del 20% sobre las remuneraciones mínimas para quienes realizan sus tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos conceptos deben considerarse al determinar el salario final y, cuando tienen carácter remunerativo, también pueden incidir en el cálculo del aguinaldo.

RENATRE modificó el plazo para pedir una prórroga del seguro por desempleo rural

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) modificó las condiciones para solicitar la extensión de la prestación económica por desempleo destinada a trabajadores rurales.

La medida fue establecida mediante la Resolución RENATRE 108/2026, que introduce cambios en la reglamentación del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo previsto en la Ley 25.191.

La modificación alcanza a los beneficiarios de 45 años o más que soliciten la extensión del subsidio. Uno de los principales cambios es el plazo para realizar el trámite: la solicitud debe presentarse dentro de los 10 días posteriores al pago de la última cuota del beneficio ordinario. El régimen anterior establecía un período de 90 días.

La resolución también precisa cuándo debe cumplirse el requisito de edad. El trabajador tiene que tener 45 años o más al momento de solicitar la prestación original, y no cuando pide la prórroga.

La extensión se otorga por seis meses adicionales y el importe mensual equivale al 70% del valor de la prestación correspondiente a los primeros cuatro meses del beneficio original. Para acceder, el trabajador debe acreditar que continúa en situación legal de desempleo.

El cambio modifica los plazos administrativos y las condiciones de acceso a la prórroga, pero no altera los salarios mínimos establecidos por la CNTA ni el cálculo del aguinaldo.

Hasta cuándo rigen las escalas salariales de UATRE

El acuerdo salarial fue celebrado el 30 de julio de 2026 entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador. Posteriormente, fue homologado mediante la Disposición 1120/2026 de la Secretaría de Trabajo.

Los plazos de vigencia varían según la actividad: personal permanente de prestación continua, tractoristas y maquinistas de cosecha, actividad porcina, aplicación de productos fitosanitarios, actividad del cáñamo y riego presurizado tienen vigencia hasta el 31 de julio de 2027; actividad olivícola hasta el 30 de septiembre de 2027; y Alambrar de Stingl hasta el 31 de agosto de 2027.

Las partes también acordaron retomar las negociaciones cuando alguna de ellas lo solicite, para analizar la evolución económica y la posibilidad de establecer nuevos ajustes.