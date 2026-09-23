Milei abre Vaca Muerta a empresarios energéticos pero excluye a quienes operan en Malvinas

Ante líderes globales, el presidente fijó condiciones claras para el ingreso de capital extranjero al desarrollo de recursos no convencionales

Argentina no esperará a ONU por Malvinas y actuará unilateralmente.

El presidente Javier Milei convocó a empresarios energéticos de todo el mundo a invertir en Vaca Muerta durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue un llamado directo, sin rodeos, pero con un límite concreto.

El mandatario puso el foco en el yacimiento argentino como una apuesta estratégica. "Al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas", afirmó ante el plenario.

Fue su tercer discurso en ese organismo internacional. Y esta vez eligió posicionar al país como destino energético de primer nivel.

Milei no se quedó en generalidades. Lanzó una invitación concreta a los empresarios: "Vengan, inviertan, desarrollenla. Háganlo con nosotros".

La frase resonó como un mensaje claro al sector privado global. La puerta está abierta, el yacimiento está disponible, el momento es ahora.

El límite que marca la diferencia en la convocatoria de Milei

Pero el discurso tomó otro rumbo cuando el Presidente planteó una restricción. No todos los inversores son bienvenidos.

Milei excluyó explícitamente a las empresas que tienen vínculos con el desarrollo de recursos en las Islas Malvinas. "Esta invitación tiene un límite", advirtió desde la tribuna de la ONU.

La advertencia fue directa. "No seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal", sentenció.

Y remarcó que "la posición argentina está tomada". El mensaje apuntó a las compañías que operan en aguas cercanas a las islas bajo jurisdicción británica.

El contraste con la política exterior de gobiernos anteriores quedó expuesto. Milei hizo explícito el cambio de postura.

Qué posición toma Argentina frente a la ONU según el discurso presidencial

El Presidente también marcó distancia con la estrategia diplomática tradicional del país. Planteó que Argentina no va a esperar más a que la comunidad internacional resuelva el conflicto.

"Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato", afirmó.

El mensaje marca un giro: Argentina va a tomar cartas en el asunto de forma unilateral, sin depender de los tiempos ni decisiones del organismo multilateral.

La convocatoria a inversores en Vaca Muerta queda enmarcada en esa nueva doctrina. Puerta abierta para el desarrollo energético, pero con una línea roja geopolítica bien definida.