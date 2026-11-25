La ministra Ximena Rincón convocó a empresarios y funcionarios de la Argentina a una cumbre el 18 de diciembre para destrabar envíos al exterior.

El gobierno de Chile impulsa un esquema de cooperación binacional para utilizar su infraestructura portuaria como vía de salida hacia los mercados del Océano Pacífico para el gas y el petróleo producidos en Vaca Muerta, como una alternativa de evacuación hacia los mercados de mayor crecimiento de demanda como los del sudeste asiático.

La iniciativa apunta a complementar los recursos de la cuenca neuquina con la red logística trasandina y contempla una cumbre clave el próximo 18 de diciembre, en territorio chileno, con la participación de empresarios del sector energético y funcionarios de ambos países. La idea viene madurando desde el año pasado pero mo habia dado pasos significativos hasta el momento.

La propuesta fue detallada por la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, en una entrevista concedida a Bloomberg Línea durante el evento Bravo del Council of the Americas, realizado en Miami. En ese marco, la funcionaria confirmó que el encuentro de diciembre contará con la presencia de la secretaria de Energía, María Tettamanti, además de delegaciones oficiales y privadas de Perú y Bolivia, con el objetivo de consolidar un corredor energético regional.

Según explicó Rincón, el intercambio binacional se estructura sobre tres ejes principales de complementariedad económica. El primero consiste en habilitar los puertos chilenos sobre el Pacífico para facilitar la exportación de gas natural licuado y petróleo crudo provenientes de la Argentina hacia los mercados asiáticos.

El segundo eje busca aprovechar la disponibilidad de energía renovable y recursos hídricos en Chile para abastecer el desarrollo de proyectos mineros ubicados del lado argentino, en el marco de los treinta años del tratado de integración minera entre ambas naciones.

Cómo es el envío de gas y petróleo desde Vaca Muerta hacia Chile

El tercer pilar del acuerdo está vinculado al suministro de gas natural desde la Argentina para cubrir la demanda industrial y fortalecer la seguridad energética chilena. Actualmente ya rigen contratos privados de compraventa de fluido entre compañías de ambos países y, de acuerdo con la visión de las autoridades trasandinas, la capacidad de los gasoductos existentes admite ampliaciones para escalar los volúmenes comercializados.

En paralelo, la petrolera estatal chilena ENAP mantiene acuerdos de abastecimiento de largo plazo para la compra de crudo argentino, aunque si bien son para consumo interno del país vecino, acredita la dinámica vigente del intercambio comercial.

La urgencia por abrir nuevas rutas comerciales responde a un cuello de botella en la infraestructura de transporte frente al ritmo de crecimiento de la formación no convencional. Durante septiembre, Vaca Muerta alcanzó una producción aproximada de 86 millones de metros cúbicos diarios de gas, volumen que representa cerca del 60% del total nacional.

Sin embargo, las restricciones en los ductos limitan las ventas externas a apenas entre el 5% y el 6% de esa extracción, mientras las proyecciones del sector estiman que la producción argentina podría trepar hasta los 213 millones de metros cúbicos diarios hacia 2030.

Los números oficiales del comercio exterior reflejan el peso que ya tiene el mercado trasandino para la cuenca neuquina. Entre enero y agosto de este año, las exportaciones argentinas de gas natural sumaron 464 millones de dólares y casi el 93% tuvo como destino a Chile, mientras que Uruguay y Brasil absorbieron el resto de los envíos.

Cuánto petróleo exporta Vaca Muerta y qué es el proyecto Janus

En el segmento petrolero, las ventas externas de crudo totalizaron u$s7.753 millones durante los primeros nueve meses del año, con un incremento interanual del 58,6% —impulsado por una producción nacional que en agosto llegó a los 943.000 barriles diarios, con un aporte del 72% desde Vaca Muerta—, posicionándose además como el principal producto de exportación del país.

El debate sobre el aprovechamiento de los puertos del Pacífico y el refuerzo de los ductos hacia Chile venía tomando impulso en la agenda energética de los últimos meses a través de iniciativas tanto privadas como institucionales.

Entre los antecedentes más relevantes figura el proyecto Janus, presentado en marzo por Compañía General de Combustibles (CGC), que plantea exportar gas natural licuado hacia Asia mediante un esquema de transporte transfronterizo conectado con terminales portuarias chilenas.

A esto se sumaron en noviembre las adjudicaciones de capacidad de transporte firme realizadas por GasAndes, que aseguró contratos por hasta 35 años —los más extensos de su historia— para consolidar el envío de gas desde la Cuenca Neuquina hacia el país vecino.

En el plano institucional, la articulación logística ya registró instancias previas durante el año, como el encuentro binacional encabezado en agosto en Concepción entre autoridades de Neuquén y representantes de la región chilena del Biobío para evaluar corredores portuarios y pasos fronterizos, además de los planteos realizados en julio durante el Vaca Muerta Energy Summit Chile.

De cara a la cumbre del 18 de diciembre, Rincón destacó la sintonía política entre las administraciones de Javier Milei y José Antonio Kast para capitalizar estas sinergias, aunque advirtió que espera que las recientes tensiones diplomáticas por el tránsito del buque chileno Danstar hacia las Islas Malvinas no interfieran en el avance del acuerdo energético.

```