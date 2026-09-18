VMOS S.A. concretó su debut financiero local por u$s 233,6 millones para el oleoducto a Río Negro, en una licitación que duplicó la demanda prevista

En lo que representa su debut en el mercado de capitales local, el consorcio VMOS a cargo de la construcción y operación de la mayor plataforma exportadora de crudo de Vaca Muerta a través de una terminal portuaria en la costa atlántica de Río Negro concretó la colocación de su primer bono corporativo por un monto total de u$s 233,6 millones.

La transacción, estructurada a un plazo de 48 meses y con una tasa de interés del 6,25% anual, se convirtió en la segunda emisión de deuda corporativa en dólares más importante del mercado doméstico, ratificando el apetito inversor por los proyectos estratégicos del sector energético, de acuerdo a lo comunicado por la empresa.

La respuesta de la plaza financiera superó holgadamente las proyecciones iniciales del consorcio, que contemplaban un monto base de u$s 100 millones. Con una demanda que duplicó la cifra prevista, desde la compañía remarcaron que el resultado de la licitación constituye "una nueva señal del interés de los inversores por el desarrollo de Vaca Muerta", al tiempo que consolida la confianza en el esquema de financiamiento privado de la infraestructura del shale.

El Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es una sociedad integrada por las principales operadoras petroleras con presencia en la Cuenca Neuquina. Diseñado como un corredor clave de evacuación de crudo, el proyecto comprende la construcción de un oleoducto estratégico e instalaciones de almacenamiento y carga dirigidas a conectar los bloques no convencionales con la costa atlántica de Río Negro.

La plataforma exportadora tiene el objetivo directo de destrabar el cuello de botella logístico y "ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica de Río Negro y fortalecer la capacidad exportadora de la Argentina".

El hito financiero se produce en un momento determinante para el desarrollo de las obras en territorio rionegrino. Según precisó el consorcio en su comunicado, la infraestructura ya "alcanzó un avance del 80%, consolidándose como uno de los principales proyectos de infraestructura energética del país", lo que anticipa la pronta puesta en marcha de las operaciones de exportación masiva a través del puerto de aguas profundas en Punta Colorada.

La colocación en la plaza local funciona como el tramo complementario de la estructura de capital levantada por la firma para garantizar el despliegue del trazado. Esta transacción "complementa el financiamiento internacional cerrado en 2025 por u$s 2.000 millones, que representó el project finance más grande realizado en la Argentina", sellando así una arquitectura financiera inédita para el desarrollo hidrocarburífero nacional.

La ingeniería financiera de u$s 2.000 millones que abrió el mercado

Con una inversión total estimada en u$s 3.000 millones bajo el amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema se estructuró sobre una relación 70/30: el 70% del capital provino del crédito internacional, mientras que el 30% restante está siendo aportado de forma directa por las compañías productoras que integran el consorcio.

El núcleo central de esa arquitectura se consolidó el pasado 8 de julio de 2025, cuando el consorcio concretó la firma de un préstamo sindicado por u$s 2.000 millones liderado por cinco gigantes de la banca global: Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander.

La operación, en la que terminaron participando 14 bancos e inversores institucionales de primera línea, constituyó el mayor préstamo comercial cerrado para un proyecto corporativo de infraestructura en el país.

Infraestructura estratégica: detalle técnico y avance de obras

El proyecto VMOS representa la obra privada de infraestructura energética más relevante de las últimas décadas en la Argentina, diseñada para solucionar de manera estructural los cuellos de botella en la evacuación de crudo desde la Cuenca Neuquina.

La iniciativa abarca el tendido de un oleoducto de 437 kilómetros de extensión ya finalizado, cuyo trazado conecta la localidad rionegrina de Allen con la terminal marítima de exportación proyectada en Punta Colorada, sobre las costas del Océano Atlántico en la provincia de Río Negro.

En el nodo logístico de Punta Colorada ya se apresta a la finalización de la primera etapa de una playa de tanques de almacenamiento de última generación, con unidades de 120.000 metros cúbicos de capacidad cada una, convirtiéndose en la instalación de su tipo más grande del país.

Adicionalmente, el complejo cuenta con un sistema de transporte submarino en plena etapa de conexión a dos monoboyas de alta capacidad. Esta configuración técnica permitirá la operación simultánea de buques petroleros del tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), naves de gran calado capaces de cargar hasta dos millones de barriles por embarque, optimizando significativamente los costos de flete internacional para competir en los mercados de Asia y el Golfo de México.

Los desafíos de la mega plataforma petrolera

En términos de ingeniería, la ejecución física de la obra ya superó etapas complejas y muestra un avance sostenido en sus distintos frentes de trabajo. Entre los desafíos técnicos más exigentes que afrontan las contratistas se destacan las maniobras de perforación dirigida para el cruce del río Negro, la instalación del ducto submarino y el montaje de los sistemas automatizados de bombeo.

La escala de los trabajos en territorio rionegrino dinamiza la economía regional mediante la contratación de más de 1.500 operarios locales y la articulación con cientos de proveedores PyME de la zona.

Al elevar el techo de evacuación de la cuenca de los actuales 650.000 barriles diarios a un potencial de 1,2 millones de barriles por día, el ducto permitirá escalar las exportaciones de crudo hasta alcanzar los 550.000 barriles diarios en una primera etapa. Una vez operativo en su máximo potencial, el consorcio proyecta un flujo constante de generación de divisas para el país estimado entre los 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, la dinámica del mercado ya permitió comenzar a trazar el escenario de ampliación de capacidad para no antes de 2028 para llevar el transporte a unos 750.000 barriles diarios, de acuerdo a lo que anticipó el presidente y SEO de YPF Horacio Marín.