Cambio en el Gobierno Se despeja el camino para el acuerdo con el FMI: Macri se reúne con Lagarde

Antes de su discurso ante las Naciones Unidas, el mandatario se reunirá con la directora del organismo para ultimar la renegociación del programa

La cena del lunes donde Mauricio Macri fue galardonado con el Global Citizen Award no fue la última ocasión en la que el presidente argentino se verá cara a cara con Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional.

En efecto, el mandatario mantendrá un encuentro este martes con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, con el objetivo de ultimar los detalles de la renegociación de programa de asistencia.

Se entiende que esta "mini cumbre" permitirá concretar mayores desembolsos del organismo multilateral de crédito que ampliará el acuerdo "stand by" por u$s50.000 millones que el Gobierno solicitó al FMI en mayo pasado.

La reunión se desarrollará a las 15.30 hora de Nueva York (16.30 de la Argentina), antes de que el Presidente lea su discurso en la apertura del 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Todo hace pensar que el acuerdo finalmente será sellado, tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien señaló ante los periodistas que era "inminente" que se concrete el nuevo programa.

Luego de su participación en el evento de la ONU, Macri tendrá una reunión con inversores y luego de concluida la agenda de actividades oficiales está previsto un encuentro con la prensa argentina.

La salida de Caputo

De manera sorpresiva, Caputo renunció este martes a la presidencia del Banco Central y generó una nueva crisis en el gobierno de Mauricio Macri.

Su dimisión llega cuando el Presidente se encuentra en los Estados Unidos negociando con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo que le garantice a la gestión de Cambiemos poder cumplir con el programa de financiamiento en 2019. Hace semanas que los funcionarios del Gobierno y los técnicos del FMI discuten la posibilidad de un adelanto para la Argentina.

Según trascendió, serían entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones a cambio de que las cuentas fiscales tengan déficit cero.

En un escueto comunicado, la entidad monetaria explicó que Caputo se va del cargo por "motivos personales" y asegura que lo hace "con la convicción de que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional reestablecerá la confianza acerca de la situación fiscal, financiera, monetaria y cambiaria".

"Caputo le ha expresado al Presidente Macri todo su agradecimiento por la confianza depositada en él para ocupar diferentes cargos desde el comienzo de su gobierno; primero como Secretario de Finanzas, luego como Ministro de Finanzas y como Presidente del Banco Central de la República Argentina durante este último tiempo", cierra el texto oficial.

Según confirmó minutos más tarde la Casa Rosada, lo reemplazará Guido Sandleris. Se trata quien fue, hasta hoy, el segundo de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda.

"El economista Guido Sandleris será el nuevo presidente del Banco Central, en reemplazo de Luis Caputo, quien hoy presentó su renuncia. Como vicepresidente de la entidad monetaria continuará Gustavo Enrique Cañonero", informó Presidencia.

Quién es el nuevo titular del Banco Central

Sandleris recibió su Doctorado en Economía de Columbia University en 2005, su Maestría, también en Economía, de la London School of Economics y su Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires.

Desde 2007 es Profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, donde entre 2007 y 2015 dirigió el Centro de Investigación en Finanzas y fue Decano de la Escuela de Negocios entre 2014 y 2015.

Previamente, fue Profesor en Johns Hopkins University y profesor visitante en la London School of Economics y la Universidad de Los Andes.

Fue investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, el Banco Central de Chile, la PUC-Rio de Janeiro, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Desde mediados de este año es Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

En 2016 se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y en 2017 se sumó al gobierno nacional como Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.

Se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía.

Entre otros temas, sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos.

Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.

Ha recibido becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Mundial, Columbia University y LACEA.

Realizó trabajos de consultoría e investigación para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Procuración General del Tesoro y varios bancos de inversión y gobiernos de América Latina.

Repercusiones

Lo de Caputo renunciando al BCRA mientras el Presidente esta pasando la gorra vendiendo como puede a la Argentina, es de una irresponsabilidad mayúscula. Debería haber esperado que Macri volviera de gira y ahi sí se iba. Timbero de cuarta — Jose Luis Espert (@jlespert) 25 de septiembre de 2018

La renuncia de Caputo signa el triunfo de Dujovne y Madame Lagarde. Estampa otro papelón al Tercer Gobierno Radical y brinda un desaire a Macri, que estaba feliz con su distinción de hojalata en la burbuja del New York de Frank Sinatra. — Jorge Asis (@AsisOberdan) 25 de septiembre de 2018

Se fue Luis Caputo del Banco Central. Esperemos que haya memoria y la justicia le reclame por los miles de millones de dólares que ayudó a fugar. En pocos meses enriqueció a sus amigos y colegas del gabinete y empobreció a la mayoría de los argentinos. — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) 25 de septiembre de 2018

Macri anució su candidatura 2019 al FMI. Mientras tanto Luis Caputo, el Messi de las finanzas, renunció una hora antes de que abran los mercados.

Ni ellos entienden qué están haciendo. — Hugo Yasky (@HugoYasky) 25 de septiembre de 2018

O la renuncia de Caputo es condición para el acuerdo con el FMI o estos tipos son tan perversos que se matan entre ellos. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 25 de septiembre de 2018

Mal año del toto Caputo. Vendió en febrero 9 millones de pesos que tenia en Lebacs y compró dolares. Devaluó 100% duplicando su fortuna y ahora renunció. Que decis? Estará deprimido en la casa o como se lo vio el último finde largo en Brasil? pic.twitter.com/i0kfQugURL — Itai Hagman (@ItaiHagman) 25 de septiembre de 2018

Gracias querido Toto Caputo por tanto compromiso y profesionalidad. Has prestado un gran servicio a nuestro País. Abrazo fraterno. — Eduardo Amadeo (@eduardoamadeo) 25 de septiembre de 2018

¿Qué dijo el FMI sobre la renuncia?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se hizo eco de la renuncia de Luis Caputo al Banco Central y dijo haber "tomado nota" del apartamiento. A su vez, respaldó la designación de su sucesor, Guido Sandleris.

El vocero del organismo financiero internacional, Gerry Rice, ratificó este martes el apoyo internacional a la Argentina.

"Tomamos nota de los anuncios de hoy sobre el cambio en el Banco Central de Argentina. Esperamos continuar nuestra estrecha y constructiva relación con el BCRA bajo el liderazgo de Guido Sandleris", dijo Rice.

Y, en esa línea, agregó que el staff del fondo y las autoridades argentinas continúan "trabajando intensamente" con el objetivo de concluir las conversaciones a nivel técnico en muy poco tiempo.

El Gobierno nacional está negociando con el Fondo una ampliación del crédito y un adelanto en la erogación del dinero.

El lunes por la noche, el presidente Mauricio Macri se mostró con la titular del FMI, Christine Lagarde, con quien compartió mesa en una cena que se realizó en Nueva York, donde Macri viajó para exponer en la 73º Asamblea General de las Naciones Unidos.

El jefe de Estado aprovechó el viaje a los Estados Unidos para intentar llevar tranquilidad a los inversores extranjeros.