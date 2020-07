Tras medidas de la CNV, presidente de la Bolsa criticó el "avance sobre la libertad de cotización"

Adelmo Gabbi cree que el Gobierno rever su batería de regulaciones en el mercado si el canje de deuda resulta exitoso. Definiciones picantes

El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Adelmo Gabbi, se refirió acerca de los controles que está lanzando la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el mercado después de que este jueves obligara a los Fondos Comunes de Inversión a que valúen sus activos externos al precio del dólar oficial y no la cotización paralela. "Hay un avance sobre la libertad de cotización que no me gusta, es innegable", dijo el funcionario que terminó su mandato oficialmente el 30 abril pero sigue siendo la cara visible de la centenaria institución hasta que se pueda reunir la asamblea para elegir a la nueva conducción.

Durante una charla virtual organizada para celebrar los 166 años de la Bolsa de Comercio, Gabbi -que participó dentro del G6 en la reunión con Alberto Fernández en el acto por el 9 de julio- afirmó que espera que el Gobierno empiece a destrabar la cantidad de restricciones que hay para operar en el mercado después de que se cierre el canje de deuda.

Gabbi se mostró optimista con la performance de las acciones para los próximos meses.

Palito al regulador

"Confío en Adrián Cosentino. No es cualquiera, conoce de adentro al mercado y espero que su opinión sea escuchada y se mejore esto cuando termine el tema de la deuda", señaló Gabbi haciendo referencia al titular de la CNV.

En la misma línea, Claudio Zuchovicki, Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que también participó de la charla, admitió que hay un "exceso de regulación que no permite el libre juego de la oferta y la demanda. La CNV dice que lo hace para incentivar la inversión en el mercado local, algo entendible. Pero la realidad es que está prohibiendo lo otro, lo cual no es bueno".

La CNV incorporó modificaciones al régimen vigente de valuación de activos en cartera de los fondos comunes de inversión (FCI) abiertos, a través de la Resolución General 848/2020 publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, dispuso dejar sin efecto la posibilidad de valuar los activos externos -incluida la tenencia de moneda extranjera- mediante la utilización de cualquier otro tipo de cambio que no sea el dólar oficial.

La norma es idéntica a otra que había sacado CNV en 2015 cuando forzó a que los Fondos tuvieran que cambiar contablemente esos activos, impactando en las cuotapartes y generando un desarme de las posiciones porque los mismos inversores pedían retirar sus ahorros antes de que sea la fecha límite y así tener su tenencia valuada a un dólar más alto.

Pero el organismo regulador, junto al Banco Central, viene redoblando la apuesta hace tiempo para virtualmente prohibir arbitrar activos en la Bolsa y hacerse de dólares. De esa manera logró reducir la brecha cambiaria que, ahora, empezó a moverse otra vez para arriba.

El presidente de la Bolsa apoyó la última propuesta argentina por la deuda.

Gabbi habló de todo

A continuación las principales definiciones de Gabbi en la charla virtual realizada el jueves por la tarde y en la cual participó este medio:

-"Para generar empleo no basta con abrir el gasto público. Tenemos el gasto público más grande de la historia con mucha pobreza".

-"No se resuelve el problema de la gente emitiendo, está bien que haya que hacerlo ahora, pero así no se erradica la pobreza".

-"Generar empleo es un proceso la cual tenemos que volver. Es necesario que el trabajador argentino progrese".

-"Hay una luz tenue al final del túnel y de ahí hay que ser positivos".

-"La Bolsa festeja y apoya la decisión del gobierno de evitar el default de la deuda".

-"Ojalá que los fondos externos acepten la oferta de la deuda. El tramo local va a acompañar. Esta propuesta es mucho más competitiva e interesante".

-"Hay que buscar siempre negociaciones constructivas, queremos que el país sea el que todos queremos que sea".