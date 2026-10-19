Pluspetrol se convirtió este año en uno de los tres mayores productores de hidrocarburos de la Argentina y de Vaca Muerta, impulsada por un desempeño en sus operaciones que registra el mayor crecimiento interanual en sus bloques principales, incluso por encima de otras grandes operadoras.

A partir de una estrategia de expansión, alianzas de escala y un acelerado despliegue en la Cuenca Neuquina, la compañía de capitales privados dio un salto cualitativo en su capacidad de extracción y transporte, orientando su negocio hacia la producción y exportación de la mano de su presencia en Vaca Muerta.

El hito clave de esta transformación reciente se concretó a fines de 2024 con la adquisición de los activos de ExxonMobil y QatarEnergy en la Argentina por aproximadamente u$s1.700 millones. La transacción abarcó la transferencia de seis bloques no convencionales clave en Neuquén, entre los que sobresale Bajo del Choique - La Invernada, un área con reservas probadas de shale oil de alta productividad.

Asimismo, el traspaso incluyó una participación del 21,3% en el sistema de transporte de Oleoductos del Valle (Oldelval), lo que garantizó capacidad de evacuación para el crecimiento del volumen producido. Con la integración de estos bloques, la operadora sumó acres de gran calidad a su portafolio existente, donde ya destacaba La Calera, bloque operado en asociación con YPF enfocado principalmente en la extracción de gas natural y líquidos.

Récord de producción en la Cuenca Neuquina

Los últimos informes de la consultora Economía y Energía (EyE) reflejan el impacto de esta consolidación que indican que la producción total de petróleo de Pluspetrol alcanzó los 94,0 kbbl/día, representando una variación interanual del 61,7% respecto de julio de 2025 y un incremento del 151,4% en relación con julio de 2024.

En el segmento no convencional, la firma extrajo 77,3 kbbl/día de shale oil, con un alza del 96,0% interanual y un salto del 334,1% en comparación con el mismo período de 2024, ubicándose como el tercer mayor productor no convencional del país, con una cuota del 12% del mercado, solo por detrás de YPF (49%) y Vista (13%).

El desempeño de Pluspetrol durante el año 2026 se destaca por liderar los bloques de mayor crecimiento en la Cuenca Neuquina. A cifras de agosto de 2026, el área Bajo del Choique - La Invernada se posicionó como el bloque con el mayor crecimiento interanual de producción de shale oil de Vaca Muerta, pasando de 13,0 kbbl/día en agosto de 2025 a 46,6 kbbl/día en agosto de 2026, lo que representó un incremento neto de 33,5 kbbl/día en doce meses.

En simultáneo, en el segmento del shale gas, el bloque La Calera encabezó los aumentos absolutos de producción del sector, registrando 13,6 MMM3/día en agosto de 2026 frente a los 11,5 MMM3/día del mismo mes del año previo (una diferencia de +2,1 MMM3/día). A este volumen se sumó la contribución del propio bloque Bajo del Choique - La Invernada, que aportó 2,5 MMM3/día de gas no convencional (+1,8 MMM3/día interanual).

Perfil internacional e infraestructura estratégica

Fundada a finales de la década de 1970 por las familias argentinas Rey y Poli, Pluspetrol mantiene una estructura accionaria de capitales privados no cotizante en bolsa, administrada bajo el holding corporativo de la firma. Si bien la empresa surgió en la provincia de Neuquén, experimentó un sostenido proceso de internacionalización que la llevó a operar activos maduros y no convencionales en distintos países de América Latina y África.

En el plano regional, la compañía destaca como el principal productor de gas natural en Perú mediante la operación del yacimiento de Camisea, uno de los megaproyectos energéticos más relevantes del cono sur, además de poseer presencia exploratoria y productiva en activos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Angola.

La estrategia de la compañía en la Cuenca Neuquina combina la extensión de la superficie operada con una política de alianzas con los principales actores de la industria. En septiembre de 2026, la firma concretó un acuerdo para adquirir el 20% de participación en los bloques La Escalonada y Rincón La Ceniza, en asociación con Shell (45%) y la firma provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), reforzando su exposición a las ventanas no convencionales en aceleración.

A la par de sus alianzas en el upstream, Pluspetrol reforzó su inserción en la infraestructura del midstream. En diciembre de 2024 hizo efectiva su opción para sumarse como accionista a la sociedad VMOS S.A., encargada del desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur.

El nuevo gran desafío es llenar el VMOS

Esta obra contempla la construcción de un oleoducto de evacuación desde la Cuenca Neuquina y una terminal marítima exportadora de aguas profundas en Punta Colorada, provincia de Río Negro, pensada para permitir el despacho de buques VLCC (Very Large Crude Carriers).

El plan de inversiones de la operadora ha encontrado un marco de financiamiento y previsibilidad regulatoria determinante. A principios de octubre de 2026, se aprobó la adhesión al RIGI para un megaproyecto por u$s12.400 millones, destinado a multiplicar la producción hidrocarburífera y potenciar la capacidad exportadora en la cuenca.

Para respaldar este crecimiento operativo y financiar las obras de infraestructura asociadas, la empresa ha recurrido de forma constante al mercado de capitales local e internacional, destacándose emisiones corporativas de Obligaciones Negociables en dólares.

La convergencia entre la compra de la operación de la ExxonMobil, el salto de escala medido por los datos de EyE, la participación activa en el proyecto Vaca Muerta Sur y la obtención del encuadre bajo el RIGI consolidan el reposicionamiento de Pluspetrol como uno de los principales motores privados del sector energético en la Argentina.

Plan de inversión bajo el RIGI

La formalización de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) marcó la hoja de ruta de la compañía hacia 2041. El proyecto involucra un desembolso estimado en u$s12.240 millones para el desarrollo masivo del bloque Bajo del Choique - La Invernada, encuadrado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

La iniciativa prevé la perforación de 620 pozos horizontales con ramas laterales de aproximadamente 3.300 metros, diseñados desde pads de seis sondeos. El esquema de desarrollo se estructuró en una primera etapa de u$s4.175 millones e involucra la perforación de 206 pozos y la construcción de las dos primeras plantas de tratamiento temprano (EPF 1 y EPF 2), orientadas a la zona sur del área.

La segunda etapa, que se extenderá hasta finales de 2041, requerirá u$s8.065 millones adicionales para ejecutar 414 pozos en la zona norte e incorporar las plantas EPF 3 y EPF 4. En la fase inicial de dos años, la UTE comprometió inversiones computables por u$s1.527 millones para comenzar las obras principales.

El objetivo del plan de infraestructura es dotar al bloque de una capacidad conjunta de procesamiento de 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de m³/día de gas. Cada una de las cuatro plantas operará con un módulo de 25.000 barriles de crudo y 3 millones de m³/día de gas.

Para asegurar la evacuación de la oferta, la operadora construirá un oleoducto de 45 kilómetros acoplado a Auca Mahuida y un gasoducto de 20 kilómetros, además de tendidos eléctricos, caminos internos, campamentos e instalaciones para el tratamiento y reinyección de agua de producción.

El perfil del megaproyecto está orientado al comercio exterior, estimando que el 92% de la producción total del área se destinará a exportación. Pluspetrol proyecta llevar la producción del bloque desde los 50.000 barriles diarios previstos en 2026 a 70.000 barriles en 2027, alcanzando el plateau definitivo de 100.000 barriles diarios hacia el año 2030.