Empresas ahora pueden comprar dólares para pagar deudas en el exterior: detalles de la medida del BCRA

La medida permitirá a los importadores tener acceso directo al mercado de cambio, donde podrán adquirir divisas al precio oficial

El directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió autorizar el pago de deudas comerciales con el exterior dentro del límite de un millón de dólares de acceso directo al Mercado de Cambio que ya rige para la realización de pagos anticipados de importaciones.

Además, liberó el pago de las Cartas de Crédito libradas por bancos internacionales a favor de importadores locales al momento de su efectivo vencimiento.

En encuentro de las autoridades del BCRA con cámaras empresarias, como UIA, ADEFA, AFAC y Adimra; representantes de PYMES y otras entidades, se fueron identificando dificultades que encuentran las empresas en la normativa cambiaria referida al pago de importaciones.

"Con ese diagnóstico el BCRA, dentro del marco restringido del mercado de cambios, resolvió los problemas planteados que no deterioran el contexto general", señaló la autoridad monetaria.

Medidas para los importadores

El Banco Central ya había dispuesto el pasado 25 de junio que las empresas podrán acceder a la compra de dólares en el mercado oficial de cambios para pagar importaciones a partir del momento del despacho del embarque en el puerto de origen.

La medida fue adoptada en la reunión de Directorio del BCRA y forma parte de las medidas de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) implementadas vía Comunicación A 7030, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de julio, informó el Central en un comunicado.

De esta forma, estarán habilitadas a comprar dólares las empresas que importen bienes correspondientes a operaciones que se embarquen a partir del primero de julio o que, habiendo sido embarcadas con anterioridad, no hubieran arribado al país antes de esa fecha.

Las importaciones, deprimidas por la falta de acceso al dólar

De tal manera, el Banco Central liberó el acceso al mercado oficial de cambio para el pago destinado a la importación de medicamentos críticos, la compra de kits para la detección del coronavirus Covid-19, insumos para la producción local de medicamentos y el pago de importaciones en la medida que el monto no supere el equivalente a u$s1.000.000.

También decidió incrementar al equivalente a u$s3.000.000 el tope de importaciones cuando se trate de la provisión de medicamentos u otros bienes relacionados con la atención médica o insumos necesarios para la elaboración local de los mismos.

Respuesta a los reclamos empresarios

Las medidas de flexibilización de acceso al MULC se pusieron en marcha a inicios de junio, cuando el Central decidió simplificar los requisitos para no afectar la importación de bienes críticos o intermedios que se utilizan en la producción de bienes finales en el país.

Pesce, titular del Banco Central . El organismo flexibiliza mientras espera que se resuelva el canje de la deuda.

Fue una respuesta a los pedidos que representantes del campo y de la industria le hicieron al directorio del Banco Central, luego de los requisitos implementados para la adquisición de dólares a través de la circular A 7030 dificultaran la importación de bienes indispensables para la actividad productiva, según manifestaron ambos sectores.

La circular A 7030 -emitida el 28 de mayo- prohíbe la compra de dólar mayorista a empresas que tengan dólares en efectivo o depositados en el exterior, así como a las que hayan realizado operaciones de compra venta de dólares a través del mercado bursátil (contado con liquidación y dólar MEP) en los últimos 90 días.

Para no interferir en la dinámica productiva el Central decidió dejar afuera del concepto de Formación de Activos Externos líquidos un saldo de libre disponibilidad por US$ 100.000, así como los fondos de reserva o de garantía por endeudamiento u operaciones en el exterior que no pudieran ser liquidados.

También eximió de esa calificación a los saldos originados por el cobro de exportaciones de bienes y/o servicios para los cuales no hayan transcurrido el plazo de cinco días hábiles desde su percepción.

Cae el flujo del comercio exterior

El intercambio comercial de abril dejó un superávit de u$s1.411 millones, por encima de u$s1.165 millones de igual mes del año pasado, en el marco de una caída en los precios y las cantidades exportadas e importadas, según el INDEC.

Sin embargo, en un momento en el que el Banco Central está necesitado de dólares, no todas son buenas noticias: este incremento del saldo comercial obedeció a una contracción general del comercio. El punto negativo es que las exportaciones sumaron u$s4.329 millones, casi 19% menos que en abril del año pasado.

La contracción fue producto de un descenso de casi 7% a nivel precios, a lo que se le sumó un retroceso del 13% en las cantidades vendidas.

Todos los rubros exportados mostraron bajas en sus precios, siendo el más significativo la caída del 53,5% en Combustible y energía, a pesar de que el volumen exportado aumentó 41%.

Como contrapartida, las importaciones alcanzaron los u$s2.918 millones, con un derrumbe del 30% interanual, como consecuencia de la crisis doméstica.

Las exportaciones tuvieron una mala performance en abril

Otra mala noticia: menos comercio por la pandemia

Las perspectivas en el corto y mediano plazo no son tan alentadoras como consecuencia el efecto pandemia. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, afirmó que "la conexión de la Argentina con el mercado mundial, a través de su capacidad productiva de bienes y servicios, va estar limitada este año" y seguramente en los primeros meses del 2021 por el impacto de la pandemia de coronavirus y la crisis general.

El funcionario de la Cancillería señaló que "si bien hay suficientes stocks de alimentos en el mundo, es posible que se puedan verificar bajas importantes en las producciones de algunos países que dependen mucho de cadenas productivas integradas por pequeños productores, con un eslabonamiento muy poco articulado, lo cual va a reducir sustancialmente su capacidad productiva".

En este caso, "la Argentina, que tiene una altísima competitividad en la producción y la integración de esas cadenas, puede potenciar su proyección en el mercado mundial de alimentos", dijo Neme durante el webinar organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Facultad de Agronomía de la UBA,

Según el secretario, "hasta ahora no se han verificado bajas significativas en los precios, al contrario, en algunos alimentos hay alzas importantes", como es el caso de las legumbres, mientras "hay una recuperación en el mercado de carnes, incluso con crisis en el abastecimiento en el mundo desarrollado".

Neme admitió, en cambio, que el comercio de otros bienes que la Argentina produce, en particular la manufactura industrial, va a sufrir los impactos de la crisis económica global, con caídas del PBI de los países desarrollados de entre 5 y 9% y una baja del intercambio global que según la Organización Mundial del Comercio (OMC) va a estar entre 15 y 30% y afectará a bienes y servicios, según informó la agencia Télam.

El Gobierno anticipa que el comercio internacional se verá limitado por la pandemia

En el mundo de la post pandemia, analizó el funcionario, se tiene que volver a la perspectiva inicial que teníamos, en la cual la Argentina requiere de una fuerte conexión con los mercados de los Estados Unidos, Canadá y México; la Unión Europea y con China.

"Pero también necesitamos atender países y regiones que son de importancia significativa para nuestros bienes con valor agregado y la producción de servicios tecnológicos en los que podemos tener un desarrollo importante", resaltó Neme.

Mencionó en ese sentido a los países de la región y los de América Central, que tiene 50 millones de habitantes y a donde la Argentina exporta "muy poco, sólo US$ 200 millones".

"Es decir, una bajísima performance exportadora, pese a que somos socios de dos bancos regionales, el Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Latinoamericano de Exportaciones (Bladex)", remarcó.