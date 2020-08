¿Qué pasaría con el precio del dólar si se liberara el mercado?: esto opina Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa

El presidente de la Bolsa de Comercio celebró el acuerdo con los bonistas y espera que, una vez cerrada la "dura" negociación con el FMI, se afloje el cepo

El titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, dialogó con iProfesional sobre la actualidad económica y financiera del país. Con respecto al acuerdo con los acreedores internacionales, sostuvo que "era fundamental lograr el acuerdo".

Y contó: "Yo estaba tranquilo porque el 9 de julio, cuando estuve en la reunión con el Presidente en Olivos, me dijo que con seguridad Argentina iba a hacer cualquier esfuerzo para poder arreglar".

Gabbi espera que el cepo se afloje una vez solucionado el conflicto con los acreedores y el FMI pero no pronostica un valor concreto para el dólar. Lo que advierte es que el precio dependerá de la posibilidad de acceso a la divisa.

-¿Cómo ve al mercado tras el acuerdo?

-Confío en que el acuerdo será importante por 3 razones. La primera porque no caemos en default, lo que significa estar fuera del mundo. La segunda porque, además del acuerdo, hay una igualdad entre los bonos locales e internacionales. Eso es una gran ventaja para todos aquellos que creen en el mercado de capitales local. La tercera razón es que es un momento muy importante porque hay una gran liquidez en el mercado. Cerca del 90% de los países que toman deuda, lo hacen a menos de 2%. Un 5% adicional, la toman a menos de 5%. Son muy pocos los países que toman deuda a la tasa que tomamos nosotros. Eso va a favorecer para que algunos arriesgados mundiales inviertan en Argentina. Asimismo, al no caer en default, queda la posibilidad de inversiones internacionales privadas, sobre todo para empresas argentinas, que son las que dan trabajo digno, pagan salarios, tienen todo en blanco y son la única posibilidad que tiene el país.

Adelmo Gabbi resaltó la igualdad de condiciones en la reestructuración de los bonos locales e internacionales

-Esos arriesgados que pueden entrar, ¿no generan mayor volatilidad?

-Van a venir algunos capitales que mientras tengan estas tasas de interés. Y eso va a ser por bastante tiempo porque Argentina tiene que bajar del 11% al 9%, luego al 7% y finalmente al 5% para quedar en ese grupo de países que se financian al 5%, igualmente que no es el mejor. No creo que haya una gran volatilidad mientras la tasa esté en esos niveles y, al menos, alienta a que alguien venga.

-¿Qué espera de la negociación con el FMI?

-Va a ser una dura negociación. Por empezar, no hay quita posible. Podemos conseguir tiempo pero el FMI va a exigir determinadas variables argentinas que no sé si estamos en condiciones de dar. Por ejemplo, una reforma laboral, estructural, una reducción del gasto del Estado. El país no está en condiciones de generar nuevos impuestos sino que, por el contrario, tenemos una carga impositiva demasiado pesada, habría que sacar impuestos. Entonces, el único camino es gastar menos y eso es muy difícil. Así que la negociación con el FMI va a ser dura.

-¿Esperaría un acuerdo con el FMI para antes de fin de año?

-Las reuniones con el FMI ya empezaron y lo más rápido que se puede hacer, es mejor. Las demoras son un perjuicio para el deudor y benefician al acreedor. Así pasó con los bonistas y nos puede pasar con el FMI. De cualquier manera, ojalá estuviese acordado antes de fin de año. Creo que hay buena voluntad y también algo va a depender de las elecciones en Estados Unidos porque el FMI está muy influenciado por el gobierno americano.

Gabbi anticipa que la negociación con la directora del FMI , Kristalina Georgieva, será dura

-¿Las trabas cambiarias son un limitante importante para el mercado?

-Son un tema importante. Todo lo que sea cepo, va en contra de la libertad de comercio. Le quita posibilidades al que tiene negocios de venir a hacerlos porque no sabe cómo va a hacer para entrar los dólares y luego para sacarlos. Además, no hay precio porque la cotización oficial es una, la que se negocia legalmente en la Bolsa es diferente y la ilegal, es otra. Mientras no haya certeza en los precios, se perjudican las inversiones.

-¿Cree que podrán liberarse las trabas cambiarias? ¿Cuándo?

-El Ministro Guzmán ha prometido que, solucionados los problemas con los acreedores va a haber libertad cambiaria. Ojalá que sea así. Pero cuanto más rápido se haga, mejor va a ser para el país.

-Una vez liberadas, ¿adónde va a ir el precio del dólar?

-Es muy difícil saberlo. Creo que hay que dejarlo ir adonde tiene que estar y, seguramente, si hay libertad, va a valer menos. Todo va a depender de la libertad para conseguirlo. Todo lo prohibido tiene mejor sabor que lo permitido, por eso creo en la libertad y en permitir todo.

El presidente de la Bolsa afirma que, cuanto antes se pueda liberar el cepo, mejor será para el país

-¿Cómo ve a la economía en medio de la pandemia?

-No soy optimista pero no sería tan pesimista como aquellos que están diciendo que se viene la noche. Los números de julio son mejores que los anteriores y los de agosto seguramente sean mejores. Ya hay muchas empresas trabajando dos turnos.

-¿Volvió a funcionar el mercado de deuda en pesos?

-El mercado de deuda en pesos está funcionando bien. El Gobierno está consiguiendo las cifras que necesita e, inclusive, algo más. La licitación de este martes fue un éxito. Si se agranda el mercado de pesos le conviene al Gobierno y también a nosotros como mercado de capitales. Las empresas también han conseguido financiamiento muy barato en las últimas semanas, como el caso de Aluar que obtuvo u$s60 millones a 36 meses con tasa 0%. Lo importante es que las empresas tengan garantías y que el producto le guste al inversor.

-O sea que la demanda está...

-Hay demanda porque hay una gran liquidez que no sabe adónde ir. Lamentablemente hay gente que está teniendo graves dificultades para poder comer y otras personas que, con la pandemia, han gastado mucho menos o retrasaron gastos y tienen más liquidez. Lamentablemente se dan esos dos extremos y eso es malo. Sería mucho mejor estar en un punto medio.

-¿Le hicieron llegar alguna propuesta económica al Gobierno?

-Estamos trabajando en un plan económico y financiero con el Grupo de los 6 para entregarle al Gobierno, con aportes de los técnicos de cada institución.

