Quién es Harold Hamm, el magnate petrolero con el que Milei se reunirá en Washington

En su visita a EEUU, Javier Milei busca atraer capitales para el sector energético y participará en actividades con referentes empresariales

Javier Milei se reunirá el próximo miércoles en Washington con Harold Hamm, fundador de Continental Resources, una de las petroleras más grandes de Estados Unidos en extracción de crudo no convencional. El encuentro tiene un objetivo claro: profundizar las inversiones de la compañía en Vaca Muerta, donde Continental ya apostó fuerte.

El Presidente partirá el martes por la noche rumbo a la capital estadounidense. La reunión con Hamm está pautada para última hora de la tarde del miércoles, según confirmó la Presidencia argentina.

No es la primera vez que Milei y Hamm se sientan a conversar. En septiembre de 2025, el mandatario recibió al magnate petrolero en la Quinta de Olivos. Ese encuentro marcó el inicio de una relación que hoy tiene traducción concreta en inversiones millonarias.

La apuesta de Continental Resources en Vaca Muerta

Continental Resources desembarcó en Argentina a finales de 2025. Su primera jugada fue comprar el bloque Los Toldos II Oeste a Pluspetrol, una de las petroleras argentinas con mayor presencia en el país.

El objetivo de Continental es claro: replicar en Vaca Muerta el modelo de negocio que la convirtió en una potencia del shale oil estadounidense, aprovechando la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La estrategia de la compañía avanzó a paso veloz. En mayo pasado, Continental cerró una alianza con Pan American Energy (PAE), una de las principales operadoras argentinas. Juntas desarrollarán cuatro áreas en Vaca Muerta, sumando músculo operativo y capacidad de inversión.

Pero Continental no se conformó con eso. El pasado 19 de agosto, la petrolera presentó ofertas en conjunto con Phoenix Resources -controlada por la suiza Mercuria- por seis de los quince bloques que Neuquén licitó en un concurso internacional. La provincia del suroeste argentino busca atraer nuevos jugadores para acelerar la explotación de sus recursos.

Un día después, el 20 de agosto, Continental y Mercuria anunciaron una jugada aún más audaz. Formalizaron una alianza estratégica para consolidar su presencia en la formación de hidrocarburos no convencionales.

El acuerdo incluyó inversiones comprometidas por u$s4.000 millones durante los próximos cinco años. Como parte del paquete, Continental adquirió el 50% de Phoenix Resources, convirtiendo a ambas compañías en socias en partes iguales.

Quién es Harold Hamm y por qué su visita importa

Harold Hamm es el fundador de Continental Resources. Hoy es uno de los empresarios petroleros más influyentes de Estados Unidos. Su compañía fue pionera en la revolución del shale oil, transformando la matriz energética estadounidense.

Su llegada a Argentina no es casual. Vaca Muerta representa una de las últimas fronteras del petróleo no convencional a escala global, y Continental busca posicionarse como un jugador dominante en la región antes que la competencia se intensifique.

La reunión con Milei tiene peso simbólico y práctico. Por un lado, refuerza la imagen del Gobierno como facilitador de grandes inversiones extranjeras. Por otro, le permite a Continental consolidar lazos políticos en un momento clave para sus planes de expansión.

La agenda completa de Milei en Washington

El Presidente no solo se reunirá con Hamm. El miércoles también se encontrará con Andy Kleinman, empresario argentino radicado en Los Ángeles y presidente de Delphi Interactive, una desarrolladora de videojuegos.

Esa misma noche, Milei participará en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana. Allí recibirá un reconocimiento a su "liderazgo e impacto global en el marco de la herencia hispana", según informó la Casa Rosada.

El jueves, el mandatario disertará en la Cámara de Comercio de Estados Unidos sobre la economía argentina. Durante ese evento recibirá el premio "Campeón mundial de la libre empresa", en reconocimiento a su defensa de los principios de mercado y libertad económica.

Por la tarde del jueves, Milei participará en un encuentro sobre antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El evento se realizará en la embajada argentina en Washington.

El Presidente emprenderá su regreso a Buenos Aires el jueves por la noche, completando su quinto viaje a Estados Unidos en lo que va del año.