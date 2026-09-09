Furor por YPF: colocó un bono por u$s1.200 millones y hace historia después de 11 años

La petrolera argentina colocó deuda en el mercado internacional a nueve años con una tasas de interés del 7,55%. Para qué usará los fondos

Esto refleja gran confianza del mercado en YPF y su perfil crediticio, siendo clave para futuros proyectos como el mega GNL.

La petrolera YPF emitió este miércoles deuda internacional por u$s1.200 millones a junio de 2035, lo que representa la colocación de mayor volumen concretada por una empresa de la Argentina en los últimos 11 años.

La operación del título a nueve años de plazo cerró con una tasa de interés nominal del 7,55% y un rendimiento efectivo del 7,85%. La cotización implica un diferencial (spread) de 300 puntos básicos respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, valor que marca el nivel más bajo registrado por la compañía en el mercado bursátil internacional.

Durante las jornadas de presentación en Nueva York, en las que la dirección de la empresa mantuvo reuniones con más de 50 inversores, la orden de compra total alcanzó los u$s2.200 millones, cifra que duplicó la oferta inicial.

Los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos mediante la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimiento proyectado entre 2027 y 2029, además del financiamiento de las inversiones comprometidas en el Plan 4x4. La transacción permite extender la vida promedio del perfil de vencimientos de la firma estatal.

Para los analistas del mercado, el desempeño de hoy en esta colocación millonaria es clave en momentos en que junto a sus socios internacionales debe definir el project finance para llevar adelante la construcción del mega proyecto exportador de Gas Natural Licuado (GNL). Para esta etapa, el fondeo previsto es de al menos junos u$s15.000 millones a lograr con la italiana Eni y la emirati XRG, del gigante petrolero Adnoc.

El entusiasmo de Horacio Marín: "Hoy hicimos historia con YPF"

El consorcio de entidades financieras a cargo de la colocación internacional estuvo integrado por BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz. En el mercado local, la estructuración contó con la participación de Banco Galicia, Banco Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.

Tras la colocación, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, destacó el resultado de la operatoria a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que la operación marca un hito para la firma estatal: "Hoy hicimos historia con YPF", expresó el directivo al confirmar los términos de la transacción financiera.

Respecto de la respuesta que obtuvo el instrumento en los mercados internacionales, el ejecutivo remarcó el interés de los administradores de fondos y puntualizó que "la demanda llegó a u$s 2.200 millones, casi el doble de lo que salimos a buscar". En ese marco, evaluó que la captación de capitales constituye "una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo".