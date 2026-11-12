El servicio gastronómico de YPF en su estación Black de Nordelta logró el primer puesto en los premios internacionales Best Foodvenience Store 2026.

La estación de servicio YPF Black Nordelta obtuvo el primer puesto en la edición 2026 de los premios "Best Foodvenience Store in the World". El certamen internacional distinguió al complejo ubicado en el partido bonaerense de Tigre como la mejor tienda de conveniencia con propuesta gastronómica a nivel global, tras imponerse en una competencia que reunió a 24 postulantes provenientes de 10 países.

Tras conocerse el fallo del jurado en Alemania, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, difundió un mensaje institucional en sus redes sociales en el que vinculó el resultado con los objetivos fijados durante la apertura del complejo en mayo. Luego siguieron otras aperturas con el mismo concepto premium.

"Cuando inauguramos esta estación dije que queríamos estar a la altura de las mejores del mundo. Hoy, compitiendo con 24 tiendas de 10 países, un jurado internacional y la industria nos eligieron en el primer lugar", expresó el directivo. En aquel acto inaugural de mayo, Marín había definido el concepto Black como una operación que excede el despacho de combustibles para enfocarse en la calidad integral de atención y servicio.

En su comunicación, el titular de la petrolera extendió el reconocimiento al personal operativo de toda la red de comercialización minorista de la firma. "Quiero felicitar a todos los que hicieron posible que YPF Black Nordelta sea elegida la mejor estación del mundo y a cada persona que trabaja en nuestras estaciones y tiendas FULL, que son la cara de YPF todos los días en cada rincón del país", concluyó Marín.

"YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle. Con este formato elevamos el estándar en la Argentina", señaló Horacio Marín,

En la competencia de 2026, la representación argentina se midió contra operadores internacionales de mercados desarrollados y emergentes. Entre los 24 competidores figuraron cadenas como ADNOC (Emiratos Árabes Unidos), Aral (Alemania), Ampol y APCO (Australia), Circle K y Applegreen (Irlanda), Galp (Portugal), Esso (Luxemburgo), Eurospar (Reino Unido), Astron Energy y Kwikspar (Sudáfrica), además de firmas estadounidenses como Dash In, Spinx, TXB, Chestnut y la propia Rutter's.

Cómo es el certamen Best Foodvenience Store ganado por YPF

El galardón fue anunciado de manera virtual y en el marco de la Convenience Leaders Convention, celebrada en Hamburgo, Alemania. La organización del concurso estuvo a cargo de Insight Research y la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS), con The Moseley Group como socio de conocimiento y Deliverect como patrocinador.

Tras una primera instancia de evaluación técnica que redujo la lista a 12 finalistas, la definición incorporó los votos verificados de referentes de la industria y un jurado internacional. En el historial reciente del certamen, el complejo argentino sucede en el primer lugar a las cadenas Rutters (Estados Unidos), ganadora en 2025, y Applegreen (Irlanda), premiada en 2024.

El reconocimiento recayó sobre un punto de venta que inauguró el segmento de mayor categoría dentro de la red comercial de la compañía. Presentada en mayo de 2026, la boca de expendio de Nordelta fue la primera estación de servicio bajo el formato YPF Black en el país, un proyecto que demandó un año y medio de desarrollo previo a su apertura.

Según los indicadores operativos presentados por la empresa ante el jurado del certamen, la implementación de este esquema comercial generó un incremento interanual del 21% en el margen bruto de la tienda.

La propuesta gastronómica y los números que le dieron el premio a YPF

En el desglose por categorías de consumo, la venta de unidades de hamburguesas de autor registró una suba del 60% interanual, mientras que los productos de panadería crecieron un 96% en el mismo período. Asimismo, el indicador de satisfacción y recomendación de clientes (Net Promoter Score) escaló 15 puntos hasta ubicarse en 81.

La propuesta gastronómica que fundamentó el premio incluye una línea de hamburguesas desarrollada junto al chef argentino Mauro Colagreco, panadería de estilo francés, platos frescos preparados en el momento, opciones saludables y creaciones exclusivas de Brownie Planet.

En el segmento de cafetería, la tienda opera con máquinas semiautomáticas italianas y ofrece dos variedades de café de especialidad de origen único —provenientes de Brasil y Colombia— que se comercializan de manera exclusiva dentro de la red YPF, además de batidos y cafés proteicos.

El diseño operativo del espacio segmenta la oferta según cuatro momentos de consumo diarios: desayuno, almuerzo, tarde y noche. El equipamiento tecnológico incorpora tótems de autogestión asistidos por inteligencia artificial para recomendar combinaciones de comidas y bebidas, áreas de trabajo, una estación de bienestar y el servicio YPF Pit Stop en la playa de carga para realizar revisiones técnicas rápidas de vehículos con asistencia especializada en cada isla.

El negocio non-fuel y la arquitectura operativa

El desarrollo de YPF Black en Nordelta responde a la estrategia de la compañía de potenciar los ingresos no vinculados al despacho de combustibles (non-fuel) dentro de su red minorista. Bajo este esquema, la tienda de conveniencia deja de funcionar como un anexo secundario de la playa de carga para operar como un destino gastronómico y de servicios autónomo, diseñado para capturar tráfico urbano durante toda la jornada.

La distribución arquitectónica del salón fue planificada para adaptar la oferta comercial y la ambientación según las franjas horarias. El sistema operativo reconfigura la propuesta gastronómica en cuatro turnos diferenciados, permitiendo que un mismo espacio físico funcione como cafetería de especialidad y panadería por la mañana, y se transforme en un restaurante de despacho rápido con menú elaborado para el almuerzo y la cena.

En el plano tecnológico, la integración digital cumple un rol central en la velocidad de atención y en el incremento del ticket promedio. Los tótems de autogestión equipados con algoritmos de inteligencia artificial analizan la composición del pedido en tiempo real y sugieren maridajes o complementos específicos, optimizando los tiempos de espera en caja y agilizando el flujo de despacho en la cocina.

La operación se completa con la sinergia entre el salón comercial y la playa de combustibles a través de servicios de valor agregado. Mientras los usuarios utilizan los espacios de coworking o la estación de bienestar dentro de la tienda, el sistema YPF Pit Stop permite ejecutar diagnósticos preventivos del vehículo directamente en la isla de carga, integrando el mantenimiento liviano del automotor a la experiencia de consumo gastronómico.