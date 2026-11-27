Para el Gobierno, la nueva Carta Orgánica del BCRA debería atenuar el riesgo de un descontrol fiscal y, por lo tanto, sacar peso al "riesgo kuka"

El gobierno sufrió por la demora en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero ahora la aprobación le llega en un momento inmejorable: justo cuando necesita hechos concretos para mostrarle a los inversores y ayudar a una baja del riesgo país.

Sobre todo, el punto fundamental de la reforma es la duración de seis años para la gestión del presidente y el directorio, que sólo pueden ser removidos con una causa justificada y votación del Senado. En otras palabras, el gobierno puede exhibir ante el mercado financiero una carta a su favor: aun si Javier Milei fuera derrotado en las elecciones de 2027, el BCRA seguiría siendo presidido por Santiago Bausili en el arranque de la nueva gestión gubernamental.

El propio Milei, al anunciar en cadena televisada su proyecto de reforma hace cuatro meses, había insinuado que el solo anuncio sobre la nueva Carta Orgánica debería hacer caer el índice de riesgo país, al eliminar el riesgo de se repitiera un "Plan Platita" financiado con asistencia monetaria del BCRA al Tesoro.

Aun cuando la dificultad para remover a las autoridades del Central haya sido atenuada -en el proyecto original se necesitaban dos tercios del Senado pero, por presión de la oposición, quedó establecida en mayoría simple-, la nueva Carta Orgánica es presentada por el gobierno como una garantía de continuidad en la política de no financiamiento del fisco con emisión de dinero.

Según ese punto de vista, aun cuando volviera el kirchnerismo al poder y quisiera incurrir nuevamente en déficits fiscales para estimular la economía, ese rojo de las cuentas ya no podría ser financiado con adelantos transitorios, colocación de letras intransferibles, pago de utilidades ni asistencia monetaria alguna. Eso dejaría solamente abierta la posibilidad de que los déficits corrientes fueran cubiertos con endeudamiento público.

¿Se atenúa el "riesgo kuka"?

La eventual convivencia de Bausili y el directorio actual del BCRA con un presidente de filiación peronista no elimina, desde el punto de vista del gobierno, el "riesgo kuka", pero sí lo acota considerablemente.

Y eso, para el gobierno, debería tener un reflejo en los indicadores financieros, que en las últimas semanas tuvieron un marcado deterioro. Así, la llamada "tasa forward", que mide el diferencial de tasa de interés entre el bono que paga el capital antes de las elecciones y otro que vence en 2028 ha llegado a niveles récord.

En julio, cuando se anunció el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica, esa tasa forward era de 12%, pero en agosto subió a 16%, en septiembre saltó al 20% y en las últimas semanas superó el 40%.

Al mismo tiempo, el índice de riesgo país superó los 1.100 puntos, una cifra que no se veía desde la turbulencia pre-electoral del año pasado, y que hace parecer un nivel mínimo los 400 puntos que se registraban en julio pasado -que en su momento fueron considerados por el ministro Toto Caputo demasiado altos para pedir crédito en el mercado global-.

El propio gobierno admite que en 2027 no se volverá a esa cifra de 400 puntos, dado el ruido político propio de la campaña, que puede implicar dudas sobre un default la deuda, y por eso, al presentar el detalle de su programa financiero, no incluyó emisiones de bonos en el exterior.

Pero tampoco cree que el riesgo actual que refleja el indicador elaborado por el JP Morgan sea un reflejo fiel de la realidad económica argentina. El propio Caputo aseguró que hay cobertura suficiente para el pago de más de u$s4.000 millones de enero próximo y el del calendario de u$s20.000 millones que seguirá durante el año electoral.

Las dudas que siguen en el mercado

Mientras monitoria el mercado y sigue interviniendo para acotar los movimientos del dólar y la cotización de los bonos, el gobierno deberá, además, disipar los temores que muchos analistas dejaron ver respecto de la reforma del BCRA.

El gobierno lo celebra como un logro político -"se terminó con 90 años de estafa", dijo Milei-, pero lo cierto es que analistas afines a la línea oficial han dejado entrever críticas o dudas respecto de qué tan efectiva será la nueva Carta Orgánica.

La primera gran duda tiene que ver con la propia vigencia de la ley. Hay quienes expresaron su temor de que, en caso de imponerse un gobierno peronista, podría volver a modificar la Carta Orgánica con una nueva ley, e incluso mediante decreto.

Pero, además, hay analistas que sostuvieron que tampoco la vigencia de la ley resulta una garantía suficiente.

"Un directorio podría actuar con manifiesta incompetencia, cometer errores técnicos graves, deteriorar el balance del BCRA o aplicar una política monetaria desastrosa sin violar de manera precisa e inequívoca una disposición de la Carta Orgánica. La reforma confunde independencia con inamovilidad y termina debilitando la rendición de cuentas", advirtió Emilio Ocampo, el principal abanderado de la dolarización.

Esa crítica apunta a que el proyecto oficial excluye, como motivo para la remoción de directores, las valoraciones de mérito, oportunidad o conveniencia respecto de la política monetaria.

Hay, además, otras dudas. Por ejemplo, la reforma amplía el margen de acción para que el BCRA negocie en el mercado secundario títulos públicos, monedas y otros instrumentos financieros. Es una situación que algunos analistas sospechan como la posibilidad de una asistencia monetaria indirecta al fisco, porque permitiría adquirir bonos emitidos por el Tesoro -algo que, de hecho, ya está ocurriendo hoy-.