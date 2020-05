Un mundo repleto de dólares: por qué Argentina podría financiarse a tasas bajas si arregla con acreedores

La crisis por el coronavirus afecta a todos los países y dejará un mundo con crédito disponible y barato, que Argentina podría aprovechar para financiarse

Argentina lucha contra la pandemia mientras busca llegar a un acuerdo con los acreedores para restaurar la sostenibilidad de la deuda. Pero, una vez que se aplane la curva de contagios y se resuelva el conflicto con los bonistas, el país y las empresas tendrán grandes necesidades de financiamiento.

No obstante, la pandemia generó una crisis mundial, que llevó a los principales bancos centrales y gobiernos del mundo a tomar medidas excepcionales. Gustavo Neffa, de Research for traders, se refirió a la situación económica de Estados Unidos, que representa el 25% de la producción global.

"La baja del PBI junto con la suba de la cifra de desempleo lleva a pensar que la economía norteamericana va rumbo a una recesión muy importante. Estamos entre 5 y 6 puntos de caída en el PBI. Probablemente en el segundo semestre y el año que viene se vea una reversión muy fuerte de la economía norteamericana", caracterizó el especialista.

En ese marco, cuando Argentina salga de la crisis, se encontrará con unas condiciones de mercado distintas a las que había hace algunos meses. Varios analistas consultados por iProfesional compartieron su visión acerca de cuáles serán las condiciones para financiarse una vez concluida la pandemia.

Tasas de interés en 0% para rato

Este jueves, la noticia de que Estados Unidos sobrepasó las 40 millones de solicitudes de desempleo acaparó las portadas de los principales sitios de noticias. Pero, ¿por qué ese dato es relevante para la economía local?

"La Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) tiene un doble mandato: mantener una inflación no mayor a 2% anual y lograr el pleno empleo. Con el dato de hoy, en mayo seguramente se alcance un pico de 25% de desempleo en Estados Unidos, que podría recortarse a 10% o 15% hacia fin de año. Se puede apostar que la tasa de referencia estadounidense seguirá cercana a 0%, al menos, hasta 2022", explicó la asesora de inversiones Paula Bujía.

La tasa de interés que fija la Fed actúa como referencia para toda la curva de bonos del Tesoro norteamericano, que son considerados los activos libres de riesgo a nivel mundial. De hecho, el indicador de riesgo país mide la diferencia entre las tasas de dichos títulos y las de las demás naciones e indica cuál es el costo adicional que debe pagar cada emisor para endeudarse.

Actualmente, la tasa de la Fed está fijada en el rango de 0% a 0,25%, nivel al que llegó el pasado 16 de marzo. El ciclo de bajas se había iniciado en 2019, luego de varias alzas entre 2015 y 2018.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Un recorte en la tasa de referencia implica una política más expansiva por parte de la Fed, que inyecta dólares a la economía con la intención de reactivarla. A ese incremento se sumaron otras medidas, como la recompra de bonos, que también vuelcan dólares al mundo. De hecho, el organismo podría hacer una operación de este tipo con títulos que están en el Banco Central local.

"Este shock del Covid-19 impactó en todas las economías y va a llevar a que la Reserva Federal tenga que sostener tasas de interés muy bajas en el tiempo. Esto se debe al aumento del endeudamiento que generó la pandemia y que afecta a todos los sectores: el público, el privado, las familias y las empresas", indicó Martín Vauthier, director de EcoGo.

Y agregó: "Se anestesiaron las expectativas inflación. Toda esta situación, sumada al desplome del precio de la energía, hace que se esperen tasas interés bastante bajas hacia adelante".

Un mundo líquido

A la salida de la pandemia, coinciden los analistas, el mundo estará repleto de liquidez. Esto es, habrá muchos dólares en el mercado dispuestos a financiar a países y empresas. Para poder aprovechar esa situación, no obstante, Argentina tendrá que solucionar de buena manera la negociación con los acreedores y salir de default.

"Estados Unidos está inyectando muchísima liquidez para contener los efectos de la pandemia y tratar de calentar la economía y dinamizarla. Obviamente, ahora no está alcanzando pero, cuando termine toda la crisis por el coronavirus, va a haber un mundo muy líquido, tratando de reactivar todas las economías, que van a caer muchísimo", afirmó Julia Segoviano, economista de LCG.

La especialista consideró que esa situación es conveniente para Argentina si llega a una reestructuración exitosa de la deuda ya que podrá conseguir crédito a tasas bajas. "Va a ser clave tener acceso al financiamiento porque va se barato. Además, Argentina lo va a necesitar un montón, considerando que el déficit primario va a ser muy alto", apuntó Segoviano.

El ministro de economía, Martín Guzmán, continúa negociando el canje de la deuda con los acreedores

Vauthier coincidió en la expectativa de tasa baja en el corto y mediano plazo. "Eso es una buena noticia para la Argentina. En la medida en que se vaya desacelerando la curva de contagio, los países sean exitosos en controlar la pandemia y la economía vuelva a reactivarse, creo que ese sería el mejor de los mundos para la Argentina", afirmó, en referencia a las mejoras que una reactivación podría traer tanto en el aspecto comercial como el financiero.

Para Neffa, en tanto, las medidas expansivas de la Fed y el Banco Central Europeo, entre otros, ayudan a que no se siga deteriorando la economía mundial y, eso, indirectamente, también beneficia a Argentina.

"Esto frenó las caídas de los precios bursátiles y de muchos de los commodities, que venían realmente muy mal, como el petróleo. Sin embargo, siguen muy deprimidos los commodities agrícolas, que son los que más le importan a Argentina", puntualizó.

Una oportunidad para las empresas

Una vez resuelto el default, tanto el soberano como las empresas pueden volver al mercado de deuda internacional para financiarse a tasas bajas. En las últimas semanas, y pese a la pandemia, países latinoamericanos como Perú y Paraguay se fondearon a costos menores al 5% para plazos de más de 10 años.

Para Paula Bujía, la primera oportunidad estará en el entorno corporativo, tal como sucedió en 2016 y 2017, tras el acuerdo con los holdouts. "Arreglar con los acreedores puede salir muy bien para el sector privado. Hay algunas compañías que incluso tienen mejores créditos que el soberano. En medio de un default, es más difícil salir para estos emisores pero, si se arregla, la realidad de que las compañías argentinas no están muy endeudadas y podrían aprovechar", afirmó.

Por el contrario, añadió que "en el caso del Gobierno, quizá tenga que esperar más tiempo para recuperar el crédito y presentar un plan creíble para que vuelvan a financiarlo".

YPF es una de las empresas que ya se ha financiado en el exterior y podría volver a hacerlo una vez que se acuerde con los bonistas

En cambio, Julia Segoviano consideró que es posible que el soberano pueda salir un año después de resolver el conflicto de la deuda. "Una vez que se llega a un acuerdo exitoso con los acreedores, donde la quita no sea muy alta o no sea muy perjudicial y se negocie en buenos términos, el soberano no debería tardar tanto en acceder al financiamiento", sostuvo.

"Hoy todavía estamos en default porque hay intereses que no se pagaron. Pero, una vez que arregle, y pasado el primer año, el soberano tampoco tendría muchas complicaciones en financiarse", anticipó.