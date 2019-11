Hacienda rechaza insinuaciones para "re-reperfilar" deuda y avisa que pagarán todo hasta el 10 de diciembre

"Quedarán más de u$s10.000 millones netos de reservas, o sea recursos tienen. Después que se hagan cargo de lo que hacen", dicen en pasillos oficiales

"Les vamos a dejar todo ordenado a los que vienen. Vamos a pagar todo lo que esté bajo nuestro mandato y después que se hagan cargo de lo que hacen". La frase corrió por cuenta de un altísimo funcionario del Ministerio de Hacienda que lidera Hernán Lacunza.

De esta manera, la fuente oficial entierra completamente las pretensiones que se insinuaron en el equipo económico de Alberto Fernández con respecto a "re-reperfilar" los vencimientos de deuda de acá a fin de año.

Tal como adelantó iProfesional, referentes del Frente de Todos habían manifestado en forma silenciosa (y no al Gobierno de Mauricio Macri) que deseaban patear hacia adelante los vencimientos de corto plazo (básicamente Letras y algún que otro bono en pesos).

Desde la secretaría de Finanzas que conduce Santiago Bausili, si bien desconocen si realmente existe esta intención (ya que no hay contactos con el equipo de Alberto) enfatizan que no habrá modificaciones al esquema que planteó hace dos meses el mismo Lacunza.

O sea, lo que se reperfiló (Lecap, Letes, Lecer y Lelinks) se pagará tal cual está estipulado. "Vamos a dejar las cosas en orden y un nivel de reservas netas en el Banco Central de u$s10.000 millones. Recursos tienen. Si quieren hacer otra cosa que paguen el costo de esa decisión", se escucha en los pasillos del ministerio de Economía.

En el equipo de Lacunza hay malhumor con esta clase de trascendidos. Entienden que ellos ya hicieron gran parte del "trabajo sucio" para no dejarle una bomba de tiempo al gobierno entrante.

Llevaron al Congreso el proyecto para empezar a reestructurar la deuda (algo que duerme sin demasiadas novedades) y aplicaron restricciones cambiarias para detener la sangría de las reservas.

Entienden en el elenco oficial que están dadas las condiciones para que el Frente de Todos asuma el poder el 10 de diciembre y pueda poner en práctica su política económica. Y aclaran que si falla, "será responsabilidad de ellos".

Allegados al team económico que aún acompaña a Macri describen la situación así. Creen que Alberto Fernández tendrá margen para pagar los primeros vencimientos tanto en pesos como en dólares (la gran mayoría de lo que caen son en moneda local, lo cual no justificaría ningún riesgo).

Según datos oficiales, entre noviembre y diciembre el Tesoro tendrá que pagar a privados por bonos en moneda local y Letras un total de 52 y 56 mil millones de pesos, respectivamente.

En enero del año próximo lo que hay que pagar en pesos vuelve a estar en torno de los $40.000 millones pero desde febrero del 2020 en adelante se aceleran los vencimientos por $180.000 millones mensuales.

Yendo a los vencimientos en dólares, que podrían caer en "desgracia" si Alberto F. así lo decide, no hay grandes montos a pagar. En diciembre hay algo así como u$s600 millones entre Discount y el Bono Centenario. En Hacienda calculan que los dólares estarán y que si Fernández termina "reperfilando" esos pagos será completamente por una decisión política.

Un ex negociador de la deuda imagina que el nuevo gobierno comenzará pagando los primeros vencimientos hasta -quizás- el primer trimestre del año próximo, pero avisa que si no hay avances con el FMI y los acreedores, "muy posiblemente" vayan al default unilateral.

"El margen es escaso y tienen que moverse rápido. Creo que entienden la situación pero no sé qué terminarán haciendo. Por ahora hay mucha gente hablando y pocos ideando un plan para salir de esto", decía.

Lo concreto es que, al menos hasta que Macri le entregue la banda presidencial a Alberto, los vencimientos de deuda (pesos y dólares) se harán tal cual estaban estipulados. Los funcionarios salientes de Hacienda desconocen quienes serán sus interlocutores. Por ahora, poca transición en lo económico.

De hecho, eso es lo que hace dudar en Hacienda a poco más de un mes de entregar el poder: por qué no hay una búsqueda de precisiones por parte del equipo de Alberto.

Una hipótesis es que al no haber definiciones de cargos, todo queda "muy en el aire". "Nadie va a venir a meter las narices en las planillas si no le asignaron esa tarea. Por ahora pareciera que Fernández sigue en campaña y no se mete aún en la realidad de los números", se escucha en pasillos oficiales.

Sea como fuere, el macrismo imagino una entrega del poder en forma ordenada y sin sobresaltos. Con el sabor amargo de no haber alcanzado el objetivo y un despliegue de excusas ante quienes quieran escucharlo.

"Les vamos a dejar reservas, algo que ellos no nos dejaron a nosotros porque ese Banco Central de (Alejandro) Vanoli estaba quebrado. Será tarea de ellos convencer al mercado para que vuelvan a tener acceso al financiamiento. Dependerá de qué tan creíble vaya a ser su política económica", aclaran en Gobierno.