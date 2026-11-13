La petrolera completó la puja para el que será el gasoducto más grande del país. El ganador se anunciará la semana próxima tras evaluar las ofertas.

YPF completó la licitación internacional para la provisión de los caños destinados al gasoducto más grande de red de ductos del país, una obra que será clave para el desarrollo del proyecto exportador Argentina LNG. La compulsa también contempla la provisión de caños de menor diámetro para un poliducto que alimentará una planta exportador de líquidos del gas natural o NGLs.

El proceso se llevó a cabo en las últimas horas bajo la modalidad de subasta inversa, aunque la adjudicación definitiva de los contratos recién se conocerá la semana próxima, una vez que los equipos técnicos y financieros finalicen la auditoría y el análisis detallado de las propuestas presentadas por los oferentes que participaron de la compulsa.

La operación resalta tanto por la magnitud de la inversión como por la metodología utilizada para adjudicar los insumos críticos. La compra de tuberías representa un desembolso estimado en torno a los u$s2.000 millones y constituye uno de los eslabones más sensibles dentro de la estructura de costos del consorcio integrado por la petrolera de mayoría estatal junto a sus socios internacionales, la italiana Eni y XRG que presentaron la obra al RIGI por unos u$s51 millones de inversión comprometidos.

Tras el cierre de las ofertas en la sala de puja, la compañía ingresó en una etapa de revisión documental y validación final antes de oficializar qué fabricantes abastecerán el acero para el tendido troncal, se explicó desde la compañía que encabeza los procesos de licitación en nombre del consorcio.

Entre las empresas que se manifestaron interesadas en participar de la licitación se contaban desde el histórico proveedor nacional que es Tenaris (del Grupo Techint), considerada la única en capacidad técnica del país que podría proveer caños de esa magnitud, y la india Welspun que viene de ganar la licitación por los ductos del gasoducto San Matías Pipeline para el proyecto Southern Energy. También estaban en condiciones de participar empresas como JFE Steel (Japón), US Steel (Estados Unidos), Vallourec (Francia), de acuerdo a las fuentes consultadas.

Cómo funciona la subasta inversa que aplicó YPF

Para esta contratación, YPF volvió a aplicar un modelo que ya implementó en otros tramos de contratación y deja de lado los esquemas tradicionales de licitación en sobre cerrado —habitualmente cuestionados por habilitar instancias posteriores de renegociación o márgenes ocultos— y adoptó un modelo denominado subasta japonesa inversa modificada.

A diferencia de las subastas convencionales donde los compradores pujan al alza, en este mecanismo son los proveedores quienes compiten reduciendo sus precios en tiempo real, lo que permite descubrir el valor más eficiente del mercado y comprimir los costos de capital del proyecto.

La modalidad del proceso exigió un filtro previo antes de habilitar el ingreso a la compulsa electrónica. Todos los participantes, entre los que se incluyeron fabricantes líderes a nivel global y proveedores regionales de primer nivel, debieron superar de manera anticipada las auditorías técnicas, legales, financieras y de cumplimiento normativo.

Además, cada empresa tuvo que declarar por adelantado el contrato preliminar de provisión, dejando resueltas todas las cláusulas operativas, los plazos de entrega y las garantías de calidad antes de discutir el precio final.

Con las condiciones técnicas ya igualadas y validadas, la definición se redujo exclusivamente a la variable económica. Durante la jornada de licitación, mediante una plataforma digital se fijó un precio de partida y comenzó a descender de forma automática y escalonada en rondas sucesivas.

En cada escalón a la baja, los oferentes debieron confirmar en simultáneo si mantenían su permanencia en la carrera o si abandonaban la puja. Para blindar la transparencia de la operación y evitar cualquier tipo de filtración, coordinación entre competidores o presión externa, todo el procedimiento se ejecutó bajo protocolos de aislamiento, sin acceso a teléfonos celulares y bajo la fiscalización de escribanos públicos y ejecutivos de las firmas socias.

Radiografía del gasoducto gigante y el alcance de Argentina LNG

La provisión de los caños que se adjudicarán la semana próxima darán forma a una obra de infraestructura considerada sin precedentes en el país, diseñada para conectar los recursos de gas no convencional de Vaca Muerta —con cabecera en la zona neuquina de Meseta Buena Esperanza— y la costa atlántica de la provincia de Río Negro, a la altura de Sierra Grande.

El trazado contempla la construcción de un sistema de 527 kilómetros de extensión con tramos de hasta 48 pulgadas, un diámetro inédito en la Argentina para el tendido de un gasoducto, y con pocos casos en el mundo de esa magnitud, según confiaron los ingenieros vinculados a la obra.

De acuerdo al nivel de las ofertas económicas, se contemplaba dividir la obra en distintos tramos y adjudicar a distintos oferentes para agilizar la entrega de los caños y asegurar los plazos que se desean cumplir para abastecer a las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG, por sus siglas en inglés) que se instalarán en el Golfo San Matías no antes de 2029.

En conjunto, estas plantas tendrán una capacidad de procesamiento estimada en hasta 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de Gas Natural Licuado (GNL), aunque se trabajaba para poder anunciar un tercer módulo que llevaría esa capacidad a unos 18 MTPA, con la posible incorporación de un cuarto socio.

El avance en la compra de los ductos funciona como antesala directa de la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto, prevista para el 30 de noviembre en Buenos Aires. De acuerdo con las proyecciones del consorcio, el desarrollo integral de Argentina LNG demandará inversiones acumuladas cercanas a los u$s51.000 millones a lo largo de su ejecución.