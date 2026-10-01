Argentina LNG avanza con una alianza clave entre líderes energéticos y un plan de inversión que promete transformar el escenario exportador nacional

Argentina LNG tiene fecha definitiva. El próximo 26 de noviembre se firmará la decisión final de inversión (FID) del megaproyecto que busca convertir al país en un exportador global de gas natural licuado.

El anuncio lo hizo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, desde París. Participó del panel "Proyecto Argentina GNL: la mayor inversión en la historia del país" junto a representantes de sus socias, la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de la emiratí ADNOC.

"El próximo 26 de noviembre firmaremos el FID del proyecto Argentina LNG", confirmó Marín. La fecha marca un punto de inflexión para la iniciativa. La concreción del FID habilitaría el inicio de las obras en febrero de 2027, transformando años de negociaciones en movimiento concreto de máquinas y trabajadores.

"De esta manera, Argentina dejará de ser solamente un país con enormes recursos para convertirse en un proveedor confiable de energía para el mundo", posteó después el ejecutivo en su cuenta de X. Agregó: "Hoy ya no estamos hablando solamente de potencial. Estamos haciendo que los proyectos sucedan".

Cómo funcionará el proyecto que convertirá a Vaca Muerta en exportador

El plan integral contempla tres etapas clave. Primero, la producción de gas en Vaca Muerta, el yacimiento no convencional que revolucionó la matriz energética argentina en la última década.

Segundo, el transporte de ese gas hasta la costa de Río Negro mediante gasoductos de última generación. Tercero, la licuefacción del gas mediante unidades flotantes (FLNG) que lo convertirán en GNL para abastecer mercados internacionales.

El recorrido completo, desde los pozos patagónicos hasta los buques que zarparán rumbo a Asia y Europa, redefinirá el rol de Argentina en el mapa energético global. El país pasaría de importador neto a jugador relevante en un mercado dominado por Qatar, Estados Unidos y Australia.

Cuánto se invertirá y en qué plazos

La magnitud del proyecto se mide en cifras récord. El plan integral demanda inversiones estimadas en u$s51.000 M, de los cuales alrededor de u$s30.000 M se desembolsarían durante los primeros cuatro años posteriores al FID, concentrando el mayor esfuerzo financiero en la fase inicial de construcción.

Los primeros cuatro años serán los más intensos en términos de inversión. Durante ese período se construirán los gasoductos de transporte, se instalarán las plantas de licuefacción flotantes y se desarrollarán los pozos de producción en Vaca Muerta.

El cronograma apunta a tener la primera producción de GNL una vez finalizada la etapa de construcción. Para entonces, Argentina comenzaría a exportar gas licuado de manera regular, cumpliendo contratos de largo plazo con compradores asiáticos y europeos.

Los u$s21.000 M restantes se distribuirían en los años siguientes, destinados a expansión de capacidad, mantenimiento y optimización de procesos. La inversión sostenida en el tiempo garantizaría la competitividad del proyecto frente a otros productores globales.

Qué impacto tendrá en empleo y exportaciones

Los números de empleo y divisas proyectan un cambio estructural. La iniciativa podría generar hasta 40.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, desde ingenieros y técnicos hasta operarios de construcción y servicios logísticos.

El pico de demanda laboral se concentrará durante la fase de construcción. Provincias como Neuquén, Río Negro y Buenos Aires captarían la mayor parte de esa mano de obra.

En el plano comercial, las exportaciones alcanzarían los u$s10.000 M anuales una vez que el proyecto entre en operación. Ese flujo de divisas representaría un alivio significativo para la balanza comercial argentina, históricamente tensionada por la escasez de dólares.

El GNL argentino competiría en mercados premium que pagan precios superiores al promedio. Europa busca diversificar su matriz tras el conflicto con Rusia. Asia, especialmente Japón y Corea del Sur, demanda gas limpio para reemplazar carbón y petróleo.

Dónde está parado el proyecto hoy y qué falta

El consorcio Argentina LNG no parte de cero. Según explicó Marín, ya avanzó en la búsqueda de compradores y mantiene negociaciones para cerrar contratos de venta de GNL en Asia y Europa.

Esos contratos de largo plazo, típicamente de 15 a 20 años, son clave para asegurar el financiamiento del proyecto. Los bancos y fondos de inversión que aportarán los u$s51.000 M exigen certeza de demanda antes de desembolsar.

La firma del FID el 26 de noviembre disparará la etapa final de ingeniería de detalle, compra de equipos y contratación de empresas constructoras, abriendo la puerta a un cronograma irreversible que culminará con Argentina como exportador neto de energía.

YPF, Eni y XRG ya tienen equipos técnicos trabajando en simultáneo en Buenos Aires, Roma y Abu Dhabi. La coordinación internacional es central para cumplir plazos en un proyecto que involucra tecnología de punta y logística compleja.

El próximo 26 de noviembre, en alguna oficina de Buenos Aires o París, tres firmas sellarán el compromiso más grande de la historia energética argentina. De cumplirse los plazos, febrero de 2027 marcará el inicio de una transformación que posicionará a Vaca Muerta como proveedor del mundo.