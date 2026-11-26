La votación en la Cámara baja marcó el fin de la asistencia monetaria al sector público y modifica la autonomía en las decisiones clave

El Banco Central de la República Argentina tiene nueva Carta Orgánica. La Cámara de Diputados aprobó la reforma con 141 votos afirmativos, ninguno en contra y 99 abstenciones del Partido Justicialista.

El cambio redefine por completo la misión de la autoridad monetaria. Desde ahora, la función única del BCRA será preservar el valor de la moneda, dejando atrás décadas de mandatos múltiples que incluían empleo, desarrollo económico y equidad social.

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales apenas se conoció el resultado de la votación. "Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal", escribió antes de cerrar con la sigla "VLLC".

El mensaje de Javier Milei tras la aprobación de la reforma del BCRA

El proyecto había regresado desde la Cámara alta con modificaciones en el capítulo sobre designación de autoridades. El senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, confirmó que los bloques acordaron revisar ese mecanismo antes de la votación final.

Qué cambia en la misión del Banco Central con la nueva Carta Orgánica

La reforma introduce un cambio radical en el artículo 1 de la norma. Preservar el valor de la moneda pasa a ser la función "única, primaria y fundamental" del BCRA.

Esta redacción reemplaza la definición incorporada en 2012. Aquella versión incluía la estabilidad monetaria y financiera, pero también el empleo y el desarrollo económico con equidad social, en línea con las políticas del Gobierno nacional de entonces.

Los fundamentos del proyecto sostienen que la acumulación de objetivos dificulta evaluar el desempeño de la autoridad monetaria. Bajo el nuevo esquema, la política monetaria queda centrada exclusivamente en la estabilidad de precios.

Las metas vinculadas con empleo, desarrollo productivo y crédito sectorial pasan a considerarse ajenas a las herramientas de un banco central. El texto argumenta que esas funciones corresponden a una banca de fomento, no a la institución que administra la política monetaria.

El cambio tiene implicancias concretas en las atribuciones del Directorio. La entidad pierde la facultad de direccionar préstamos hacia pequeñas y medianas empresas o economías regionales.

También se elimina la posibilidad de que el BCRA emita dinero para financiar al Tesoro. Esta práctica, recurrente durante décadas, queda expresamente prohibida en la nueva normativa.

Cómo se nombran y remueven las autoridades del BCRA

La reforma modifica el sistema para designar y destituir al presidente y a los directores del organismo. Los mandatos se extienden a seis años y la asunción requerirá acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

La ley establece causales específicas para una eventual remoción. Entre ellas figura una falta grave y evidente en el cumplimiento de las funciones.

La acusación deberá basarse en hechos determinados y verificables. No podrá quedar librada a una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

El procedimiento requerirá un decreto presidencial y el aval de ambas cámaras del Congreso. La destitución necesitará dos tercios de los legisladores presentes en cada cuerpo.

Otro cambio relevante: la reforma elimina la participación de la comisión bicameral creada en 2010. Ese órgano había surgido durante el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces titular del BCRA, Martín Redrado.

Qué pasa con las utilidades y las reservas del Banco Central

La norma restringe las posibilidades de que el BCRA transfiera resultados al Estado nacional. Solo podrán girarse utilidades líquidas y realizadas, por lo que quedan excluidos los resultados derivados de variaciones en el precio del oro o cambios en la cotización de divisas.

Las ganancias originadas por esos movimientos deberán incorporarse al capital de la entidad. Los demás resultados que todavía no se hayan concretado quedarán inmovilizados en una reserva especial.

El nuevo artículo 38 incorpora una condición patrimonial antes de autorizar cualquier transferencia: la reserva general y las restantes reservas de resultados deberán representar como mínimo el 50% del capital del Banco. Cuando se habiliten giros de fondos, esos recursos solo podrán destinarse al pago de deuda pública.

Los fundamentos apuntan a evitar que la autoridad monetaria remita recursos al Tesoro bajo la denominación de utilidades cuando provengan exclusivamente de ajustes contables. El texto identifica esa práctica como una debilidad del régimen anterior.

La reforma señala que esa modalidad fue aplicada por gobiernos posteriores a la convertibilidad. Incluso la administración de Milei recurrió a ese mecanismo antes de la sanción de la nueva Carta Orgánica.

El cambio busca que el BCRA opere con criterios técnicos y patrimoniales sólidos. La transferencia de fondos al Estado queda condicionada a que la entidad mantenga una estructura de capital robusta y no dependa de revalorizaciones contables.

La concentración de funciones en el organismo también se extiende a la regulación de sistemas de pago. El BCRA pasa a controlar las cámaras liquidadoras y compensadoras, centralizando la supervisión del sistema financiero argentino.