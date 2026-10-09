POSCO inauguró una planta de litio con capacidad para producir 23.000 toneladas anuales

La firma surcoreana inauguró una planta de carbonato de litio en Salta y Catamarca, con capacidad para 23.000 toneladas anuales y plan de expansión

La industria minera del norte argentino incorporó una nueva instalación y prevé ampliar su escala productiva. POSCO inauguró la Planta II de Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca. La unidad tendrá capacidad para producir unas 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, destinadas a la exportación.

La compañía y los gobiernos de ambas provincias ya dieron otro paso: firmaron un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV. La meta anunciada es llevar la capacidad del complejo a 100.000 toneladas anuales de productos de litio.

El acuerdo abre una nueva fase para el emprendimiento, aunque la ampliación todavía corresponde a etapas futuras y no a capacidad actualmente instalada.

Sal de Oro: qué produce la nueva planta de litio de POSCO

La nueva planta incorpora la producción de carbonato de litio a una operación que ya contaba con infraestructura para elaborar hidróxido. Son dos compuestos diferentes, utilizados en la cadena industrial vinculada a las baterías.

La primera fase de Sal de Oro incluyó una planta de fosfato de litio en el salar y una instalación de hidróxido de litio en el Parque Industrial de General Güemes, Salta. Esta última fue inaugurada en 2024 y tiene capacidad para producir 25.000 toneladas anuales.

La segunda fase corresponde a la planta de carbonato inaugurada ahora. El proyecto queda así integrado por instalaciones destinadas a producir distintos compuestos, mientras que las etapas futuras buscan aumentar la escala de la operación.

La explotación se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, que se extiende sobre el límite entre Salta y Catamarca. La operadora es POSCO Argentina S.A., identificada como responsable del emprendimiento en el catálogo de proyectos avanzados de litio de la Secretaría de Minería.

Empleo y proveedores vinculados a Sal de Oro

Además de su capacidad industrial, el proyecto tiene impacto sobre la actividad económica regional. Según la información oficial difundida durante la inauguración, genera cerca de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos. De ese total, 600 son empleos directos de POSCO Argentina.

La compañía también trabaja con más de 270 proveedores locales, que forman parte de la red de servicios y abastecimiento asociada al desarrollo.

La expansión prevista podría aumentar la dimensión de la operación, aunque el objetivo de 100.000 toneladas anuales depende del avance de las nuevas fases acordadas entre la empresa y las dos provincias.

La apuesta por los materiales para baterías

POSCO es un grupo industrial surcoreano con presencia internacional y una trayectoria histórica en el sector siderúrgico. Su actividad se extendió a otros rubros, entre ellos minería, energía, construcción, infraestructura y materiales utilizados en la fabricación de baterías.

En Argentina, Sal de Oro forma parte de esa diversificación. La planta de hidróxido de litio de General Güemes, puesta en marcha en 2024, fue presentada como la primera planta comercial de ese compuesto en el país y cuenta con una capacidad anual de 25.000 toneladas.

Con la incorporación de la instalación de carbonato, la compañía amplía los tipos de productos que puede obtener en el marco de sus operaciones argentinas. Ambos compuestos se utilizan en la industria de las baterías, aunque responden a procesos y aplicaciones diferentes.

De Fénix a Mariana: los proyectos que integran la producción argentina

La nueva planta de POSCO se suma a una actividad que ya tenía operaciones en Catamarca, Jujuy y Salta. Los emprendimientos difieren tanto por su fecha de inicio como por el producto que elaboran.

En Catamarca, el proyecto Fénix opera en el Salar del Hombre Muerto y comenzó su producción comercial en 1997. Es uno de los desarrollos de mayor trayectoria del sector en Argentina y produce carbonato de litio para los mercados internacionales.

Jujuy concentra otros dos emprendimientos relevantes. Olaroz comenzó a operar en 2015 y produce carbonato de litio en el salar que le da nombre. A su vez, Cauchari-Olaroz, ubicado en el departamento de Susques, inició su producción en 2023 y elabora carbonato de litio grado batería, destinado principalmente a compradores internacionales.

En Salta, Centenario-Ratones comenzó a producir en 2024. Fue presentado oficialmente como la primera mina de litio en producción de la provincia y la cuarta del país. Mariana, por su parte, se encuentra en el Salar de Llullaillaco, fue inaugurado en febrero de 2025 y produce cloruro de litio.

El Triángulo del Litio concentra los principales desarrollos

Argentina comparte con Bolivia y Chile la región conocida como el Triángulo del Litio, donde se ubican numerosos proyectos vinculados a este recurso. En el país, las operaciones productivas se distribuyen entre Jujuy, Salta y Catamarca.

El sector no se limita a un único producto: según la instalación, se obtiene carbonato, hidróxido o cloruro de litio. Una parte importante de esos compuestos tiene como destino los mercados internacionales.

En ese escenario, Sal de Oro II agrega capacidad para producir carbonato y se incorpora a un proyecto con nuevas fases previstas. La expansión hasta 100.000 toneladas anuales constituye el objetivo anunciado por POSCO y las provincias, sujeto al desarrollo de las próximas etapas.