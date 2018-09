Interna en Cambiemos Sorpresa en los mercados: renunció Luis Caputo al Banco Central y lo reemplaza Guido Sandleris

Presentó su dimisión este martes mientras Macri está en EE.UU. y el Gobierno negocia un nuevo acuerdo con el FMI. Alegó "motivos personales"

De manera sorpresiva Luis Caputo renunció a la presidencia del Banco Central y genera una nueva crisis en el gobierno de Mauricio Macri.

Su dimisión llega cuando el Presidente se encuentra en los Estados Unidos negociando con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo que le garantice a la gestión de Cambiemos poder cumplir con el programa de financiamiento en 2019. Hace semanas que los funcionarios del Gobierno y los técnicos del FMI discuten la posibilidad de un adelanto para la Argentina.

Según trascendió, serían entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones a cambio de que las cuentas fiscales tengan déficit cero.

En un escueto comunicado, la entidad monetaria explicó que Caputo se va del cargo por "motivos personales" y asegura que lo hace "con la convicción de que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional reestablecerá la confianza acerca de la situación fiscal, financiera, monetaria y cambiaria".

"Caputo le ha expresado al Presidente Macri todo su agradecimiento por la confianza depositada en él para ocupar diferentes cargos desde el comienzo de su gobierno; primero como Secretario de Finanzas, luego como Ministro de Finanzas y como Presidente del Banco Central de la República Argentina durante este último tiempo", cierra el texto oficial.

Según confirmó minutos más tarde la Casa Rosada, lo reemplazará Guido Sandleris. Se trata quien fue, hasta hoy, el segundo de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda.

" El economista Guido Sandleris será el nuevo presidente del Banco Central, en reemplazo de Luis Caputo, quien hoy presentó su renuncia. Como vicepresidente de la entidad monetaria continuará Gustavo Enrique Cañonero", informó Presidencia.

Quién es el nuevo titular del Banco Central

Sandleris recibió su Doctorado en Economía de Columbia University en 2005, su Maestría, también en Economía, de la London School of Economics y su Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires.

Desde 2007 es Profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, donde entre 2007 y 2015 dirigió el Centro de Investigación en Finanzas y fue Decano de la Escuela de Negocios entre 2014 y 2015.

Previamente, fue Profesor en Johns Hopkins University y profesor visitante en la London School of Economics y la Universidad de Los Andes.

Fue investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, el Banco Central de Chile, la PUC-Rio de Janeiro, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Desde mediados de este año es Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

En 2016 se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y en 2017 se sumó al gobierno nacional como Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.

Se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía.

Entre otros temas, sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos.

Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.

Ha recibido becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Mundial, Columbia University y LACEA.

Realizó trabajos de consultoría e investigación para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Procuración General del Tesoro y varios bancos de inversión y gobiernos de América Latina.