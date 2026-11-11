Directivos de firmas brasileñas se reunieron con el gobernador Figueroa para diseñar a cuatro años la ruta de abastecimiento del gas de Vaca Muerta

La iniciativa es clave para el desarrollo económico de Neuquén y la estrategia energética de Brasil, asegurando suministro y competitividad industrial.

Brasil está decidido a acelerar la integración gasífera con la Argentina, y para eso la compañía estatal brasileña Pré-Sal Petróleo (PPSA) y el consorcio GásBra intensificaron gestiones con el gobernador Rolando Figueroa y las autoridades de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para estructurar el suministro de gas natural desde Vaca Muerta hacia el mercado industrial brasileño a partir de 2031.

La hoja de ruta bilateral contempla un horizonte de maduración estimado entre cuatro y cinco años. Durante ese lapso, los actores públicos y privados deberán coordinar los esquemas contractuales, resolver los requerimientos de infraestructura de transporte y definir los mecanismos de participación indispensables para materializar las exportaciones. Pero sobre todo se debe definir cuál será la infraestructura a construir y cómo se financiará.

El interés central de la comitiva brasileña apunta a explorar oportunidades específicas en la ventana de gas seco de la formación no convencional para abastecer las futuras subastas de suministro de largo plazo destinadas a la industria de ese país.

Desde el Ejecutivo provincial enfatizan que la estrategia apunta a consolidar un vector de desarrollo económico con proyección estructural. "Tenemos que invertir a futuro, porque todo esto que estamos armando es precisamente para que la provincia tenga otro desarrollo a través de los años; debe tener continuidad", subrayó Figueroa al término de las deliberaciones, destacando que los cimientos institucionales ya se encuentran operativos mediante la intervención de la compañía estatal neuquina.

Subastas de largo plazo y el nuevo marco regulatorio en Brasil

El trasfondo técnico y comercial de estas tratativas se vincula con la reestructuración del mercado de gas natural impulsada en el vecino país. El Consejo Nacional de Política Energética brasileño habilitó a PPSA a utilizar volúmenes adquiridos en el exterior para sus subastas de largo plazo.

En su primera licitación de corto plazo, desarrollada recientemente, la demanda superó los volúmenes ofertados y dejó un precio promedio sumamente competitivo para el sector fabril, evidenciando una urgencia estructural por diversificar las fuentes de aprovisionamiento ante la declinación de otros mercados tradicionales.

Por su parte, el ministro de Energía, Gustavo Medele, detalló que el interés brasileño responde a una demanda concreta de los sectores industriales y comerciales que operan en aquel territorio, los cuales buscan previsibilidad frente a la declinación de otras fuentes de abastecimiento.

"Ellos son conscientes de que va a llevar cuatro o cinco años hasta que terminemos de trabajar los acuerdos y cuáles serían los mecanismos de participación. Seguramente hay que conseguir empresas que estén dispuestos a hacer la parte operativa y la construcción", remarcó el funcionario provincial, al tiempo que valoró la decisión del empresariado brasileño de anticiparse a los plazos para estructurar la relación bilateral.

Desafíos de infraestructura: rutas del gasoducto e integración regional

Para viabilizar este flujo transfronterizo, los equipos técnicos evalúan además desafíos logísticos de infraestructura. Entre los proyectos que analizan los actores privados se destaca la traza de un gasoducto dedicado de gran capacidad, estimado en más de 1.600 kilómetros y 40 pulgadas de diámetro, diseñado para unir la planta de cabecera en Tratayén, Neuquén, con la localidad brasileña de Uruguaiana.

Esta megaobra representaría un salto cualitativo en la interconexión sudamericana, permitiendo canalizar grandes volúmenes hacia los centros industriales del sur brasileño. Sin embargo, no es la única traza posible dado que no se descarta un gasoducto que atraviese Paraguay o incluso aprovechar la infraestructura existente a través de Bolivia cuya producción de gas sigue en fuerte declino.

La agenda desarrollada en la Casa de Gobierno incluyó también mesas técnicas de trabajo con equipos de la subsecretaría de Hidrocarburos y GyP, donde participaron el presidente de Pré-Sal Petróleo, Fernando Paroli, el director de Finanzas y Comercialización, Samir Passos Awad, y el asesor jurídico Vinícius Rezende. En representación de GásBra intervinieron el CEO André Lopes Sant´ana, el vicepresidente Luis Buffa y el director de Operaciones, Fernando Olaizola.

Las deliberaciones permitieron avanzar en los ejes centrales de un futuro Memorando de Entendimiento (MdE) suscripto entre GyP y PPSA. Este instrumento jurídico y de cooperación institucional servirá para dotar de previsibilidad regulatoria a los entendimientos preliminares y dar continuidad formal a un vínculo estratégico consolidado a lo largo del último año.

La iniciativa se alinea con la estrategia de PPSA de utilizar volúmenes de gas extranjero para cubrir las subastas de largo plazo orientadas a proyectos industriales que impulsen la competitividad energética en la región, consolidando una nueva era para los hidrocarburos no convencionales de la cuenca neuquina en los mercados internacionales.

El mapa de la integración energética tras las elecciones en Brasil

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva consolida una ventana de estabilidad política de cuatro años que acelera los acuerdos energéticos bilaterales y ratifica el rol estratégico de Vaca Muerta como el principal abastecedor de gas natural para el gigante sudamericano.

Tras el proceso electoral, tanto los analistas del sector como los actores privados coincidieron en que el abastecimiento desde la Cuenca Neuquina trasciende la coyuntura política y responde a una necesidad de urgente búsqueda de Brasil por abaratar sus costos de producción industrial mediante el acceso a insumos competitivos.

Desde la perspectiva de la política interna brasileña, la continuidad de la gestión de Lula le da impulso directo al programa bandera Gás para Empregar, cuyo objetivo central es reducir los costos energéticos fabriles y llevar los precios del insumo a valores de entre 5 y 7 dólares por MMBtu. Para lograr estos márgenes de competitividad en el sur industrial brasileño, la producción excedente de Vaca Muerta es la opción logística y económica más conveniente.

Los modelos elaborados por la Organización Latinoamericana de Energía (OLACDE) prevén que el primer módulo de suministro firme, estimado en 10 millones de metros cúbicos diarios, comenzará a operar entre 2029 y 2030, coincidiendo con la liberación de precios regulados del Plan Gas.Ar a partir de 2029 para el comercio transfronterizo.