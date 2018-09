Apoyo financiero El FMI respalda el Presupuesto 2019 y se habla de una nueva cumbre entre Macri y Lagarde

Mientras la ley de leyes se debate en el Congreso, el Fondo se manifestó sobre el tema. Se especula con una cumbre Macri-Lagarde en Nueva York el lunes

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que se lograron "importantes progresos" en la negociación con la Argentina para "fortalecer" el programa crediticio destinado al país, pero aún no hay fecha para un anuncio de entendimiento.

Así lo afirmó Gerry Rice, vocero del organismo multilateral de crédito, en una rueda de prensa regular en la sede del organismo en Washington.

Funcionarios del Fondo y de la gestión de Mauricio Macri vienen negociando desde hace dos semanas para arribar a un nuevo acuerdo de crédito, tras el préstamo de 50.000 millones de dólares cerrado el 20 de junio pasado.

"Lo que puedo decirles es que se han conseguido importantes avances hacia los planes de fortalecimiento de las políticas económicas de Argentina apoyados por el acuerdo stand by del FMI", dijo Rice.

En ese sentido, agregó que los funcionarios del FMI y del Gobierno de Macri están "trabajando muy duro para concluir estas conversaciones a nivel de equipos pronto" y pasar a la instancia de análisis del directorio del Fondo.

"Reitero que aún no tenemos una fecha precisa", dijo el vocero del organismo al ser consultado sobre cuándo podría el FMI dar a conocer el nuevo entendimiento con la gestión Macri, pero aclaró: "Somos conscientes de la urgencia".

El director del Departamento de Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el economista jefe del FMI para la Argentina, Roberto Cardarelli, llevaron adelante negociaciones en los últimos días en Buenos Aires con autoridades argentinas.

El funcionario internacional también destacó la presentación del proyecto de Presupuesto 2019 ante el Congreso y señaló que el texto "cuida el gasto en la protección social y se amplía el gastos en los niños".

"Creemos que (el Presupuesto 2019) es una parte fundamental del plan de las autoridades para fortalecer la economía Argentina y dar confianza", dijo el vocero del FMI sobre el proyecto que prevé equilibrio fiscal primario por primera vez en una década.

¿Cumbre Macri-Lagarde?

El presidente Mauricio Macri podría encontrarse el lunes próximo en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Así lo aseguró un vocero del FMI, publicó Infobae.

El Presidente estará en la ciudad estadounidense el lunes y martes de la semana que viene y coincidirá allí con la titular del FMI.

Si bien no hay una reunión pactada, es probable que se encuentren de manera informal, afirmó el vocero principal del FMI, Gerry Rice.

"No descarto que se reúnan, quizá no formalmente, pero no sería una sorpresa por más que no está previsto", señaló el funcionario del Fondo.

En momentos en que crece la expectativa en torno a un nuevo acuerdo con Fondo por el pedido argentino de anticipar los desembolsos del primer programa rubricado con el organismo internacional, un encuentro cara a cara entre Lagarde y Macri o una reunión con el ministro Nicolás Dujovne, quien también estará el lunes en Nueva York, enviaría una señal muy clara del rumbo de las negociaciones, que al comienzo parecieron estancadas.

No hubo sin embargo precisiones al respecto.

El vocero del FMI no aclaró cuándo se reunirá el board para analizar los cambios al acuerdo firmado en junio y tampoco ofreció detalles de la negociación que llevan adelante los equipos de Dujovne y Luis Caputo con los técnicos del Fondo, que según informó el propio organismo días atrás registra "avances importantes".

El Gobierno está ansioso por poder comunicar a los mercados la firma del nuevo acuerdo.