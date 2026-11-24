Se detectaron volúmenes inusualmente altos en el mercado del dólar spot, en el de futuros y en el de bonos, en una jornada de tensión en el mercado

Mientras inversores y analistas tratan de desentrañar si el gobierno prefiere dejar deslizar al dólar -aprovechando el empuje del real brasileño- o si reforzará su apego al ancla cambiaria, se volvieron a registrar altos volúmenes de operaciones en el mercado de cambios, lo cual exacerbó otra vez las sospechas de una intervención oficial para aplacar la cotización en un mercado nervioso.

Así, se logró acortar la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación, que es el tipo de cambio que utilizan las empresas.

Este martes, se registró el mayor monto negociado en los últimos dos meses en el segmento de contado, con u$s801 millones, según el reporte de operador de cambios Gustavo Quintana. Y el Banco Central no estuvo entre los compradores, lo cual resulta sintomático sobre el incremento de la demanda privada.

Pero las miradas estuvieron dirigidas, más bien, al mercado de futuros, que operó u$s1.886 millones, donde las posiciones para fin de mes aumentaron un 10%, pero aun así quedaron apenas un peso encima del cierre del tipo de cambio mayorista.

Esto dio lugar otra vez a versiones sobre una intervención del BCRA para contener al tipo de cambio. La tasa implícita para las coberturas de fin de mes quedó en 5,73% nominal anual, lo que implica que, en términos reales, quien compre los contratos para esa fecha tendrá su cobertura subsidiada. En contraste con ese bajo costo por la cobertura, títulos como el recientemente emitido bono de capitalización del Tesoro, con vencimiento en septiembre 2027, tiene un rendimiento anual de 30%.

Esa operación es una forma de incentivar a los inversores a mantenerse en títulos en pesos. Cuando lo que se gana por comprar el título público es mucho más que lo que cuesta ese "seguro" contra la devaluación, entonces los inversores se desprenden de los dólares y el tipo de cambio baja. Y lo contrario ocurre cuando la tasa queda debajo de la curva de futuros.

Es lo que, en la jerga financiera, se conoce como la "tasa sintética". Cuando el BCRA influye para aplastar esa tasa implícita de futuros, entonces el mercado suele reaccionar con una venta de dólares en el mercado spot, coloca los pesos que les dan por esos dólares para aprovechar el alto nivel de tasa y, simultáneamente, toma una cobertura en A3 para no correr el riesgo de una devaluación imprevista.

La diferencia entre la tasa en pesos y el costo de la cobertura es la ganancia que deja esta operatoria -la tasa sintética-. En ese caso, el mercado ayuda a contener, o incluso a hacer caer, la cotización del dólar.

Otra pulseada por el dólar linked

Lo paradójico es que estas versiones sobre la retomada de la invervención oficial en el mercado de futuros -además de las de nuevas ventas de bonos dólar linked- se produjeron justo cuando el Central dio a conocer su posición a fines de octubre pasado, que quedó en cero. Es decir, que el BCRA no renovó posturas en dólar futuro, después del pico de u$s6.800 millones que había alcanzado en septiembre del año pasado.

Sin embargo, la expectativa en el mercado es que esa política de bajo intervencionismo se revierta, en la medida en que el clima electoral y las turbulencias financieras exacerben la demanda por cobertura cambiaria. De hecho, el propio ministro Toto Caputo, al repasar los componentes de la "bazooka de dólares" para enfrentar una corrida cambiaria, destacó el poder de fuego del BCRA en el mercado de futuros.

Además de la volatilidad que caracterizó a la plaza local en las últimas semanas, hay otro motivo para llevar al Central a intervenir poniendo un freno a la suba del dólar oficial: el miércoles se produce el "fixing" del tipo de cambio que se pagará a los inversores del bono dólar linked que vencen este jueves.

Y se ha transformado en una escena repetida la pulseada entre el BCRA y los inversores: como el bono a pagar por el Tesoro está nominado en pesos pero se indexa por el dólar, el monto a pagar será mayor cuanto más se deslice el cambio oficial.

Acotando la brecha con el dólar que usan las empresas

Otro indicador que se está siguiendo muy de cerca en estos días es la brecha entre el dólar "contado con liquidación" (el dólar que usan las empresas) y el dólar mayorista. Llegó a tocar un 14,5% en las últimas jornadas, y este martes bajó levemente al 12,3%.

Esto ocurrió no porque el CCL haya bajado, sino porque subió en menor medida que el dólar oficial. También, en este caso, hubo versiones de una "mano oficial" para acotar la brecha. Sobre todo, llamó la atención el alto volumen operado para el bono AL30C, que según informó la firma Bavsa movió u$s240 millones, cuando lo normal está en torno a u$s100 millones.

El CCL se obtiene por una operación de triangulación de bonos, consistente en comprar un título con pesos, que se puede vender en el exterior en dólares. Es decir, la brecha del "contado con liqui" frente al tipo de cambio es el sobreprecio que los inversores y las empresas están dispuestas a pagar para sacar dólares fuera del país. Esa brecha suele dispararse en momentos de incertidumbre financiera y política.

Hay, además, otro "gap" que se redujo: la diferencia entre el CCL y el dólar MEP, que quedó en 6%, después de haber alcanzado un nivel de 8%. Esta brecha -llamada "canje" en la jerga financiera- es, también, un síntoma de nerviosismo en el mercado, y suele aumentar cuando hay temor a mayores restricciones regulatorias.

Entre el EMAE y el real brasileño

El debate sobre el tipo de cambio estuvo nuevamente teñido por el dato de la actividad productiva. El Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a septiembre confirmó lo que todos sospechaban -que el tercer trimestre dio negativo, lo que implica que la economía está en recesión técnica-. Pero el dato de septiembre, un rebote de 1,1% respecto del mes anterior, no fue malo, y alienta las perspectivas oficiales de una recuperación en el corto plazo.

En todo caso, el EMAE sirvió como excusa para replantear el vínculo entre el tipo de cambio y la actividad empresarial. El gobierno sigue aferrado a su discurso antidevaluador, aunque incluso economistas de su propia tendencia le aconsejen que acelere la velocidad de deslizamiento cambiario.

Hasta el mes pasado, la velocidad devaluatoria estaba en torno del 2%, e incluso los economistas que participan en la encuesta REM proyectaban que esa seguiría siendo la tónica de los próximos meses. Pero en las últimas cuatro semanas la paridad con el dólar ya se corrió un 3,4%.

El principal indicador que se está observando es la cotización del real brasileño, que el martes alcanzó un nuevo mínimo -paridad de 6 reales por dólar-. Esto implica que desde la reelección del presidente Lula Da Silva el dólar subió un 20% en el país vecino, que es además el principal mercado de destino de las exportaciones argentinas.

Con esa situación en vista, el gobierno está recibiendo sugerencias, reclamos y presiones para que deje deslizar el tipo de cambio y, de esa forma, atenuar el efecto negativo del retraso cambiario. Lo visto en las últimas jornadas parecen indicar que hay una disposición a avalar una mayor tasa devaluatoria, pero siempre bajo el control oficial, que no quiere saltos que generen nerviosismo en los ahorristas y pequeñas empresas.

La distancia entre el dólar y el techo de la banda cambiaria es de 24%, un margen todavía amplio como para que el gobierno siga calibrando su nivel de intervención.