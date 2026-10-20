EE.UU. anticipó que las inversiones en Argentina pueden llegar a los u$s20.000 millones

Así lo aseguró el embajador norteamericano en el país Peter Lamelas, durante su participación en el Argentina Oil & Gas Patagonia

La inversión estadounidense en Argentina podría alcanzar los u$s20.000 millones en los próximos años. El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, anticipó la cifra durante su participación en Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG 2026), el evento del sector energético que se realizó en Neuquén.

Los fondos se destinarán a impulsar el desarrollo energético y la infraestructura estratégica del país. Petróleo, gas y obras de transporte lideran la lista de proyectos que recibirán el respaldo financiero.

El objetivo es ampliar la capacidad de producción y transporte de energía, dos áreas que el Gobierno considera clave para consolidar a Argentina como exportador regional.

El embajador fue contundente al ratificar el apoyo político de Washington. "Trabajamos para respaldar el gobierno del presidente Javier Milei", afirmó Lamelas ante empresarios y funcionarios presentes en el encuentro.

Esta declaración refuerza el vínculo estratégico entre ambos países. La Casa Blanca ve en Argentina un socio confiable para proyectos de largo plazo.

En su cuenta de X Lamelas publicó algunas fotos de su participación en el evento y un mensaje en el que se refirió a las inversiones y el potencial energético de Argentina: "Vaca Muerta es el motor del éxito económico del país. Argentina puso reglas de juego claras y hoy tiene una producción récord de aproximadamente un millón de barriles diarios y un superávit comercial energético que asombra al mundo entero".

"Estados Unidos apoya firmemente esta transformación. Trabajamos en varios frentes para acelerarla, como el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa para modernizar la infraestructura que conecta pozos y minas con el Atlántico, respaldar Argentina LNG y posicionar al país como proveedor confiable de energía y minerales críticos", subrayó.

Cómo llegará el financiamiento estadounidense a la Argentina

El dinero fluirá a través de múltiples canales institucionales. EximBank, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Departamento de Estado lideran la lista de organismos involucrados.

EximBank ya anunció una inversión de u$s7.000 millones destinada al Corredor Andes-Atlántico, el proyecto de infraestructura que busca conectar las economías regionales con puertos de exportación.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) también sumó instrumentos de financiamiento. Estos fondos se orientarán a facilitar que las producciones locales lleguen a los mercados internacionales.

La semana pasada, el canciller Pablo Quirno dio un paso clave. Anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) entre Argentina y Estados Unidos.

Ese protocolo ya fue remitido al Congreso Nacional para su aprobación. Una vez ratificado, desbloqueará el flujo de inversiones y cooperación económica entre ambas naciones.

Qué es el Corredor Andes-Atlántico y por qué recibe tanto dinero

El Corredor Andes-Atlántico representa la columna vertebral del plan de infraestructura argentino. Se trata de una red de rutas, ferrocarriles y obras portuarias que atravesará el país de oeste a este.

Su función será conectar las zonas productivas del interior con los puertos atlánticos, reduciendo tiempos y costos de transporte para las exportaciones regionales.

Los u$s7.000 millones de EximBank se destinarán específicamente a este proyecto. El financiamiento cubrirá desde la construcción de nuevos tramos viales hasta la modernización de terminales de carga.

Quirno vinculó directamente el acuerdo comercial con estos instrumentos de financiamiento. En particular, mencionó cómo el banco de exportaciones e importaciones estadounidense impulsa el desarrollo de infraestructura estratégica.

El canciller también destacó el acuerdo marco "US-Argentina Build the Future Framework", presentado en Nueva York en septiembre. Este documento establece las bases de cooperación para inversiones en infraestructura.

Qué sectores recibirán la inversión de 20 mil millones de dólares

El desarrollo energético concentra la mayor parte de los fondos anunciados. Argentina busca consolidar su posición como exportador de petróleo y gas, aprovechando las reservas de Vaca Muerta.

Las inversiones apuntarán a aumentar la capacidad de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos. Gasoductos, plantas de licuefacción y terminales portuarias figuran entre las obras prioritarias.

La infraestructura de transporte recibe el segundo paquete más importante. Rutas, puentes y ferrocarriles permitirán que las economías regionales alcancen mercados que hoy resultan inaccesibles por costos logísticos.

Según el canciller, ambas iniciativas buscan impulsar inversiones en infraestructura para facilitar que las economías regionales argentinas puedan llevar sus productos a los mercados internacionales.

"Con el Presidente Javier Milei abrimos mercados, impulsamos exportaciones, atraemos inversiones y generamos más oportunidades para los argentinos", afirmó Quirno.

El próximo paso será la aprobación del protocolo ARTI en el Congreso. La inversión estadounidense en Argentina marca un punto de inflexión, representando el respaldo financiero más importante que el país recibe de Estados Unidos en décadas.