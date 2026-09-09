El Brent vuelve a superar los US$100 tras nuevos ataques de EE.UU. contra Irán, mientras las bolsas europeas y Wall Street operan en baja

El precio del petróleo volvió a ubicarse por encima de los u$s100 por barril y alcanzó este miércoles su mayor nivel desde comienzos de julio. La suba se produce en un contexto de creciente tensión militar entre Estados Unidos e Irán, luego de nuevos ataques estadounidenses contra embarcaciones petroleras iraníes.

El Brent avanza más de 3% y se negocia alrededor de u$s100,60, mientras que el WTI, utilizado como referencia en Estados Unidos, opera en u$s95,11, después de registrar un incremento de 2% respecto del cierre anterior.

La escalada bélica también impactó sobre los mercados financieros internacionales, que reaccionan con bajas ante la posibilidad de que el conflicto continúe afectando al suministro y al comercio de petróleo.

Ataques de Estados Unidos a buques iraníes impulsan el precio del petróleo

La recuperación del crudo por encima de los u$s100 se produjo después de que Estados Unidos atacara cinco buques petroleros iraníes.

Cuatro de esas embarcaciones fueron destruidas en el Golfo de Omán. El quinto, identificado como Derya, fue alcanzado cerca de la isla de Jark, un enclave estratégico para las exportaciones de petróleo de Irán.

La ofensiva elevó nuevamente la incertidumbre en torno al mercado energético y provocó una reacción negativa entre los principales mercados internacionales.

En Europa, las principales bolsas operan con pérdidas. Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt registran bajas cercanas al 2%, en una jornada marcada por la tensión geopolítica.

La misma tendencia se observa en Estados Unidos. Los futuros de Wall Street anticipan una apertura complicada: el Dow Jones retrocede 0,29%, el S&P 500 cae 0,14% y el Nasdaq pierde 0,21%.

Washington anticipa que mantendrá la ofensiva

El gobierno estadounidense sostiene que los buques atacados formaban parte de una denominada "red fantasma", que tendría como objetivo financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica y a organizaciones aliadas de Teherán en diferentes zonas de Medio Oriente.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que las operaciones militares continuarán si Irán vuelve a intentar atacar embarcaciones de la Armada estadounidense.

"Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros", declaró Rubio durante una visita a Colombia.

Las declaraciones agregaron presión sobre un escenario que ya había provocado una fuerte reacción en el mercado petrolero, con el Brent nuevamente por encima de los u$100.

Irán amenaza con responder

Teherán respondió a los nuevos ataques con advertencias contra embarcaciones petroleras vinculadas a Kuwait y Baréin.

Según informó la agencia estatal IRNA, las autoridades iraníes amenazaron con atacar petroleros en ambos países y solicitaron a las tripulaciones que abandonaran de inmediato las embarcaciones.

La posibilidad de nuevos ataques mantiene elevada la incertidumbre en los mercados y vuelve a colocar al petróleo en el centro de la reacción financiera internacional.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el petróleo

La evolución del precio del crudo está directamente vinculada con la situación en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte internacional de energía. Por esa vía circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción puede repercutir rápidamente sobre las cotizaciones.

El riesgo para el mercado aumentó durante las últimas semanas a partir de la continuidad de los ataques entre Estados Unidos e Irán y de la falta de avances que permitan estabilizar la situación. El tránsito por esa ruta estratégica pasó así a convertirse nuevamente en uno de los principales focos de atención para los operadores del mercado petrolero.

El antecedente reciente muestra la sensibilidad del crudo frente a los cambios en el conflicto. Después del acuerdo de paz alcanzado entre las partes, el Brent había retrocedido hasta la zona de los u$s73, un nivel similar al que tenía antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán del 28 de febrero.

La tendencia comenzó a modificarse desde principios de julio, cuando las diferencias entre las partes volvieron a generar presión sobre el mercado. A fines de agosto se retomaron los ataques y aumentó nuevamente la incertidumbre sobre el funcionamiento de las rutas utilizadas para el transporte de petróleo.

Qué puede pasar con el precio del petróleo

El antecedente de la crisis también permite dimensionar por qué cada nuevo episodio militar genera movimientos en el mercado energético. En abril, cuando el Brent llegó a superar los u$s100, distintos análisis citados por iProfesional planteaban que una interrupción prolongada del tránsito por Ormuz podía llevar al barril hacia la zona de u$s130.

En aquel momento, estimaciones de Citigroup, JP Morgan y Barclays contemplaban escenarios de fuertes subas si la interrupción de la ruta marítima se extendía durante varias semanas. El récord histórico del Brent se ubica en u$s147,50, alcanzado el 13 de julio de 2008.