Las siete preguntas clave que hacen los bonistas argentinos antes de decidir si aceptan la oferta de Guzmán

-¿Si decido Canjear qué bono recibiría?

Hay varias alternativas. En general, la más conveniente desde el punto de vista de valor presente neto, es el bono más corto . Al aceptar el canje, el tenedor debe indicar su opción preferida, que puede ser una sola, o varias.

-¿Qué pasa con la conversión al nuevo bono?

El gobierno decide si acepta la oferta, si avanza con el canje, y si en función de los cupos, demandas y prioridades se puede entregar el bono que el tenedor desea o una combinación de los mismos . Si se llena el cupo 2030, se entrega el 2036 y viceversa.

-¿Mi capital en cuánto disminuye?

Según el bono elegido, el recorte de capital puede ser de 12% en caso de elegir el 2030, 5% en caso de elegir 2036, o 2047 o 0% en el caso de los bonos par y Discount en caso de elegir 2039, o 2043.

-¿Qué riesgos asumo tanto entrando como no entrando al canje?

-Riesgos de Entrar:

- Que el canje se lleve a cabo con baja aceptación, y ello implique una tasa de descuento más alta, y baja liquidez de los bonos .

- Que el gobierno redesigne la serie, la elimine de los bonos elegibles , y me quede fuera del canje.

- Que la aceptación sea alta y no reciba el bono que pedí sino el próximo disponible (para los 2030 y 2036).

- Que holdouts litiguen y consigan condiciones mucho mejores luego de 5 años cuando finalice la RUFO. Al canjear renuncio al derecho a litigar.

- Que holdouts puedan bloquear pagos de los nuevos bonos como sucedió en el juicio anterior . - Riesgo por las propias condiciones del bono, incluyendo cupones igual a cero por varios años.

-Riesgos de No Entrar:

- Que el canje sea exitoso y me quede con una posición ilíquida , incluso deslistada en mercados locales.

- Que el gobierno sea inflexible en la negociación y me quede con un bono en default con pocas posibilidades de cobro a futuro .

- Que para conseguir cobrar tenga que participar de un litigio en NY que puede llevar varios años y ser costoso. - Que sea arrastrado por las CACs y termine con el bono 2047 (globales) sin RUFO.

-¿En caso de que no se alcancen los mínimos qué pasa?

No es necesario alcanzar los mínimos de las CAC para que se realice el canje. El gobierno puede entregar los bonos (o no) a los que decidieron ingresar al canje por más de que no se alcancen los mínimos.

-¿Qué bono me dan en caso de que se alcancen los mínimos de las CAC y yo no haya querido participar?

Para los tenedores de bonos Globales que sean arrastrados por las CAC se entregará el Argentina 2047 (sin RUFO). Para los tenedores de Discount el Argentina 2039 y para los tenedores de Par el Argentina 2043.

-¿Si decido litigar, qué me conviene?

Creemos que los bonos con mejores chances en un juicio son los bonos del Canje (Discount y Par), debido a que sus cláusulas PariPassu son más amplias y en caso de que éstos estén en default y performing los bonos nuevos, se daría el mismo caso que en el juicio anterior. Ya existe jurisprudencia al respecto. Para los bonos Globales, al ser las PariPassu más restrictivas, quedaría a consideración del juzgado si puede aplicarse el mismo principio. Si uno quiere litigar, conviene estar parado en Discount / Par.

Conclusiones finales sobre el canje soberano:

• Si decido entrar al canje, intentar optar por el bono más corto que tenga posibilidad , que ofrece el mayor valor presente neto.

• Si decido no entrar, creemos que la mejor opción es estar parado en Discount o Par , por las mejores condiciones para litigar, mayores CAC y no hay riesgo de quedarme sin RUFO.

• Si soy tenedor de Discount la opción ofrecida en VPN está por debajo del precio del bono. Si no quiero litigar, conviene vender (Discount opera con premium por encima de otros bonos).