El gobernador Sergio Ziliotto presentó un plan de incentivos fiscales y logísticos para posicionar a la provincia como proveedora clave de Vaca Muerta

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto presentó, en la Ciudad de Buenos Aires, el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, que contiene una serie de medidas como la exención de hasta el 100% de los tributos locales para insertar a la provincia en la cadena de valor y diversificar una matriz históricamente atada al campo.

El anuncio se realizó en el predio de Parque Norte con presencia de actores del sector privado nacional e internacional, dnde se precisó que el programa forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030 que busca posicionar a la provincia como proveedora de bienes, servicios y logística para la actividad hidrocarburífera neuquina.

La propuesta pampeana -cuyos yacimientos convencionales aún no reflejan indicios de la extensión de Vaca Muerta- busca estructurar un hub operativo de bajo costo para aliviar la saturación de infraestructura y la presión de precios que hoy registra el epicentro petrolero de Añelo y sus alrededores.

El eje del plan es un esquema de promoción con exenciones de hasta el 100% de los tributos provinciales, incluidos estabilidad fiscal y seguridad jurídica por 15 años, y acceso a tierras fiscales con valores promocionales y facilidades de pago. Formalizado a través de un decreto provincial también invita a los municipios a adherir eliminando tasas locales sobre estas inversiones, sin imponerlo de manera compulsiva.

Este andamiaje de incentivos busca funcionar como una suerte de "RIGI subnacional" con un menú de medidas pensadas para reducir el costo argentino en los anillos de servicios que rodean la demanda de la actividad hidrocarburífera en la vecina Neuquén.

"Nosotros queremos empresarios que paguen salarios, no impuestos. El salario es el que derrama en la economía", afirmó Ziliotto, al remarcar que el objetivo es premiar la inversión que genera empleo y agrega valor, y no la especulación.

Las herramientas no se limitarán a un solo punto, sino que se prevén zonas de promoción productiva en distintos lugares de la provincia, sobre inmuebles provinciales, municipales o privados, para que empresas de otras localidades puedan sumarse.

El distrito de 25 de Mayo será la primera base logística

La primera definición territorial prevista por el gobierno provincial será en 25 de Mayo, con un nodo logístico de 500 hectáreas en el cruce de la Ruta Provincial 20 y la Ruta Nacional 151.

Allí, la Provincia asumirá la inversión inicial para garantizar agua, energía y conectividad en el predio, pensado para radicar proveedores, empresas de logística, talleres y servicios vinculados a la industria energética.

La elección responde a la cercanía con Catriel, Rincón de los Sauces y el norte de Vaca Muerta ubica a la localidad como puerta de entrada pampeana a la actual zona de mayor productividad energética del país.

"Esta es la primera etapa en la cual marcamos el rumbo, que es el nodo 25 de Mayo, por una cuestión de cercanía", sostuvo el mandatario.

La ampliación de la Zona franca y el traspaso de rutas

En la presentación, Ziliotto adelantó que pedirá a Nación la ampliación de la subzona franca vinculada a General Pico, para sumar beneficios a las actividades asociadas a Vaca Muerta. La medida requiere aval nacional.

También aprovechó para cuestionar el estado de la infraestructura vial: "No podemos seguir permitiendo el abandono de las rutas. No existe un país desarrollado si las rutas no son acordes a un sistema de logística eficiente. El impacto de Vaca Muerta excede la extracción. Incluye demanda de transporte, infraestructura, mantenimiento, tecnología, servicios y mano de obra, rubros donde La Pampa tiene empresas y recursos humanos para competir", concluyó.

A pesar de que las exploraciones no dieron hasta hoy que Vaca Muerta se extienda hacia suelo pampeano, la provincia no es ajena a la actividad hidrocarburífera. Áreas tradicionales como El Medanito sostienen desde hace décadas una producción convencional que, si bien madura, mantiene su peso operativo y comercial dentro de la cuenca, aportando un flujo constante de recursos y sosteniendo la actividad regional.

Esta trayectoria convencional le otorgó a la provincia un know-how acumulado y una red de proveedores locales habituados a la dinámica del sector. La Pampa cuenta con parques industriales consolidados, bases logísticas operativas y PYMES de servicios que conocen las exigencias técnicas y normativas de la industria de los hidrocarburos, lo que le permite ofrecer una plataforma lista para acoplarse de inmediato a la demanda no convencional.

El diagnóstico pampeano también parte de su ubicación estratégica, ya que la red vial de la provincia recibe a diario la casi totalidad de los insumos esenciales requeridos en las etapas de fractura y perforación. Arenas, tuberías, componentes químicos y maquinaria pesada provenientes de los polos industriales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba atraviesan el territorio pampeano antes de arribar al área de desarrollo no convencional.

Esa privileged posición de paso, ubicada prácticamente a mitad de camino entre la industria pesada del centro del país y la cuenca, abre la puerta para transformar a la provincia en un nodo intermedio de almacenamiento, ensamblado y mantenimiento técnico.

A la variable logística se suma la asimetría de costos. La sobreexpansión económica que experimenta Neuquén encareció el valor del suelo industrial, los inmuebles comerciales y los costos fijos de soporte técnico. En contraste, La Pampa ofrece una estructura operativa sensiblemente más accesible, ideal para labores que demandan gran extensión territorial o un alto uso de mano de obra en talleres y depósitos.