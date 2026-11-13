Puma relanza su App con MODO con descuentos para cargar combustible

La petrolera relanzó Puma Pris con digitalización, pago por MODO y alianzas bancarias para amortiguar el gasto en nafta. ¿Asoma una futura billetera?

Puma Energy, la red local de estaciones de servicio del gigante Trafigura, renovó su app Puma Pris con un diseño más intuitivo, registro facial y pagos por MODO, ofreciendo descuentos de hasta 20% y vouchers diarios para ganar terreno en un mercado muy competitivo.

La nueva versión de la herramienta introduce mejoras sustanciales en su interfaz y accesibilidad desde el primer contacto, permitiendo un registro inicial mucho más rápido y ágil. Entre las características más destacadas se encuentran la incorporación de la tecnología de reconocimiento facial y un soporte online directo a través de WhatsApp, pensado para resolver cualquier inconveniente de manera inmediata y sin fricciones para los automovilistas.

A estos cambios se le suma un agresivo esquema de beneficios económicos que incluye premios instantáneos y promociones personalizadas para cada tipo de cliente. Desde la compañía remarcan que el objetivo principal es responder a las demandas del mercado ofreciendo vías directas para el ahorro cotidiano en combustibles, un rubro clave dentro de los gastos fijos mensuales de cualquier usuario particular o del transporte.

El crecimiento de la aplicación actualmente supera los 2,5 millones de usuarios en toda la región —con presencia en países como Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico—, de los cuales 800.000 corresponden exclusivamente al mercado argentino, consolidando una comunidad digital en expansión para el cuarto jugador del segmento de venta minorista de combustibles.

Como complemento indispensable de la app, la marca mantiene una amplia cartera de alianzas estratégicas con entidades financieras y billeteras virtuales. Destacan especialmente beneficios muy valorados como el 10% de descuento todos los miércoles para cualquier tipo de combustible -incluyendo la nafta Súper con Cleantec-, además de vouchers diarios de hasta $30.000 y topes de reintegro semanales con bancos como el Nación, Comafi, Patagonia, tarjetas VISA AL2 y plataformas como Mercado Pago y MODO.

Promociones y facilidades financieras para el automovilista

En el centro de esta renovación tecnológica aparece un movimiento clave que es la integración directa con MODO como medio de pago dentro de la plataforma. Este paso abre la puerta a un interrogante ineludible en el sector sobre si la petrolera ensaya los primeros movimientos para emular la jugada de YPF y construir su propia billetera digital.

Dentro de los beneficios semanales más destacados que ofrece la red se encuentran las promociones con el Banco Nación, donde los viernes se puede acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas Visa y Mastercard a través de MODO, con un tope de $10.000 por cliente en estaciones adheridas.

En la misma línea, el Banco Comafi ofrece los viernes descuentos que varían entre el 10% y el 20% abonando exclusivamente con MODO y tarjetas del banco, con esquemas diferenciados que van desde los $5.000 semanales para la cartera general hasta los $10.000 para clientes de cartera Único Black.

Por su parte, Mercado Pago forma parte del esquema con un 10% de reintegro los viernes con tope de $5.000, sumando además un beneficio especial para nuevos usuarios los sábados y domingos en la primera compra realizada a través de la app Puma Pris abonando con dinero en cuenta.

Las alternativas de ahorro también contemplan opciones vigentes todos los días, como el beneficio de la tarjeta de crédito VISA AL2, que ofrece descuentos de entre el 5% y el 10% en productos seleccionados como nafta Súper, Premium, Diésel e Ion Diésel hasta finales de diciembre.

Finalmente, el Banco Patagonia completa este abanico de promociones otorgando un 20% de descuento los días jueves con tarjetas de débito y crédito Visa, con un tope de $7.500 por cliente para aquellos que forman parte del segmento Plus Plan Sueldo.

La apuesta fuerte por la infraestructura y las mega estaciones de servicio

En paralelo a la digitalización de sus servicios, la compañía petrolera avanza firmemente en el desarrollo de una infraestructura de vanguardia a lo largo del país, apostando por el concepto de las "súper estaciones" para revolucionar la experiencia de viaje en las rutas argentinas.

Un claro ejemplo de esta estrategia es la inauguración de su complejo más grande de la red nacional, emplazado estratégicamente sobre la ruta 36 en la localidad cordobesa de Santa Elena, un proyecto impulsado junto a la Cooperativa Agrícola de Elena que ocupa una superficie total de 3,5 hectáreas.

Este imponente predio fue diseñado para cubrir de manera integral las necesidades tanto de vehículos livianos como del transporte pesado, disponiendo de una playa de carga con múltiples islas de combustibles líquidos, surtidores de alto caudal y opciones específicas de GNC adaptadas para flotas de gran porte.

Más allá del despacho de combustible, el diferencial de esta mega estación radica en su reconversión como un verdadero centro multiservicios, incorporando áreas de coworking con conectividad de alta velocidad y una propuesta gastronómica de primer nivel que incluye marcas de peso como la hamburguesería Dean & Dennys.

Para garantizar la funcionalidad de semejante estructura, la obra demandó una ingeniería civil de gran escala, utilizando miles de metros cuadrados de cemento alisado y adoquines que aseguran un óptimo ordenamiento y circulación interna del tránsito pesado y particular en la zona.

Con estas iniciativas combinadas —que van desde la optimización tecnológica de la app Puma Pris hasta la creación de paradores con servicios corporativos y gastronómicos—, la compañía busca afianzar su posición competitiva en el mercado local y redefinir el estándar de atención en las rutas argentinas.