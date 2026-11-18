El fondo del cofundador de PayPal y Palantir elevó 59% su posición en la petrolera de Galuccio, igualando en valor a su participación en Amazon.

El inversor apuesta a que la energía es clave para la inteligencia artificial.

Peter Thiel aumentó su inversión en Vista Energy. Ahora su posición en Vaca Muerta iguala a la de Amazon.

El magnate tecnológico Peter Thiel compró casi 700.000 nuevas acciones de Vista Energy, la petrolera fundada y liderada por Miguel Galuccio, y redobló su apuesta por el desarrollo de hidrocarburos no convencional de Vaca Muerta.

Con esta agresiva expansión de capital, el inversor de Silicon Valley llevó su tenencia total en la compañía petrolera a 1.886.835 papeles (ADR), una posición valuada en casi u$s123,3 millones que pasó a igualar en peso financiero a su histórica participación en Amazon.

Así se confirmó a través de la presentación del formulario 13F ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, el registro trimestral obligatorio mediante el cual los grandes administradores de fondos de Wall Street detallan sus tenencias bursátiles.

El documento presentado por Thiel Macro LLC reflejó un incremento del 58,59% en la cantidad de títulos de la operadora con foco en Vaca Muerta respecto del trimestre previo, consolidando un movimiento ejecutado entre julio y septiembre que recién ahora tomó estado público tras cumplirse los plazos regulatorios de divulgación.

Al mantenerse sin modificaciones la cantidad de acciones que el fondo posee en Amazon -495.000 títulos, también valuados en torno a los 123,3 millones de dólares-, la apuesta energética igualó al gigante del comercio electrónico y la nube en relevancia dentro del portafolio.

Ambas compañías pasaron a representar, cada una por separado, el 26,8% de la cartera declarada por el fondo del empresario estadounidense, quedando únicamente por detrás de un fondo cotizado de semiconductores (SOXX), que concentra la mayor porción de sus activos.

La tesis detrás del desembarco en Vaca Muerta

La decisión de ampliar su participación en la principal exportadora privada de petróleo de la Argentina responde a una tesis de inversión que Thiel viene profundizando en los últimos meses, basada en el estrecho vínculo entre la infraestructura energética tradicional y la expansión acelerada de la inteligencia artificial.

Mientras el mercado financiero suele concentrarse exclusivamente en los desarrolladores de software y fabricantes de procesadores, el cofundador de PayPal sostiene que el verdadero cuello de botella del sector tecnológico radica en la disponibilidad de energía abundante y competitiva para abastecer los gigantescos centros de datos.

En ese tablero global, la formación neuquina ofrece una combinación estratégica de escala geológica, productividad por pozo y costos de extracción altamente competitivos. Vista Energy capitalizó ese escenario mediante un sostenido crecimiento, apoyado tanto en el desarrollo de sus bloques principales como en la integración de los activos adquiridos a Petronas, lo que le permitió superar los 156.000 barriles equivalentes diarios y destinar más del 70% de su crudo a los mercados externos.

A esto se suma su participación clave en proyectos de evacuación como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), indispensable para multiplicar los saldos exportables desde la cuenca hacia el Atlántico.

Paralelamente, el reporte trimestral exhibió una marcada reconfiguración sectorial dentro de la cartera de Thiel Macro LLC. Mientras el fondo desarmó posiciones en compañías de servicios eléctricos tradicionales de Estados Unidos y recortó su exposición en empresas como Tesla, optó por reforzar su anclaje en la producción primaria de hidrocarburos no convencionales en la Argentina, apostando por compañías con flujo de caja en dólares y fuerte capacidad de expansión exportadora.

La primera inversión de u$s76 millones y el repudio en Palermo Chico

El desembarco inicial del fondo de Peter Thiel en la Argentina ya había encendido el debate político y financiero pocas semanas antes, cuando los reportes anteriores confirmaron la adquisición de una participación cercana al 1% de la petrolera.

Aquella inyección inicial de u$s76 millones expuso públicamente la sintonía del magnate con el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional, luego de ser recibido en la Casa Rosada por Javier Milei para dialogar sobre reformas estructurales, política tributaria, seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica a largo plazo.

La magnitud de la operación corporativa y el perfil de las empresas creadas por Thiel -especialmente Palantir Technologies, reconocida globalmente por sus contratos de procesamiento masivo de datos con agencias de defensa e inteligencia de Estados Unidos- provocaron una singular resistencia callejera en Buenos Aires.

Durante un feriado, un grupo de manifestantes caracterizados como el mago Gandalf de El señor de los anillos -en alusión directa a las recurrentes referencias literarias de J. R. R. Tolkien que el empresario utiliza para bautizar a sus vehículos financieros, como Valar Ventures y Mithril Capital- se autoconvocó en las esquinas de Palermo Chico para repudiar la presencia del inversor en el país.

La intervención urbana combinó pancartas con la célebre frase "You shall not pass" y cánticos críticos que cuestionaban el negocio global de la vigilancia digital y el desembarco de capitales extranjeros en recursos estratégicos de la Argentina. La escena generó una fuerte repercusión en redes sociales al cruzar la cultura pop y la literatura fantástica con las tensiones propias de la agenda energética local.