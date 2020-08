Los cuatro temas que desvelan a Wall Street sobre la Argentina serán analizados en un exclusivo evento privado

Será este jueves a las 12 del mediodía y participarán acreedores de la deuda y fondos de inversión. Es el primer cónclave tras el acuerdo por la deuda

La reestructuración de la deuda extranjera que acaba de solucionar el Gobierno será debatida en un foro de banqueros y fondos de inversión el jueves de esta semana. Organizada por la asociación de nuclea a los principales jugadores de las finanzas mundiales, entre los que están todos los acreedores de la Argentina, se discutirá cómo fue el canje de deuda y se intentarán dar pronósticos acerca de cómo sigue la economía local.

El evento titulado "Reestructuración de la deuda de Argentina y perspectivas económicas", que será en formato webinar por la pandemia del COVID19 y que tiene un costo de casi u$s500 para los que no son miembros de la Emerging Markets Trade Association (EMTA), se llevará a cabo a las 12 del mediodía hora de Buenos Aires. Es el primer evento sobre el país luego de conocerse el acuerdo con los principales acreedores de la deuda y de cerrar virtualmente el capítulo del default.

Está sponsoreado por TPCG y disertarán Siobhan Morden (Amherst Pierpont) como moderadora, Patrick Esteruelas (EMSO Asset Management), Robert Koenigsberger (CEO de Gramercy, uno de los fondos más alineados con la oferta argentina), Juan Manuel Pazos (TPCG Group) e Ian Clark (abogado de White & Case que representó a los acreedores que se unieron con BlackRock en su pedido conjunto para que el país mejora la oferta).

Representantes de los acreedores de la deuda estarán participando en la charla organizada por EMTA

Plan económico dónde estás

La charla buscará responder algunas preguntas que, por ahora, para muchos consultores y economistas locales, no tienen respuesta. Una de ellas, quizá la gran crítica al ministro Martín Guzmán, tiene que ver con cuál es la estrategia económica de Argentina después del acuerdo. Tanto en Wall Street como en el mundo de los consultores acusan a Guzmán (en realidad a Alberto Fernández) de no tener un plan económico y de lanzar medidas en medio de la emergencia sin pensar en mediano y largo plazo (por caso, cómo darán vuelta un déficit fiscal de casi 7 u 8 puntos del PBI). En el Gobierno retrucan con que el argumento de que sí tiene un plan económico y que las críticas tienen que ver con que no es un programa necesariamente del agrado del mundo financiero.

Otro interrogante que los banqueros de Wall Street intentarán dilucidar tiene que ver con cuáles son los nuevos precedentes legales y las conclusiones del acuerdo. Había temor principalmente en los acreedores más reacios como BlackRock a que la estrategia que pretendía lanzar Economía, interpretando las cláusulas de acción colectivas (CACs) de una manera desfavorable para los bonistas y la estrategia "PacMan" pudieran servir de precedentes para otras reestructuraciones que se puedan llegar a dar.

Eso siempre fue una discusión con el Gobierno y algo no aceptado por parte de casi todos los acreedores de la deuda que, finalmente, será cambiado en la nueva propuesta que enmendará Guzmán ante la Securities and Exchange Commission seguramente este mismo jueves.

Otro tema que va a monitorear Wall Street será el nuevo programa con el FMI

Prueba de fuego para la relación Guzmán-Kristalina

Otro tema que se tratará, y que no es menor para pensar cómo será la economía hacia adelante, tiene que ver con las inminentes negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía adelantó que en breve comenzarán las charlas formales con el organismo para un nuevo plan que intentará refinanciar más de u$s44.000 millones que empiezan a vencer a partir de septiembre del año próximo.

El equipo económico ya avisó que las negociaciones llevarán tiempo, incluso más de seis meses, por lo cual se buscaría tener un programa ya cerrado dentro del primer trimestre del año 2021. Se pondrá a prueba si la buena relación entre Guzmán y Kristalina Georgieva es lo suficientemente importante para llegar a un entendimiento sin tantos condicionantes.

Finalmente otro topic que será abordado en la charla que se llevará a cabo este jueves por parte de EMTA tiene que ver con los principales desafíos para el crecimiento. El país, según estiman en los bancos de Wall Street, caerá entre el 10% (Citi, HSBC, UBS entre otros) y 13% (por caso, el JP Morgan). El promedio del mercado cree que el PBI cederá 11% y que para el año próximo el nivel de actividad rebotará menos de la mitad de lo que perderá en 2020.

En los bancos de inversión saben que la economía argentina no crece hace décadas y que tiene problemas estructurales para que salga del típico ciclo de stop and go. Todo eso contará a la hora de vislumbrar cuál será el rendimiento de la deuda argentina luego del 4 de septiembre cuando se emitan los nuevos bonos.

Por ahora los bonos cotizan con rendimientos de entre el 11% y 11,5% y algunos creen que será difícil (por no tener un acuerdo con el FMI ni un plan económico consistente que brinde credibilidad a los inversores) que los títulos puedan subir de precio lo suficiente para mostrar tasas del 9% u 8%. Se verá.

Lo único que quedó claro luego del anuncio del acuerdo es que no hubo un rally por la deuda argentina. Se verá si aparecen noticias que, lentamente, vayan devolviéndole el atractivo a los bonos argentinos.

