Las empresas, esperanzadas con un abaratamiento del crédito como consecuencia del canje de la deuda

El acuerdo que el Gobierno alcanzó la semana pasada con los acreedores por la deuda y la gran abundancia de pesos que hay en el mercado —producto de la fuerte emisión del Banco Central — son dos variables claves que permitirán a las empresas argentinasy refinanciar aquellas obligaciones que no pueden pagar y vencen en plazos cercanos.

Así, en las próximas semanas podríamos ver un boom de colocación de Obligaciones Negociables (ONs) en pesos o dólar linked (atadas a la cotización oficial), según estiman los analistas del mercado. Y en un mediano plazo, tal vez hasta podría volver la financiación en dólares.

En el mercado existe un consenso acerca del "alivio" que el canje de la deuda trajo a la economía en general y al sector financiero en particular. "El arreglo de la deuda es bueno por lo que evitó" sea tal vez la frase que más se escucha decir entre los analistas. Y entre las consecuencias que hubiera tenido el tan temido default extendido ubican la imposibilidad que hubiesen tenido las empresas de refinanciar sus deudas.

"Un default extendido hubiese hecho muy difícil cualquier emisión de ONs y ni hablar de la posibilidad de cualquier roll over de las empresas que tienen ONs emitidas en dólar billete, por decirlo de alguna manera", señaló Santiago López Alfaro, analista de Delphos Investment.

"El arreglo de la deuda sin duda es una buena noticia por lo que evitó, porque ahora se van a podery de esta forma se evita demandarle al Central dólares que deberían salir de las reservas, ya que si esas empresas no pudieran hacer un roll over de sus deudas, tendrían que comprar dólares en el MULC para poder pagarlas", explicógerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Zuchovicki pronosticó que "se va a incrementar la emisión de ONs, porque las que vencen de acá dos años representan 16.000 millones de dólares, por lo que muchas empresas necesitarán refinación, y esto hará que se emitan nuevas obligaciones negociables". Y precisó que "Aluar, Pan American Energy e YPF, por nombrar sólo algunas, ya colocaron ONs dolar linked".

"Hay un exceso de pesos, y muchas limitantes para comprar dólares. Como no hay mucho para hacer con los pesos, hay muchos interesados en suscribir las Obligaciones Negociables que se emiten bajo la modalidad dólar linked", resumió Zuchovicki.

Para el economista Diego Saravia Tamayo, ex gerente de Investigación Económica del Banco Central de Chile y hoy director en"estas son épocas para financiarse, ya que hay muchos pesos dando vuelta en la economía y, aunque las perspectivas no sean las mejores y aún no esté claro el rumbo que tomará el Gobierno en materia económica, habrá muchas opciones de financiamiento".