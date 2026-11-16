Un informe comparó los balances de las tres petroleras: YPF lideró en escala, Vista en rentabilidad y Pampa duplicó su resultado

El negocio de exploración y producción de hidrocarburos, conocido como upstream en la jerga petrolera, generó para YPF, Vista Energy y Pampa Energía un resultado operativo antes de amortizaciones (EBITDA) de u$s7.001 millones en los primeros nueve meses de 2026, lo que representó un salto del 72% interanual apalancado en el desarrollo de Vaca Muerta.

El desempeño combinado de las tres principales cotizantes del sector energético en la Argentina reflejó una marcada diferenciación de estrategias, de acuerdo al informe de RICSA ALyC. Por un lado, la petrolera YPF sostuvo la mayor escala productiva y financiera, Vista encabezó los indicadores de rentabilidad y eficiencia por barril, y Pampa Energía aceleró su expansión petrolera tras duplicar su resultado operativo respecto del año previo.

Los datos surgen de un análisis comparativo elaborado por la sociedad de bolsa sobre los balances del tercer trimestre y el acumulado de nueve meses de 2026. En ese período, las tres compañías acumularon ingresos en el segmento upstream por u$s11.616 millones y destinaron inversiones de capital (CAPEX) por u$s4.731 millones, una cifra 10% superior a la registrada en igual lapso de 2025.

Esa mejora financiera respondió tanto a la expansión de la oferta no convencional como a un contexto de cotizaciones externas que acompañó la rentabilidad de los barriles exportados y comercializados en el mercado local, en un escenario donde el crecimiento de la extracción permitió amortizar costos fijos y capturar mayores márgenes operativos.

El fuerte de cada compañía lleva a resultados inéditos

Al desagregar los números por compañía, YPF consolidó su liderazgo en volumen e ingresos. Entre enero y septiembre, la petrolera bajo control estatal facturó u$s7.298 millones en su unidad de upstream y obtuvo un EBITDA de u$s4.449 millones, con un avance interanual del 70%.

Su producción total promedió los 533.800 barriles equivalentes de petróleo por día (kboe/d). Si bien ese volumen mostró una leve retracción del 1,2% interanual por la declinación y salida de campos maduros convencionales, el componente no convencional (shale) pasó de representar el 63% al 78% de su oferta total. En el tercer trimestre, la producción de shale oil de YPF alcanzó un récord de 224.000 barriles diarios, un 32% más que un año atrás.

Vista Energy, por su parte, exhibió los mejores indicadores de margen y crecimiento relativo. La firma liderada por Miguel Galuccio registró ingresos por u$s3.395 millones y un EBITDA de u$s2.098 millones en nueve meses, lo que implicó un incremento del 82% interanual.

"Vista lidera en rentabilidad: mejor margen EBITDA upstream (61,8% vs. 61,0% de YPF), mayor EBITDA por barril (u$s50,1/boe) y mayor crecimiento de producción (+41,2% i.a.)", destacó el reporte de RICSA ALyC. La compañía promedió una extracción de 153.300 barriles equivalentes diarios en los nueve meses y marcó un récord trimestral de 169.000 barriles diarios entre julio y septiembre, impulsada por la perforación orgánica, el bloque La Amarga Chica y la integración de los activos adquiridos a Equinor en Bandurria Sur y Bajo del Toro.

En el caso de Pampa Energía, el segmento de petróleo y gas acumuló ingresos por u$s923 millones en los primeros nueve meses del año, con un alza del 40% interanual, mientras que su EBITDA creció 53% hasta ubicarse en u$s455 millones.

La compañía casi duplicó su resultado operativo en el área al pasar de u$s95 millones a u$s185 millones. Aunque el 78,8% de su matriz productiva continúa concentrada en el gas natural, el crudo no convencional del bloque Rincón de Aranda funcionó como principal catalizador: la empresa destinó allí el 76% de su CAPEX del tercer trimestre y alcanzó un récord mensual superior a los 26.000 barriles diarios en septiembre tras poner en marcha una segunda planta de tratamiento.

Costos de extracción, inversiones y proyección en Wall Street

La comparación de costos operativos evidenció las distintas etapas de madurez de cada cartera. Vista mantuvo el costo de extracción más bajo del panel, con un promedio estimado de u$s 4,5 por barril equivalente.

YPF logró la mayor reducción interanual al bajar su costo subyacente un 31%, desde u$s 12,1 hasta u$s 8,4 por barril, gracias al mayor peso del shale y el retiro de áreas convencionales de alto costo. Pampa Energía, en tanto, registró un costo de u$s 7,4 por barril en los nueve meses, con una suba puntual a u$s 8,3 en el tercer trimestre asociada al despliegue de infraestructura en Rincón de Aranda.

El informe advirtió que durante el tercer trimestre se observó una moderación en el ritmo de desembolsos respecto del segundo trimestre, con bajas del 13% en el CAPEX de YPF, del 8% en Pampa y del 2% en Vista. Pese a esa pausa coyuntural, el documento concluyó que "el récord de Vista y el shale oil de YPF confirman a Vaca Muerta como el principal motor del sector energético argentino".

En el plano financiero, el análisis técnico incluido en el trabajo proyectó un sesgo alcista de mediano plazo para los certificados de depósito estadounidense (ADR) de las tres firmas en Wall Street. Tras los retrocesos registrados desde sus máximos previos, la consultora fijó precios objetivo base de u$s 48 para YPF, de u$s 67 para Vista y de u$s 85 para Pampa Energía, con potenciales de suba de entre 20% y 32% respecto de sus cotizaciones de referencia.