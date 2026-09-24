Los puntos clave del nuevo acuerdo con EE.UU. con inversiones por u$s7.000 millones

El plan prevé financiamiento clave para potenciar integración logística, digitalización y mejora en la cadena de valor de sectores estratégicos

El miércoles, el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el Canciller argentino, Pablo Quirno, firmaron en Nueva York una iniciativa conjunta entre los Estados Unidos y la Argentina: el acuerdo para el Corredor Andes-Atlántico.

Este acuerdo planea realizar inversiones de empresas americanas en Argentina por unos u$s7.000 millones y buscará fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta a los sectores económicos clave de Argentina con los principales puertos atlánticos y los mercados occidentales.

El Corredor Andes-Atlántico busca facilitar la inversión pública y privada en:

Transporte

Petróleo y gas

Energía

Infraestructura digital

Este acuerdo, además, sitúa a los Estados Unidos como un socio fundamental en infraestructura e inversión para Argentina en el mediano plazo.

Por otra parte, el texto del acuerdo especifica: "Se buscará que las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumenten a través de inversiones estadounidenses y también otras inversiones respaldadas por los Estados Unidos en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía".

El acuerdo señala, además: "Estas estarán construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y máxima ciberseguridad".

También destaca: "Los Estados Unidos y Argentina buscarán fortalecer la cooperación en el Sector de Transporte donde se buscará identificar proyectos de infraestructura prioritarios para la rehabilitación y expansión de ferrocarriles, vías navegables y puertos, con oportunidades para que empresas estadounidenses compitan en licitaciones o en calidad de subcontratistas".

En lo que respecta al sector de la Energía, se buscará financiamiento para el megaproyecto de GNL, es decir, desarrollar comercialmente los recursos energéticos de la región de Vaca Muerta mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros estadounidenses, incluyendo préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de los Estados Unidos.

En relación al sector de los minerales y, en particular, los minerales críticos, se buscará identificar oportunidades en el marco del Acuerdo Marco de Minerales Críticos de Estados Unidos y la Argentina para respaldar la minería y el procesamiento de minerales críticos, avanzando en los compromisos para asegurar las cadenas de suministro y promover la diversificación de las cadenas de suministro globales.

En referencia al sector Digital, el foco estará puesto en apoyar el uso de tecnología confiable y colaborar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera, de manera coherente con el Artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina.

Cuánto pesa Estados Unidos en las inversiones extranjeras de Argentina

Hay que destacar que, al cierre del 2025, el stock total acumulado de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina alcanzó los u$s181.000 millones, según el último informe publicado por el Banco Central (BCRA). Este dato sirve para reflejar cuánto capital extranjero hay instalado en el país y es uno de los indicadores más relevantes para medir el peso real que tienen las empresas en la economía.

Al analizar el origen geográfico de ese stock de inversiones, se observa que el principal inversor en Argentina es Estados Unidos, con u$s32.060 millones, lo que representa el 18% del stock de la inversión total.

Luego aparece España, con u$s25.715 millones y una participación del 14% y, en tercer lugar, Países Bajos, con u$s21.580 millones, equivalente al 12% del total.

Estos tres países en conjunto concentran el 44% del stock de inversión extranjera directa en Argentina. El resto se distribuye entre una variedad de países, aunque ninguno supera individualmente el 10% del total.