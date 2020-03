¿Cuáles son los países más endeudados de América Latina y qué puesto ocupa Argentina?

Son los 10 que encabezan el listado de mercados con mayor deuda pública en relación con el PBI. Preocupación por la posición de las economías más fuertes

Un informe del Fondo Monetario Internacional revela cuáles son los países más endeudados del mundo y de la región, y en qué lugar se encuentra la Argentina en el ranking.

De acuerdo a los resultados registrados en América Latina, las noticias a nivel local no son alentadoras, ya que los tres países que acumulan la mayor deuda pública respecto a su Producto Bruto Interno (PBI) son Argentina, Brasil y Uruguay, con números que se incrementaron notablemente en los últimos años.

Comenzando por la Argentina, que es la primera del listado, la deuda que acumula equivale al 93,3% de su PBI. En el puesto dos sigue Brasil, cuya deuda asciende a 91,6% y el top tres lo completa Uruguay, con el 64,1 por ciento.

Los otros países latinos que figuraron en la lista de los primeros 100 endeudados de todo el mundo son Bolivia, con el 57,7%; México, con el 53,8%; y Colombia, con una deuda pública que representa 51% de su PIB.

El séptimo lugar es para Ecuador, con el 49,1%; seguido por Chile, con el 25,5%y Perú con el 26,9 por ciento.

El ranking de los países de la región más comprometidos lo completan Perú, con el 27,7% y Paraguay con el 23 por ciento.

Como dato aparte, el FMI posiciona a Venezuela, que encabezaría el ranking con 128%, pero los datos son de 2018.

Aumento del endeudamiento

Un aspecto que destacan los economistas y entidades financieras globales al evaluar la situación de la región es cómo se fue incrementando la deuda de los países en la última década.

Entre el año 2000 y el 2019, Argentina fue uno de los países que más deuda tomó en relación con su PBI. La misma pasó del 42,1% al 93,3 por ciento. Luego se encuentra Brasil, con un incremento del 65,9% al 91,6 por ciento.

La deuda en la región, cada vez más pesada.

El resto de los países del top ten se asemejan en que su deuda aumentó, pero no lo hizo más del 20%. Cabe destacar que tanto Uruguay como Ecuador no se evalúan porque no tienen registro de la situación que vivían hace una década atrás.

Los que bajaron la deuda

De los 10 países remarcados por su preocupante situación económica en América Latina, solo tres achicaron su deuda en los últimos años.

Los que se encuentran en ese escenario fueron Bolivia, que pasó del 66,9% al 57,7%; Perú, que bajó el nivel de endeudamiento del 44,9% al 23,7%, al igual que Paraguay, que pasó de 33,6% al 23,7 por ciento.

Endeudamiento en relación al mundo

De acuerdo al informe del FMI, cada uno de estos mercados tiene una posición diferente en el mundo por su nivel de endeudamiento en relación con las economías dominantes.

El país que ocupa el puesto más alto de América Latina en relación al contexto global es la Argentina, ubicada en el puesto 22. La misma es seguida por Brasil, en el puesto 24, y luego se ubica Uruguay en el lugar 58.

Argentina, el país con más deuda de la región.

Bolivia ocupa el puesto 74 global y México el puesto 87.

El resto de los países de la región endeudados ocupan los siguientes puestos en el mundo: Colombia 96; Ecuador 102; Chile 159; Perú 160 y Paraguay 163.

Deuda global de América Latina

Más allá de la situación particular de cada país, en términos globales, el endeudamiento de Latinoamérica con particulares y otros países, entre los que se encuentran China, EEUU o Rusia, equivale al 70% de su PBI.

Según datos de BBVA Research, la situación obliga a cada país a ajustar su regla fiscal y buscar fórmulas para pagar sus compromisos financieros.

Algunos tienen a China como uno de los prestamistas principales. Estos son: Venezuela, Ecuador y Bolivia que mantienen una deuda de entre el 10 y el 25% del PBI con el gigante asiático, niveles similares a los de varios países africanos.

El FMI es otro actor importante en el mapa general de la deuda, siendo Ecuador y Argentina los más comprometidos.



El FMI aseguró que la deuda de Argentina "no es sostenible", por lo que será necesaria una "contribución apreciable de los acreedores privados". En Ecuador el programa de asistencia financiera del FMI generó críticas ante el supuesto intervencionismo del ente.

Endeudamiento global por región

De acuerdo con el FMI, Japón y Sudán son los únicos dos países cuya deuda pública es tan alta que duplica el PBI de cada una de las naciones. En el caso de Japón, la deuda equivale a 237,7% de su PBI, mientras que para Sudán, esta cifra se ubica en 207%.

Por regiones, la participación de la deuda respecto al PBI, indica que América del Norte se lleva el primer lugar, con una deuda que equivale a 110,4%. Le siguen Asia Pacífico y América Latina, donde la deuda externa representa el 79,8% y 75% respectivamente. La deuda externa para Europa y África representa el 74,2% y 56,9% del PBI de cada una.

Japón, un país con alto endeudamiento mundial.

Por otro lado, entre América del Norte, Asia Pacífico y Europa logran concentrar más de 90% de la deuda global, con una participación de 34,2%, 34,8% y 23,4%, respectivamente.

Endeudamiento 2020

Los tres grandes motores del crecimiento regional, Brasil, México y Argentina, pasaron momentos difíciles y aunque, según las proyecciones, las cosas deberían mejorar este año, el panorama seguirá siendo complicado.



Al bajo crecimiento económico se suma la incertidumbre política que recorre Latinoamérica, además de un contexto internacional marcado por la desaceleración.



Sin embargo, esto no quiere decir que el 2020 será peor que el 2019. Al contrario, aunque el crecimiento de la región continuará siendo bajo, al menos será un poco mejor que el de 2019, según los informes de organismos internacionales.

El endeudamiento puede crecer ante la crisis social.

El Banco Mundial y el FMI proyectan un crecimiento regional de 1,8%, mientras que la CEPAL anticipa un 1,3 por ciento.



Según la CEPAL, el más pesimista, en 2020 América Latina enfrentará un contexto económico y social "extremadamente complejo" y una desaceleración generalizada.

El endeudamiento de la región es una incógnita en 2020.

Otro problema es la incertidumbre política y económica. La ola de protestas que sacudió a la región este año marcó un punto de inflexión. Aunque por causas muy distintas, en países como Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia, la gente salió a las calles para manifestarse contra sus gobiernos.



Lo que si comparten, es que la economía no logra despegar y hay mucho descontento, las sociedades se están cansando porque no han visto progreso económico o social en los últimos años.



Otros análisis sobre el futuro latinoamericano proyectan que la inestabilidad continuará, principalmente por la concentración de los recursos.



Por último,como positivo, se vislumbra que las tres mayores economías de la región, Brasil, México y Argentina, han estado en problemas, pero poco a poco están tratando de dar vuelta la página y dejar atrás un 2019 lleno de complicaciones.

El 2020 será mejor que el año pasado, pero aún no llegará a su potencial, pronostican.