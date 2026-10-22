La UIA y legisladores vuelven a advertir sobre el impacto de las tarifas en las pymes y reclaman infraestructura para acceder al insumo neuquino.

La UIA y legisladores exigen a Energía corregir el mercado y ampliar la infraestructura para el gas de Vaca Muerta.

La competitividad del entramado productivo atraviesa un momento crítico debido al peso sostenido de los costos energéticos. En un escenario donde los incrementos tarifarios condicionan la operatividad de las plantas, la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a legisladores nacionales reactivaron el reclamo ante la Secretaría de Energía de la Nación para corregir distorsiones del mercado, ampliar la infraestructura de transporte y garantizar que la abundancia del gas de Vaca Muerta se traduzca en insumos accesibles para todo el mapa productivo de la Argentina.

Durante un encuentro encabezado por la Junta Directiva de la entidad fabril y la secretaria de Energía, María Tettamanti, el dirigente Martín Rappallini trasladó la preocupación del sector sobre el estado actual del abastecimiento industrial.

Desde la UIA destacaron que "resulta prioritario ejecutar de manera urgente las obras de transporte pendientes para garantizar que el gas no convencional neuquino pueda abastecer a las economías regionales y a las pequeñas y medianas empresas de todas las provincias, equilibrando el retorno de las inversiones en infraestructura con la generación de ventajas estratégicas" para el aparato manufacturero nacional.

En sintonía con este diagnóstico, una delegación de senadores nacionales —integrada por Flavia Royon (Salta), Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) y Martín Goerling (Misiones)— junto a representantes de la Unión Industrial de Misiones, mantuvieron una reunión de trabajo con la funcionaria nacional para alertar sobre la severa presión económica que sufren las fábricas tras registrarse subas de más de tres veces en las facturas de electricidad.

Subas tarifarias y distorsiones en el mercado

Los legisladores marcaron que "este encarecimiento extremo se produjo en un entorno recesivo de contracción de la demanda interna y marcada falta de previsibilidad, lo que compromete de forma directa la viabilidad de numerosos establecimientos industriales".

El análisis de la situación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) revela fallas estructurales y de diseño regulatorio que amplificaron el impacto en los costos finales. Los senadores remarcaron que "el nuevo marco regulatorio dejó a las firmas sobreexpuestas a las fluctuaciones del mercado spot, en un esquema dominado por centrales térmicas sumamente vulnerables a las variaciones de los combustibles líquidos importados".

Entre mayo y agosto pasados, reseñaron, mientras la generación térmica se sostuvo en niveles similares a los del período anterior, la factura por combustibles se incrementó un 63%, evidenciando la menor disponibilidad estacional de gas nacional y la dependencia de insumos alternativos de alto valor.

A este escenario se sumó la dificultad de las industrias para cerrar contratos de abastecimiento a término con valores previsibles. Las estimaciones oficiales iniciales planteadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) proyectaban precios invernales sustancialmente menores a los que terminaron convalidándose en la práctica.

Esta brecha dejó a una cantidad significativa de empresas sin la cobertura adecuada frente a los picos tarifarios, cuadro que se agravó por la desaceleración en la contratación de energías renovables, los cambios en el régimen de remuneración de las centrales hidroeléctricas y la escalada en las tarifas del transporte eléctrico.

El alcance de una Resolución clave

Frente a la multiplicidad de reclamos, la Secretaría de Energía dispuso la publicación de la Resolución 293/2026, una medida normativo-administrativa que busca iniciar la normalización gradual del Mercado Eléctrico Mayorista.

Entre sus ejes principales, la normativa introduce a partir del 1 de diciembre de 2026 un Procedimiento Simplificado de ingreso mensual para Grandes Usuarios (categorías GUMA y GUME), desburocratizando la incorporación de comercios e industrias al mercado mayorista mediante trámites digitales centralizados y la eliminación de la exigencia de presentar copias selladas ante las distribuidoras locales.

Asimismo, la resolución establece un cronograma de flexibilización contractual para generadoras térmicas e hidroeléctricas anteriores a 2025 -permitiéndoles negociar de manera directa y progresiva su producción hasta alcanzar una liberación total del 100% en 2029- e introduce un sistema dinámico de bandas para el Costo Variable de Producción destinado a fomentar la competencia en el despacho térmico durante los próximos ejercicios.

Si bien la UIA y los senadores valoraron la Resolución 293/2026 como una señal que recepta parte del problema, coincidieron en que se trata apenas de un paliativo parcial. Tanto el sector privado como los representantes provinciales enfatizaron que resulta indispensable articular de forma integral la política energética con la política productiva.

Sin una infraestructura adecuada de transporte para el fluido no convencional de Vaca Muerta, la reducción efectiva de los costos de distribución y una mayor capacidad de generación eléctrica, los recursos naturales de la Argentina difícilmente se traducan en el nivel de competitividad, inversión y empleo que requiere la producción nacional.