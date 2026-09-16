Frente a boletas de luz duplicadas la central fabril exigió planes de financiamiento urgentes para mitigar los aumentos en industrias

En un contexto signado por la contracción de la actividad y el desplome del empleo, la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó al gobierno un plan de alivio para la situación comprometida de las pymes, con un reclamo de cuotificación y prorrateo de las facturas energéticas que adeudan las empresas, al encender las alarmas por la situación del entramado productivo.

Durante la reunión mensual de la Junta Directiva celebrada este 15 de septiembre de 2026, representantes de diversos sectores y regiones evaluaron el cuadro coyuntural y formalizaron ante la Subsecretaría PyME un documento técnico con medidas de emergencia.

En el centro del petitorio, la entidad fabril le solicitó al Gobierno nacional la puesta en marcha de planes de pago en cuotas y el prorrateo de los vencimientos en las facturas de energía para evitar que el estrangulamiento financiero obligue al cierre de cientos de plantas de todas las regiones del país.

El reclamo energético responde a la fuerte aceleración de costos que afrontan las industrias. De acuerdo con los relevamientos presentados por la cúpula empresarial, las firmas categorizadas como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) padecieron incrementos del orden del 90% al 100% en el costo básico.

Cuánto aumentaron las facturas de luz para las industrias

Este ajuste duplicó el valor de las boletas respecto al mes previo y casi las triplicó en relación a los valores abonados hace apenas dos meses. Frente a este impacto, la UIA destacó las gestiones del bloque regional compuesto por la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, donde los gobiernos locales impulsaron esquemas de financiamiento para los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En ese sentido, la entidad insistió en la necesidad de replicar mecanismos de asistencia financiera a nivel federal. Es que el salto tarifario actúa sobre una estructura productiva debilitada. Según datos oficiales del INDEC expuestos durante la cumbre de la Junta Directiva, la producción industrial registró un retroceso de -4,9% interanual respecto de julio de 2025.

La caída reviste un carácter generalizado: 12 de los 16 sectores que componen el Índice de Producción Industrial (IPI) mostraron contracciones interanuales, mientras que 15 sectores cayeron en la comparación mensual, encontrándose la única excepción en el rubro de refinación de petróleo.

Cómo afectó el costo del GNL a las tarifas industriales

El reclamo actual por los cuadros tarifarios eléctricos se suma a una serie de advertencias que la central fabril viene sosteniendo en la agenda energética. Meses atrás, la UIA había formalizado su severa preocupación por el impacto de las compras de Gas Natural Licuado (GNL) destinadas a cubrir los picos de demanda invernal.

Mesas atrás, la UIA había formalizado su severa preocupación por el impacto de la importación de GNL para cubrir los picos de demanda invernal y la falta de previsibilidad en el abastecimiento para los contratos no interrumpibles del sector productivo.

La inquietud se enfocó en el mecanismo de traslado de esos valores internacionales hacia las facturas industriales. Durante las semanas de mayor rigor térmico, el entramado pyme enfrentó un escenario de doble presión: por un lado, restricciones operativas en los caudales para priorizar el consumo residencial y, por el otro, la aplicación de penalizaciones y sobrecargos que encarecieron de manera drástica la caloría industrial.

Ante ese esquema, la entidad elevó pedidos concretos para evitar que las contingencias del mercado global repercutieran de forma directa sobre la estructura de costos de los talleres locales. Hoy, la combinación entre aquellos picos de costo del gas importado y las recientes subas en los componentes básicos de la energía eléctrica configura un estrangulamiento de liquidez inédito para la industria.

Para la cúpula empresarial, la acumulación de estos sobrecostos energéticos -sumada a la caída generalizada de la actividad- confirma la necesidad urgente de diseñar una política tarifaria previsible. Bajo esa premisa, insisten en que el costo de los insumos básicos no puede consolidarse como un factor determinante de pérdida de competitividad y cierre de plantas.

Qué medidas de alivio fiscal reclama la UIA para las pymes

Para amortiguar la pérdida de competitividad, la propuesta entregada a las autoridades nacionales incluye también una batería de alivio fiscal. La UIA recordó que la Argentina registra una presión fiscal formal del 56%, un guarismo récord a escala mundial que ahoga a los elaboradores de bienes transables sometidos a la competencia internacional.

Los industriales remarcaron que, para competir con los productos importados, las fábricas locales requieren sostener una carga tributaria similar a la de los países de origen.

En ese sentido, la central fabril solicitó la suspensión de embargos por 180 días, la migración ágil entre planes de pago, la reducción en la tasa de financiación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para pymes y el diferimiento de vencimientos impositivos (IVA) por 180 días para actividades estacionales.

Asimismo, el petitorio demanda la anualización de las cargas sociales, la postergación de contribuciones patronales en economías regionales y la agilización en la devolución de los saldos a favor acumulados por impuestos nacionales.

Encarecimiento del crédito y rigidez financiera

El tercer eje del paquete técnico abordó el severo estrangulamiento del crédito productivo. La UIA advirtió que la presión impositiva sobre la intermediación financiera —que combina IVA nacional, Ingresos Brutos y Sellos provinciales junto a tasas municipales— eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito.

De esta manera, una Tasa Nominal Anual (TNA) de referencia fijada en 35% se eleva hasta un Costo Financiero Total (CFT) del 41,4%, agregando 6,4 puntos porcentuales de sobrecosto directo. Por este motivo, la entidad solicitó eliminar los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos para aliviar la morosidad empresarial.

A esta sobrecarga tributaria se suma un problema de liquidez. Los encajes sobre los depósitos a la vista se ubican en torno al 45% en la Argentina, un nivel considerablemente superior al observado en socios continentales como Brasil (cercano al 21%) y Chile (del 9%).

Esta rigidez regulatoria limita la capacidad de intermediación de los bancos y contribuye a mantener condiciones restrictivas para la expansión crediticia. Actualmente, el crédito bancario al sector privado representa solo el 12% del PBI, una cifra lejana al promedio de la región, que se ubica cerca del 60%.

Con este diagnóstico respaldado por los relevamientos del CEU y del Observatorio PyME, los dirigentes industriales insistieron en que el costo energético y la presión impositiva no pueden continuar funcionando como factores de expulsión productiva. La cúpula empresarial aguarda una rápida respuesta del Poder Ejecutivo para evitar un deterioro mayor en los niveles de empleo y actividad de las pymes.