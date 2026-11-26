Cae el dólar justo el día en que se fija el precio para el pago de bonos dólar linked. Tasas subsidiadas y demanda inusual en bonos hacen bajar al CCL

En el mercado financiero no se pierde el humor ni siquiera en días de pérdidas generalizadas, y es por eso que ya se bautizó como "massismo austríaco" a la política del gobierno, que en las últimas jornadas intervino con fuerza para acotar la escapada del dólar, con instrumentos que hacen recordar a los que se aplicaban en los tiempos de Sergio Massa al mando de la economía.

Ya se había percibido una tendencia interventora desde que el contexto global desfavorable aceleró la suba del riesgo país. Era algo que había quedado en evidencia por el elevado volumen en el mercado del dólar futuro, así como en las ventas de bonos dólar linked y en la alta operatoria con bonos utilizados para hacerse con dólares vía el "contado con liquidación" o el MEP. El ingrediente complementario era el corrimiento del Banco Central de las compras de divisas -ocurrió el martes y el miércoles-, de manera de no poner una presión adicional a la cotización.

Pero, sobre todo, se preveía que esa intervención podría llegar a un máximo el miércoles, dado que era la jornada prevista para el "fixing" previo al vencimiento del dólar linked. El viernes los inversores que tengan estos bonos y no hayan entrado en el canje ni quieran "rollear" con nuevos bonos, cobrarán su capital en pesos, ajustados por el tipo de cambio oficial.

Y ya es un clásico del mercado que, en estas situaciones, se produzca una pulseada entre el Banco Central y los inversores. Del lado oficial, se intenta que el dólar no suba, para que el vencimiento del dólar linked no le salga tan caro al Tesoro. A veces esa intervención se centra en el mercado de futuros, con posturas baratas, que depriman la demanda por billetes verdes. En otros casos, se recurre directamente a la venta de divisas, por parte del Tesoro.

Esos movimientos fuera de lo común se produjeron ante el fixing del dólar linked, tal como sospechaban los operadores. Con un volumen de $695 millones en un mercado donde no hubo compras del BCRA, el dólar mayorista dio un salto de 21 pesos hasta ubicarse en $1.614 sobre el mediodía. Si se tiene en cuenta que la semana anterior la tasa devaluatoria había sido de $4 promedio diario, queda en evidencia que el movimiento equivalía a una mini corrida.

Pero luego de las 14 horas hubo una oferta inusual, que hizo bajar el tipo de cambio hasta los $1.602 del cierre. Para los inversores del bono dólar linked, igualmente fue un resultado positivo, dado que la cotización que se les reconocerá para cobrar el viernes será un 4% superior a la de hace un mes, el doble de la variación esperada. La intervención oficial evitó que el premio para los inversores haya llegado a un 4,7% -lo que habría ocurrido sin intervención oficial-.

El BCRA está "regalando" tasa en el mercado de dólar futuro

Lo primero que llamó la atención fue el mercado de futuros A3, donde no sólo se acumuló un alto volumen de operaciones abiertas -u$s405 millones en el día, acumulado de u$s1.345 en 10 días-, sino que además se desplomaron las tasas implícitas.

El contrato para fin de noviembre es por un dólar más barato que el que cerró este miércoles -$1.596,50 en el A3 versus $1.602-. Esto implica que, salvo que uno crea que habrá una caída en la cotización, resulta un excelente negocio tomar estos contratos, porque tienen una ganancia asegurada, que pagará el BCRA.

El costo por la cobertura cambiaria, que ya venía siendo inferior a la inflación -es decir, subsidiada en términos reales-, ahora se torna negativa incluso en términos nominales, por un -31,8% nominal anual-. Son operaciones que el Banco Central únicamente hace cuando quiere desincentivar la demanda por dólares en el mercado spot, y por eso ofrece una operatoria en pesos que resulta más atractiva. Claro que tiene un costo para el BCRA, pero que puede ser revertida más adelante si se genera un cambio de expectativas en el mercado respecto de la probabilidad de devaluación.

La movida del Central no sólo fue con el foco puesto en el cortísimo plazo, sino que también quedaron en términos reales negativos las coberturas para diciembre y enero -tasas implícitas de 17,5% y 20,3%, respectivamente-.

El sentido de esta operatoria es también el de hacer más atractiva la inversión en títulos nominados en pesos, algo que tiene relevancia, justamente, en la víspera de una licitación del Tesoro en la que vencen títulos por $25,4 billones. Cuando el BCRA aplasta esa tasa implícita de futuros, entonces el mercado suele reaccionar con una venta de dólares en el mercado spot, coloca los pesos que les dan en deuda pública para aprovechar el alto nivel de tasa y, simultáneamente, toma una cobertura en A3 para no correr el riesgo de una devaluación imprevista. La diferencia entre la tasa en pesos y el costo de la cobertura es la ganancia que deja esta operatoria -lo que en la jerga se conoce como "tasa sintética"-.

Un desplome para el CCL

Pero hubo otros movimientos llamativos que hicieron sospechar una intervención oficial. Porque no solamente se acotó la suba del dólar mayorista, sino que también se produjo un recorte en el MEP y en el "contado con liqui", que venían recuperando terreno.

En este caso, la operatoria sospechosa fue la del bono AL30, que tuvo un volumen fuera de lo común. Este es uno de los títulos que se usa para la triangulación que permite comprar con pesos y vender en dólares.

Al producirse una demanda anómala por este bono pesificado, mejora el poder adquisitivo de los pesos para comprar el bono en dólares. En definitiva, bajan los tipos de cambio MEP y CCL. Las versiones de los operadores financieros apuntaban a una intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Lo cierto es que el CCL, después de fluctuar durante la jornada, cerró el miércoles a $1.728, lo que implica una brusca caída de 3,7% respecto del valor de $1.796 al que había cerrado el martes. Así, la brecha entre el dólar "contado con liqui" y el tipo de cambio oficial -uno de los principales indicadores de nerviosismo cambiario- cayó a 7,8%, después de haberse ubicado durante varias semanas encima del 10%.

También en el caso del dólar MEP se produjo una caída nominal de la cotización, en este caso de 1,2% respecto de la jornada previa.

¿Intervenir o no intervenir?

Esta intervención oficial exacerbó el debate entre economistas respecto de si el gobierno hace bien en participar directamente o si, fiel a los principios liberales, debería dejar que la oferta y la demanda fijen las cotizaciones del dólar y los activos del mercado de capitales.

Para los más críticos, lo que está ocurriendo es una "fase massista" del programa económico de Toto Caputo, que se enfrenta a las típicas dificultades de un modelo en vías de agotamiento. Son los que reclaman el levantamiento del "cepo remanente", al cual atribuyen la creciente brecha entre el CCL y el tipo de cambio oficial.

En ese bando militan incluso economistas afines al gobierno, como Lucas Llach, ex vicepresidente del BCRA, quien reconoce su "ingenuidad" por haber supuesto que tras la brecha de 200% ocurrida al final del gobierno anterior, el gremio de analistas se iba a convencer de que "los controles no sirven en absoluto para bajar el dólar libre, sino al contrario, y que lo único que hacen los controles es generar brecha".

En la misma línea, Christian Buteler alertó que "un problema de la mayoría de los planes de estabilización es querer determinar el precio nominal del dólar ya sea con regulaciones o por intervención". Aunque también reconoció que hay varias formas de meter la mano en el mercado: "Ojo, que una cosa es la intervención para morigerar un movimiento y otra distinta para establecer un precio".

Entre los que justifican el accionar de Caputo y el Banco Central, se argumenta que es un mercado de muy poca profundidad, en la que alcanza poco volumen de compras para que se genere una disparada cambiaria, lo cual genera una percepción de crisis para un público con la memoria de eventos traumáticos. Por eso, alegan, es lícita la intervención, dado que suavizaría la típica dolarización masiva de los momentos pre-electorales.