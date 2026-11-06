Sturzenegger dijo que 2 millones de personas se mudarán a Chubut y Neuquén en 30 años

Mientras se anuncian cambios poblacionales inéditos en la región, especialistas destacan que la atracción laboral actual no respalda ese crecimiento

Vaca Muerta será el imán de una transformación demográfica sin precedentes en la Patagonia. Esa es la visión de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien proyectó que en los próximos 30 años llegarán 2 millones de personas a la zona de Neuquén y Río Negro.

La definición la dio el 5 de noviembre en una entrevista con Diario Río Negro. El marco fue el 8.º Fórum Nacional de Energía que organizó LIDE Argentina en el hotel Alvear Icon de Buenos Aires.

El ministro calificó a la cuenca como "un caso paradigmático" de libertad económica en el país. La ubicó como el "epicentro" de la energía, uno de los dos grandes polos productivos de la Argentina.

"Es impresionante lo que va a ocurrir", sostuvo. Según su mirada, el país "emerge como una potencia mundial" en el sector energético.

El papel de su cartera, explicó, es dar libertad a las empresas para invertir y producir, con el objetivo de respetar los derechos de propiedad y garantizar que los contratos sean honrados.

En el plano político, Sturzenegger se mostró confiado en la continuidad del Gobierno. "Estamos convencidos de que Milei reelige, porque los resultados están ahí. El 70% de la gente no quiere volver atrás", afirmó.

Anticipó que un segundo mandato consolidaría las reformas. Consideró "probable" que hacia el final de ese período la estructura tributaria se parezca a la del RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones.

En el texto publicado por el diario patagónico no hay referencias a la fuente ni a la metodología de la proyección demográfica.

Qué significan 2 millones de personas en Neuquén y Río Negro

Para dimensionar la estimación, conviene mirar los números del último censo. El relevamiento 2022 registró 710.814 habitantes en Neuquén y 747.697 en Río Negro.

Entre ambas provincias suman 1,46 millones de personas, según los resultados definitivos del Indec.

Sumar 2 millones de personas en tres décadas implica más que duplicar esa población. Significa sostener, en promedio, unas 66.700 llegadas por año. Son alrededor de 183 personas por día, durante 30 años seguidos.

Ese ritmo de crecimiento no tiene antecedentes en la historia reciente de la Patagonia. Ni siquiera en los momentos de mayor expansión petrolera.

Cuántas personas se están mudando hoy a la zona de Vaca Muerta

Los datos actuales muestran una realidad más acotada. Según cifras del Renaper procesadas por la Dirección Provincial de Registros Civiles de Neuquén, en 2025 hubo 21.091 cambios de domicilio hacia esa provincia.

En el primer semestre de 2026 se sumaron 13.147 trámites de radicación.

El ranking de procedencias tiene un detalle clave: Río Negro lidera con 2.160 trámites, seguida por Buenos Aires (1.965) y Mendoza (1.419).

Esa lectura es regional. La porción más grande de quienes se radican en Neuquén llega desde la provincia vecina. No representa población nueva para el corredor que menciona Sturzenegger.

Son movimientos internos dentro de la misma zona de influencia de la cuenca, no una migración masiva desde el resto del país hacia la Patagonia.

Por qué los expertos descartan una mudanza masiva hacia Vaca Muerta

La hipótesis de una migración de esa magnitud ya había recibido objeciones de especialistas. iProfesional consultó a demógrafos y economistas a comienzos de noviembre.

El demógrafo Rafael Rofman descartó un éxodo del conurbano hacia la cordillera con una frase corta: "No va a pasar".

Su argumento es contundente: el petróleo, el gas y la minería son actividades intensivas en capital, que generan pocos empleos en comparación con las grandes industrias de otras épocas.

Andrés López, director del IIEP (UBA-Conicet), sostuvo que "la gente no se mueve tanto como los economistas suponen".

Ricardo Arriazu coincidió: "La gente no se mueve. Tarda mucho en moverse". La evidencia histórica muestra que las migraciones masivas requieren condiciones excepcionales.

Cuántos empleos nuevos generará realmente la industria petrolera

Los números de empleo directo dan otra dimensión del asunto. El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) estimó que la industria necesitará entre 30.000 y 43.000 trabajadores adicionales hacia 2030.

Eso representa cerca de un 60% más que el nivel actual de empleo en el sector.

Son cifras importantes, pero lejos de justificar una migración de 2 millones de personas. Incluso considerando el empleo indirecto y los servicios asociados, la cuenta no cierra.

La Fundación Mediterránea, en un informe del 30 de octubre, fue clara: los grandes proyectos son importantes pero insuficientes para absorber el desempleo del resto de la economía.

Qué dicen las autoridades locales sobre la llegada de población

En el territorio, el mensaje de gobernadores e intendentes es más cauteloso. El gobernador Rolando Figueroa repite una advertencia: "Para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo".

"No nos sobra ningún puesto de trabajo", insiste. Su apuesta está en formar mano de obra local en el Instituto Vaca Muerta.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, fue más directo. A quienes buscan empleo en la cuenca les pidió: "No vengan con sus familias".

Añelo es el epicentro operativo de Vaca Muerta. En esa localidad se radicaron más de 1.400 personas en 2024 y 1.700 en 2025.

El propio Banderet estimó que otro 20% no registró el cambio de domicilio. Son pobladores de hecho, sin trámite formal.

Las escuelas del municipio tienen dificultades para sumar alumnos al ritmo que llegan las familias. El sistema de salud está bajo presión constante. La infraestructura de servicios no crece a la par de la población.