Los analistas perciben al tipo de cambio, al riesgo país y a la demanda de divisas reaccionando como si faltaran pocos meses para la votación

El dólar oficial muestra un atraso y la brecha con el CCL es creciente, presagiando una devaluación que supera las proyecciones.

Los analistas debaten si el mercado está exagerando el castigo al programa económico de Toto Caputo o si, por el contrario, las turbulencias de los últimos días responden al ingreso en una recesión y a la dificultad para sostener un tipo de cambio con creciente atraso. Pero, en todo caso, hay un punto de consenso: el mercado se está adelantando hoy a lo que creía que iba a ocurrir el año próximo, durante la campaña electoral.

"La presión de 2027 llegó antes de tiempo", resume el analista Christian Buteler, en un artículo donde analiza la acelerada suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos, una marca que el año pasado recién se alcanzó un mes antes de la elección legislativa.

Según la definición del economista Miguel Kiguel, ante la cercanía de las elecciones, la gente que toma decisiones relevantes para la economía "entra en modo pausa". Y justifica esa postura defensiva de los inversores con la explicación de que "el costo de entrar y equivocarse es más alto que el de esperar un año".

Es así que, cuando todavía faltan 11 meses para la elección presidencial, empiezan a verse indicadores que en la campaña de las legislativas 2025 recién se muy cerca de la fecha del comicio.

El dólar es uno de los indicadores más claros al respecto, dado que hoy la paridad oficial es la que los bancos y consultoras que participan enla encuesta REM esperaban para fin de año. En ese sondeo, los economistas dan por sentado que el tipo de cambio mayorista se movería a una velocidad no mayor al 2% mensual desde ahora hasta la fecha electoral.

Pisando el acelerador devaluatorio

Sin embargo, en las últimas cuatro semanas el dólar se movió un 3,3%, una velocidad que algunos siguen considerando demasiado lenta -sobre todo si se considera el salto de 20% que dio el dólar en Brasil tras la reelección de Lula Da Silva-, pero que sorprende por superar largamente al 2,2% que arrojó el IPC de octubre. Desde hace meses, la tónica había sido una tasa de devaluación inferior a la de inflación.

Por otra parte, se ensanchó considerablemente la brecha entre el dólar "contado con liquidación" y el oficial. Ya está en 10%, un nivel similar al que se había registrado en la turbulencia previa a las elecciones legislativas de 2025.

En septiembre del año pasado, en medio de una fuerte corrida contra el peso -que implicó una dolarización equivalente a casi la mitad de la base monetaria transaccional-, el CCL dio un salto que lo llevó desde una casi paridad con el dólar oficial a situarse un 10% por encima. Todo un indicador del nerviosismo imperante en ese momento, dado que el "contado con liqui" es, en definitiva, el sobreprecio que los inversores y las empresas están dispuestas a pagar con tal de poder sacar divisas fuera del país y dejarlas depositadas en una cuenta bancaria.

Presión dolarizadora

Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora, cuando todavía falta mucho tiempo para la votación. El año pasado, esa brecha estaba justificada por la sospecha de que, tras la elección, vendría un nuevo esquema cambiario que podría implicar una devaluación.

Y esa es, también, la interpretación que varios economistas realizan sobre la situación actual. Por caso, Jorge Carrera, ex director del Banco Central, afirma: "Quedan 13 meses hasta el cambio de gobierno. Seguir con un dólar semiplanchado, o aumentando 1% mensual, aun con una inflación del 2% mensual, generaría una apreciación adicional difícilmente sostenible hacia diciembre de 2027".

Gabriel Rubinstein, otro economista que fue funcionario de la gestión anterior, advirtió que el potencial máximo de dolarización del público en esta nueva campaña electoral es de unos u$s130.000 millones al tipo de cambio oficial, y que para evitar un escenario de volatilidad el Banco Central necesita reservas "usables" por un 25% de esa cifra. En otras palabras, unos u$s32.000 millones, una cifra que casi quintuplica el nivel de reservas netas.

Por su parte, Buteler, advierte sobre el desgaste del ancla cambiaria, que profundizó la pérdida de competitividad: "La presión sobre el tipo de cambio se esperaba para bien entrado 2027. Parece haberse adelantado. Y lo que ocurra con el dólar responderá más al uso previo del tipo de cambio como ancla que a la incertidumbre que genera la próxima elección".

Mientras otros economistas recomiendan no perder de vista al real brasileño. Sobre todo, porque una brecha creciente con la moneda del país vecino -y principal socio comercial- agravará la expectativa devaluatoria. Por caso, Lucas Llach, ex vicepresidente del BCRA en la gestión macrista, recordó que las ocasiones anteriores en que el real se devaluó sin que el peso argentino hiciera lo mismo se terminó en crisis cambiarias graves, como las de 2001 y 2028.

"El ser humano es el único animal que puede tropezar tres veces con la misma piedra. No lo hagamos", plantea Llach.

Dólar del colchón y bonos con riesgo

Pero hay más indicadores de turbulencia cambiaria que se están "adelantando". Por ejemplo, la demanda de dólares por parte de los pequeños ahorristas. Actualmente unas dos millones de personas compran en los bancos una suma neta en torno de u$s2.500 millones, una cifra que el año pasado recién se había registrado cuando faltaban cuatro meses para la votación.

En el pico de la volatilidad cambiaria -ya sobre la fecha electoral- se llegó a demandar más de u$s5.000 millones para atesoramiento. Los economistas creen que esa evolución se dará en la elección presidencial con mucha mayor velocidad, y que la dolarización de ahorros puede superar los u$s30.000 millones.

Hay, además, otro indicador del nerviosismo del mercado que también se "adelantó": la tasa forward, como se denomina en la jerga al diferencial de tasa entre los bonos en dólares que vencen antes de la elección presidencial y los que vencen un año después.

Hace apenas dos meses, ese diferencial entre los bonos en dólares emitidos por el Tesoro era de 20%, un nivel que ya se consideraba muy alto, y una señal indiscutible de nerviosismo en el mercado, dado que en agosto había estado en 16% y en julio en 12%. Pero la semana pasada, junto con el agravamiento del riesgo país y con la escapada del dólar "contado con liquidación", este diferencial de los bonos saltó primero al escalón del 30% y el viernes tocó el inédito nivel de 40%.

Los operadores del mercado recordaron que el año pasado ocurrió algo similar entre los bonos Bopreal -emitidos por el BCRA-, pero que se dio recién cuando faltaban tres meses para la votación.

Candidaturas y Bessent

En definitiva, el mercado se está llenando de señales que no resultan sorpresivas en sí, pero que se esperaban para mediados de 2027. Y el tema en discusión es si este fenómeno será un acelerador de los tiempos políticos -es decir, que se definan pronto las candidaturas y que se perfile un escenario electoral- o si, por el contrario, se mantendrá la incertidumbre.

Hay quienes -incluso desde el propio peronismo- plantean que si el candidato peronista fuera Sergio Massa, eso implicaría una menor presión sobre el riesgo país, porque no se esperaría un default. En cambio, si el nombramiento recayera sobre Axel Kicillof, la volatilidad de podría agravar.

Mientras tanto, hay otra expectativa que no está vinculada a la situación interna sino a la externa: si se mantendrá vigente la promesa de Scott Bessent, secretario del US Treasury, sobre la puesta en práctica de una asistencia financiera en caso de una corrida contra el peso. También esa fue una situación que en 2025 se produjo apenas un mes antes de la elección, y que ahora podría adelantarse.