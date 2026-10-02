El proyecto de Pluspetrol y GyP tendrá un plazo de 25 años y contempla cuatro plantas, ductos y una producción superior a 100.000 barriles diarios

El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un nuevo proyecto para Vaca Muerta que contempla una inversión de alrededor de u$s12.500 millones. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, desde París, en el marco de la Argentina Week.

La iniciativa corresponde a Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y está destinada al desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada, en la provincia de Neuquén. El plan tendrá un horizonte de 25 años y apunta a llevar la producción del área por encima de los 100.000 barriles diarios.

Vaca Muerta: el plan de Pluspetrol para superar los 100.000 barriles diarios

La escala del proyecto estará determinada por el despliegue de infraestructura y perforación. Pluspetrol prevé construir cuatro plantas de procesamiento, instalar ductos para evacuar los hidrocarburos y perforar más de 620 pozos horizontales.

Para ejecutar el programa, la compañía utilizará tres equipos de perforación dedicados y calcula un promedio de 41 pozos por año. El desarrollo de las nuevas instalaciones estará distribuido en diferentes sectores del bloque.

El proyecto se desarrollará en dos etapas.

En la primera, la producción alcanzará unos 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos de gas por día.

y 6 millones de metros cúbicos de gas por día. En la segunda, permitirá ampliar la capacidad hasta superar los 100.000 barriles diarios y llegar a 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Cuánto empleo generará

El desembolso previsto también tendrá impacto sobre el mercado laboral y la red de proveedores vinculada con la actividad petrolera.

Según las estimaciones de Pluspetrol, el proyecto generará más de 2.350 empleos directos y unos 4.640 puestos indirectos. A esto se suma una demanda prevista de aproximadamente 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas.

La empresa calcula que el número de proveedores y contrataciones podría crecer un 10% desde 2028, a medida que se incorporen nuevos equipos de perforación.

El objetivo exportador de Vaca Muerta

El proyecto no solo apunta a aumentar la extracción de hidrocarburos, sino también a ampliar la capacidad exportadora.

La estimación de Pluspetrol contempla una producción acumulada de 794 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas y un potencial de exportaciones de alrededor de u$s2.200 millones anuales.

Por su parte, Luis Caputo señaló que el desarrollo aprobado contempla una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de metros cúbicos de gas, con más del 92% de la producción destinada a la exportación.

Qué dijo Pluspetrol sobre el RIGI

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, destacó el papel del régimen para inversiones de largo plazo y alta intensidad de capital.

"El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo. Este régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional".

Y continuó: "Es positivo que Argentina haya avanzado en un marco que fortalezca la seguridad jurídica y genere mejores condiciones para transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo", señaló Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina.

El ingreso al RIGI fue aprobado por el Comité Evaluador del régimen y permitirá avanzar con las obras necesarias para ampliar la producción, el procesamiento y la evacuación de hidrocarburos del bloque Bajo del Choique-La Invernada.

Más inversiones para Vaca Muerta

El anuncio de Pluspetrol se conoció durante una jornada en la que también se presentaron nuevos proyectos para el sector energético argentino. En el marco de la Argentina Week en París, TotalEnergies presentó una cartera de inversiones por cerca de u$s10.000 millones para ampliar su producción de petróleo y gas en el país. El anuncio estuvo a cargo de Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía francesa, quien previamente mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei.

El plan contempla iniciativas en Tierra del Fuego y Vaca Muerta. Entre ellas figura el desarrollo offshore Alberdi, en la Cuenca Austral, que demandaría una inversión de u$s1.500 millones. En Neuquén, TotalEnergies prevé ampliar la producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con el desarrollo petrolero de San Roque, dentro de Vaca Muerta, con una inversión potencial estimada en unos u$s5.000 millones.

Durante su presentación, Pouyanné señaló que dos cambios fueron centrales para las decisiones de inversión de una compañía global: la posibilidad de girar dividendos al exterior y los beneficios contemplados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según explicó, había planteado esas condiciones al Gobierno durante su primer encuentro con Milei, en 2024.

El anuncio se suma al crecimiento de la producción de Vaca Muerta. En agosto, la producción nacional de petróleo llegó a 929.363 barriles diarios, el máximo mensual registrado hasta ese momento, mientras que la Cuenca Neuquina aportó 749.807 barriles diarios, el 80,68% del total nacional. El shale oil de Vaca Muerta representó aproximadamente el 72% del crudo producido en la Argentina.