Un estudio sobre los proyectos aprobados revela la baja intensidad laboral del régimen, concentrado principalmente en hidrocarburos y minería.

La implementación de la segunda ronda de negocios del en Buenos Aires Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones se convirtió en la herramienta para el anuncio de la llegada de capitales externos en sectores como la energía, la minería o la industria, pero la revisión de los primeros 27 expedientes aprobados expone una baja intensidad laboral dado que apenas se proyectan dos empleos por cada millón de dólares comprometido.

Según un informe elaborado por la consultora especializada Paspartú, las iniciativas con luz verde suman una inversión mínima de u$s50.385 millones, con un total potencial integrado en el ranking de las 10 mayores inversiones del RIGI (u$s76.174 millones) y un volumen previsto de 133.076 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Esta relación austera responde a la naturaleza de los rubros predominantes, explicó la consultora que dirige el abogado y politólogo Juan José Carbajales. El sector de petróleo y gas concentra el 53% de las aprobaciones, mientras que la minería abarca el 43%. Ambos segmentos exigen inversiones masivas en bienes de capital, pero demandan plantillas técnicas reducidas en su etapa de operación en comparación con las industrias manufactureras o el sector automotriz.

El perfil de los emprendimientos mineros e hidrocarburíferos requiere un desembolso importante en equipamiento pesado, obras logísticas y perforaciones. Salvo en las etapas iniciales de preparación del suelo, montaje de infraestructura y construcción -momentos en los que la contratación temporal experimenta picos significativos-, la fase operativa permanente exige equipos profesionales especializados pero cuantitativamente acotados en proporción al capital volcado en el terreno.

Por el contrario, aquellos proyectos vinculados a la transformación industrial o la siderurgia tienden a multiplicar la tasa de ocupación formal, dado que sus procesos productivos exigen mayor presencia de mano de obra en planta.

Cuántos empleos prevé crear el Gobierno con el RIGI

Según los datos presentados por el Gobierno en la primera ronda de negocios entre grandes compañías operadoras y pymes de servicios, que se realizó en Rosario, el régimen acumula anuncios de inversión por u$s80.000 millones, que permitirían asegurar un flujo de inversiones durante los próximos años. Además, con el ministro de Economía, Luis Caputo, al frente de las estimaciones, se destacó que en la actualidad hay 1.794 proveedores locales contratados por proyectos alcanzados por el RIGI y que el 82% de las compras corresponde a proveedores nacionales.

En cuanto a la generación de empleo que se espera de los proyectos derivados del RIGI, el ministro estimó que las iniciativas podrían generar 250.000 puestos de trabajo formales y bien remunerados. También proyectó exportaciones anuales por casi u$s55.000 millones y sostuvo que el desarrollo de estos emprendimientos contribuirá a fortalecer la disponibilidad de divisas.

El mapa de los capitales aprobados refleja una fuerte presencia internacional, con desembolsos provenientes de países como Brasil, Canadá, Suiza, Inglaterra, Noruega, India, Corea del Sur, Australia, Japón y China. En contraste, la participación directa de Estados Unidos se mantiene marginal.

El volumen financiero norteamericano queda supeditado a la concreción de acuerdos estratégicos como el Corredor Andes-Atlántico, el cual promete canalizar inversiones por cerca de 7.000 millones de dólares en megaproyectos como Argentina LNG, impulsado por YPF en sociedad con Eni y la emiratí XRG.

En lo que respecta a la distribución geográfica, la provincia de Neuquén encabeza la recepción de los desembolsos aprobados con el 33% del total, impulsada por la tracción no convencional de Vaca Muerta. Le siguen San Juan con el 24%, sostenida por los megaproyectos metalíferos, Río Negro con el 11% y Buenos Aires con el 10% de las iniciativas radicadas bajo los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del marco legal.

Los proyectos que aún esperan la aprobación

A esta dinámica en marcha se suma una abultada cartera de 21 proyectos que aún continúan en trámite de evaluación, los cuales acumulan anuncios de inversión por u$s133.221 millones. Dentro de este universo en revisión, la concentración sectorial en el upstream de hidrocarburos se acentúa aún más hasta alcanzar el 86% de las solicitudes, mientras que la minería representa el 13% restante.

En el plano territorial de estas solicitudes en análisis, Neuquén acapara el 62% del interés corporativo —lo que equivale a unos u$s82.000 millones orientados al desarrollo hidrocarburífero—, seguida por Río Negro con el 19% de los expedientes.

Sin embargo, el proceso administrativo atraviesa una coyuntura particular tras la salida sorpresiva de la conducción del ex secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, que marcaba el ritmo del comité evaluador. Esta vacante introduce interrogantes en el sector privado sobre la velocidad de procesamiento de las carpetas y la capacidad operativa del Ministerio de Economía para absorber y auditar semejante volumen de proyectos antes del vencimiento de los plazos normativos.

Aunque la llegada de divisas bajo el RIGI resulta decisiva para robustecer la balanza comercial y consolidar el superávit del sector energético, la métrica del empleo evidencia que los grandes flujos de inversión extractiva no se traducen de forma directa en un volumen masivo de puestos de trabajo directos.

El desafío para la política económica consistirá en encadenar estos enclaves de capital intensivo con proveedores locales e industrias complementarias para maximizar el impacto social de los proyectos en las distintas regiones del país.

Cómo impactará la segunda ronda del RIGI en la provincia de Buenos Aires

La segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo central de conectar el entramado industrial local con las grandes operadoras de los sectores energético y minero.

Este encuentro anunciado por el ministro Caputo busca consolidar la cadena de proveedores nacionales, permitiendo que las pymes y empresas manufactureras del territorio bonaerense exploren oportunidades concretas de participación en los megaproyectos aprobados bajo el paraguas de la normativa federal.

La convocatoria adquiere una relevancia institucional particular debido a la postura adoptada por la administración provincial, que optó por no adherir formalmente al esquema nacional y promover en su lugar su propio régimen de inversiones estratégicas.

A pesar de esa distancia normativa con claro peso político, el potencial industrial y portuario del distrito ejerce un papel clave en el abastecimiento de bienes, servicios y componentes electromecánicos requeridos por los grandes proyectos de la Patagonia y la región cordillerana.

De esta manera, el evento replicará la dinámica de la primera edición realizada en el Litoral. Para los industriales locales, la inserción en estas cadenas de valor representa una vía necesaria para sostener la actividad, mitigar asimetrías macroeconómicas y capitalizar los flujos de capital asociados a los más de u$s75.000 millones aprobados a nivel nacional.