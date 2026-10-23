El CEO y Country Manager de Pluspetrol, Julián Escuder, confirmó que la compañía proyecta desembolsar u$s 2.000 millones en 2027 para consolidar su plan de expansión hidrocarburífera en Vaca Muerta y alcanzar un volumen de extracción exclusivo de shale oil de 100.000 barriles diarios.

El máximo directivo de la firma detalló el cronograma de obras de infraestructura, la incorporación de nuevos equipos de perforación y el estado de avance del programa de inversiones registrado la compra estratégica de los activos de ExxonMobil. La meta trazada por la empresa busca multiplicar la capacidad de procesamiento en la Cuenca Neuquina mediante la instalación de cuatro plantas modulares de tratamiento que otorgarán una mayor fluidez a la evacuación de crudo en los bloques que opera.

Pluspetrol dio en los últimos dos años un giro estratégico al portafolio de activos, el cual atraviesa una fase de transición tras la venta progresiva de sus bloques de explotación tradicional. Con motivo de aproximarse a medio siglo de trayectoria en el sector energético regional, la firma decidió transferir yacimientos históricos para focalizar la totalidad de sus recursos financieros y técnicos en Vaca Muerta.

Cómo es el plan de Pluspetrol para crecer en Vaca Muerta

La transformación contempla el desprendimiento de las áreas maduras que formaron parte de la base de negocios de la compañía desde sus orígenes en la provincia de Neuquén. Al evaluar este proceso de reconversión activa y de salida gradual del segmento convencional, Escuder precisó los fundamentos de la estrategia: "Somos una compañía que nació en Neuquén hace 49 años, cumplimos 50 el año que viene", indicó al recordar los primeros desarrollos de la empresa en el yacimiento Centenario y en la estructura de Ramos.

En ese sentido, el ejecutivo fundamentó las operaciones de desinversión ejecutadas recientemente en la Argentina al señalar que "el portfolio va a pasar de una compañía con mucho foco en convencional a un pool más chico de activos de altísima calidad exclusivamente no convencionales".

El crecimiento del volumen extraído en los bloques adquiridos a ExxonMobil a finales de 2024 constituyó uno de los ejes del plan. La evolución registrada en el área Bajo del Choique-La Invernada muestra una aceleración en las curvas de aprendizaje y en los rendimientos de completación de pozos no convencionales.

Respecto de esta evolución cuantitativa, el Country Manager remarcó el ritmo de incremento registrado en el bloque principal: "Tomamos estos activos con 5.600 barriles de producción. Hoy estamos produciendo 50.000, a menos de 24 meses de la toma".

Para sostener e incrementar dicho flujo, el esquema contempla la incorporación paulatina de instalaciones modulares que permitan acompañar la productividad de las ramas horizontales. La planificación contempla la puesta en funcionamiento de una nueva unidad de tratamiento con capacidad para procesar 25.000 barriles diarios adicionados, al tiempo que se prevé sumar instalaciones adicionales en los años subsiguientes.

En relación con el volumen total de capital proyectado para ser volcado en los yacimientos neuquinos, Escuder remarcó que "en 2027 vamos a estar invirtiendo cerca de u$s 2.000 millones. Son números que para nuestra compañía resultan increíbles". La ejecución de este programa de desembolsos posiciona a la empresa en una senda de inversión intensiva orientada a consolidar su posicionamiento técnico en el no convencional.

Qué impacto tiene el RIGI en las inversiones de Pluspetrol

El encuadre regulatorio provisto por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorgó el marco de previsibilidad técnica y económica requerido para comprometer desembolsos de largo plazo en la formación. La iniciativa aprobada para el proyecto encarado junto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) involucra una erogación plurianual superior a los u$s 12.000 millones, el desarrollo de más de 600 pozos horizontales y la construcción de cuatro plantas de tratamiento.

Al examinar los efectos del marco normativo sobre la toma de decisiones empresariales, el directivo sostuvo: "El RIGI lo que nos está permitiendo es hacer inversiones más rápido, darle predictibilidad a esas inversiones y poder comprometernos a largo plazo". La certidumbre regulatoria permite además evaluar la extensión de pozos exploratorios hacia zonas del bloque cuya productividad geológica no contaba con antecedentes de desarrollo.

En materia de financiamiento, la compañía respaldó el programa de obras mediante la combinación de flujo de caja generado por la propia operación y la colocación de títulos de deuda en el mercado internacional de capitales.

La sólida recepción obtenida en las emisiones previas permitió estructurar un perfil crediticio acorde a la magnitud de los compromisos asumidos en el área de concesión. El directivo señaló que el período entrante constituirá una etapa bisagra en la estructura de ingresos de la firma, dado que los volúmenes obtenidos en Vaca Muerta pasarán a representar la totalidad de la extracción petrolera de la organización, reemplazando progresivamente los aportes aportados por los yacimientos maduros del convencional.

No obstante, la celeridad alcanzada en el despliegue de infraestructura y en la rotación de equipos de perforación expone condicionantes logísticos que afectan a la industria hidrocarburífera en su conjunto. La disponibilidad de mano de obra calificada en las provincias productoras se posiciona como una variable crítica para sostener la continuidad de los cronogramas de trabajo fijados.

Al abordar las exigencias requeridas para mantener los estándares técnicos en las locaciones, Escuder alertó sobre la necesidad de fortalecer los programas de formación profesional: "Los principales desafíos tienen que ver con la gente. Nosotros necesitamos gente capacitada para acompañar estos desarrollos". La firma impulsa aportes dirigidos a institutos de formación técnica y programas educativos locales con el objeto de garantizar la disponibilidad de operadores capacitados para la gestión de las nuevas instalaciones industriales.